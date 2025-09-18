Elektrárny v Opatovicích přejdou z uhlí na plyn. Změna přijde na deset miliard

  18:17
Elektrárny v Opatovicích nad Labem (EOP) podepsaly smlouvy s hlavními dodavateli na výstavbu nových paroplynových bloků. Investice se bude pohybovat přibližné hodnotě deseti miliard korun, uvedla firma v tiskové zprávě. Paroplynové bloky nahradí spalování hnědého uhlí a výrazně sníží emise oxidu uhličitého i dalších znečišťujících látek. S uhlím chtějí Elektrárny Opatovice definitivně skončit do konce roku 2030.
Elektrárny Opatovice nad Labem

Elektrárny Opatovice nad Labem | foto: Michal Klíma, MAFRA

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.
Elektrárny Opatovice zásobují teplem obě východočeská krajská města i Chrudim.
Zásoba uhlí u elektrárny v Opatovicích nad Labem (26. června 2012)
Elektrárna Opatovice
Teplo z Opatovic na Pardubicku odebírá přes 63 tisíc domácností a institucí v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a okolních obcích.

„Podpis smluv s hlavními partnery představuje zásadní milník, kterým projekt dekarbonizace EOP vstupuje do realizační fáze,“ uvedla výkonná ředitelka firmy Romana Zadrobílková.

Modernizace elektrárny je založena na kombinaci zemního plynu, spalovny a dalších zvažovaných doplňkových technologií, jako jsou elektrodové kotle, tepelná čerpadla nebo využití geotermální energie.

První paroplynový blok plánuje firma převzít v listopadu 2027, další dva v roce 2028. Kompletní dokončení nového zdroje si firma naplánovala na roky 2028 až 2030, kdy bude do provozu uvedena spalovna odpadů.

Elektrárnám Opatovice se nelíbí vyšší daň z nemovitosti, podaly proti obci žalobu

„Paroplynové cykly nejsou jen moderním řešením z hlediska emisí a účinnosti, ale díky jejich flexibilitě budou schopné reagovat na proměnlivé podmínky trhu i potřeby elektrizační soustavy. Do budoucna počítáme i s možností spoluspalování vodíku,“ řekl vedoucí strategického rozvoje EOP Stanislav Ondráček.

Opatovická elektrárna byla dokončená v roce 1960. Vlastníkem je prostřednictvím dceřiné společnosti EP Energy Energetický a průmyslový holding, který ovládá miliardář Daniel Křetínský. Má sesterskou firmu EOP Distribuce. Obě společnosti vznikly na začátku roku 2022 rozdělením původní firmy Elektrárny Opatovice.

18. září 2025  8:36,  aktualizováno  18:21

