Turisté mají už tři roky smůlu, lodí Arnošt se po Labi ještě dlouho nesvezou

Řidiči to dobře znají z autoservisu. Dají do něj auto s tím, že nejde stahovat okénko u spolujezdce, a od mechanika se za dva dny dozvědí, že je potřeba také vyměnit výfuk, dát nové brzdové destičky a ideálně také naplnit znovu klimatizaci. Z banální opravy je akce za tisíce korun.

Podobně se může cítit šéf pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán. Jeho podnik se stará o výletní loď Arnošt, a tak v březnu 2022 poslal plavidlo na generálku. Avšak ta neskončila ani po dvou a půl letech.

Roste nejen počet dní bez parníku v kotvišti u enteria areny, ale i konečná cena opravy. A lidé si na sociálních sítích z nekonečné rekonstrukce Arnošta už dělají legraci nebo ji rovnou ostře kritizují. „Arnošta okamžitě zrušit. Jsou to vyhozené peníze, protože se s ním stejně nedá nikam dojet. Není z něj nic vidět, pouze břehy zarostlé trávou. Nejsme prostě Praha,“ napsal na Facebook třeba Zdeněk Chvála.

Do kritiky se pustil i profil Pardubice v České republice. Jeho správci opakovaně komentují různé nešvary v krajském městě a jejich pozornosti neunikl ani ztrátový provoz lodi. V souvislosti s opravou navíc upozorňují, že po dokončení přestavby parník nějakou chvíli nedopluje vůbec nikam.

„V roce 2025 začne oprava plavební komory na pardubickém zdymadle a potrvá zhruba rok a tři čtvrtě. Arnošt se tak nedostane proti proudu do sezony 2027. Navíc se příští rok začne po proudu opravovat i most kapitána Bartoše,“ stojí na profilu.

Hledá se kapitán

Nicméně město, potažmo dopravní podnik, se už do opravy lodě pustilo a není cesta zpět. A přitom technický stav lodě vyrobené v roce 2001 není jediný problém, který je v řešení. Plavidlo teď hledá kapitána, který ho povede od příští sezony. František Polák, který pardubické výletní lodi velel 21 let, už to nebude.

„Dosavadní kapitán totiž kvůli vysokému věku už řídit loď odmítl a nového vůdce plavidla zatím nemáme,“ uvedl Tomáš Pelikán, ředitel pardubického dopravního podniku.

Najít nového kapitána podle Pelikána nebude snadné. „Lidí, co to umí, moc není. Škola v Děčíně podle mě už neexistuje. Přihlásilo se nám pár lidí, čerství důchodci, ale měli podmínky jako ubytování nebo nechtěli pracovat na plný úvazek, chtěli se s někým střídat. Velmi pravděpodobně tak nebudeme mít kapitána jednoho, ale bude jich víc a budou se alternovat,“ řekl Pelikán.

Ten neskrývá víru, že náročná přestavba lodi definitivně skončí na konci letošního roku: „Podepisovali jsme smlouvu, která uvádí termín dokončení v půlce letošního listopadu. Pokud to bude hotové dřív, tak jen v řádech týdnů. Venkovní práce - opláštění, nátěry - jsou téměř hotové. A přesouváme se do interiéru, v srpnu přivezou novou kuchyň.“

Na palubě musí být nově transformátor

Opravy měly skončit dřív, ale dopravní podnik při přípravách zjistil, že od ledna 2025 musí mít lodě na své přípojce vlastní transformátor na palubě. Hledalo se tedy nové řešení, které pak schvaloval lodní registr. Náklady na opravu lodi budou kolem 16 milionů korun. „Ve smlouvě o dílo je harmonogram a rozpočet, žádné překvapení neočekávám,“ podotkl Pelikán.

Ten už dříve uvedl, že loď se musela přestavět poměrně zásadně, nešlo jen o opravu vysloužilých komponentů. „Bylo velmi složité najít místo pro oddělovací transformátor. Nakonec nám nezbylo nic jiného než ho dát na místo, kde byla původně nádrž na vodu. Tu jsme museli přemístit do interiéru, kde ale bylo schodiště a jiná nádrž na pitnou vodu, kterou jsme museli zase přemístit. Bylo tak technicky a technologicky složité najít místo pro všechny prvky, které bylo potřeba někam přemístit.“

Loď je stará 23 let a každých deset let potřebuje generální opravu. Dopravní podnik ji provozuje od roku 2012. Plavidlo opravuje společnost Jesko CZ v obci Hlavečník na Pardubicku. Až bude hotová, bude potřeba dostat ji na Labe.

„V Přelouči ji jeřáby přenesou do vody a Arnošt pojede do Pardubic. Tam by mohlo dojít k oficiální plavbě,“ řekl Pelikán. Výletní loď obvykle zahajovala sezonu ke konci dubna. Přístaviště má Arnošt z Pardubic za zimním stadionem, odkud se od jara do podzimu vydává směrem na Brozany, Kunětice nebo Srnojedy a nověji jezdil také do Přelouče, což zabralo čtyři hodiny. Aby cestující nestrávili na řece osm hodin, vozil je jedním směrem historický autobus.

