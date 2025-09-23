Rezidenti protestují proti parkovnému a úpravám v Pardubicích, město změny hájí

Od října se placené parkovací zóny rozšíří i do pardubického Židova. Místní to ale vnímají jako zbytečný zásah. Vadí jim nové poplatky i dopravní úpravy, které podle nich život ve čtvrti spíš komplikují, než zlepšují. Radnice proto slibuje, že začne řešit konkrétní případy jednotlivých obyvatel.
Lidem z lokality Židov v Pardubicích vadí, že budou muset od října platit parkovné. Obrátili se na město, které rozšiřuje parkovací zóny do vzdálenějších míst od centra. Vadí jim také jiné úpravy, jež s tím souvisí, řekli v úterý v emotivní debatě zastupitelům.

David Tomáš bydlí v ulici Na Okrouhlíku a dnes se divil, že město dalo namalovat bílé čáry v jeho ulici. Nově je tam jednosměrka. Jeho cesta ze čtvrti se kvůli tomu prodloužila z 200 metrů na 1,2 kilometru, což pro je něj a jeho rodinu časově náročnější, nákladnější i méně ekologické, řekl.

„My tam problém nemáme, proč tam regulujete něco, co funguje,“ řekl David Tomáš. Také ho znepokojuje, že se všechno dozvídá z médií, město podle něj nekomunikuje, a když k problematice hledal informace, nenašel je. Veřejnost, která na zastupitelstvo přišla s transparenty, mu zatleskala.

Rozšíření placeného parkování se odkládá, radnice projekt nepřipravila dobře

Další obyvatel kritizoval, že v Sakařově ulici ubyla parkovací místa, protože tam jsou cyklopruhy. Kvůli tomu tam auta jezdí rychleji, nedodržují povinnou vzdálenost od cyklistů. Ti jezdí raději Sezemickou ulicí, protože je to bezpečnější, řekl muž.

„Dejte možnost lidem, kteří tady pracují, šanci důstojně zaplatit parkovné nějakým ročním paušálem. A umožněte rezidentům koupit si přenosnou kartu. Nekomunikovali jste s lidmi, řeknete jim to na poslední chvíli,“ řekla Eva Bílková.

Aut přibylo dvojnásob, cena parkování se nemění

Když měl prezentaci náměstek primátora Jan Hrabal (ANO) lidé z ochozu pro veřejnost nesouhlasně komentovali, co říkal. Začal informací, že v Pardubicích bylo v roce 2008 přes 100 tisíc registrovaných aut, loni to byl téměř dvojnásobek.

Hrabal pak uváděl, kolik stojí parkovné v jiných městech, a zmínil investice do dopravy. Lidé v Pardubicích platí za rezidentní kartu 1 200 korun, cena se nemění od roku 2000, řekl.

Měsíční a roční paušál pro návštěvníky v parkovacích zónách město zavede později, až nové monitorovací vozidlo městské policie zjistí, kde nejsou přetížená parkoviště. Tam lidé z jiných měst, kteří jezdí do Pardubic například za prací, budou smět parkovat.

Radní Pardubic rozšířili zóny placeného parkování, změny nastanou od října

Náměstek dnes lidem slíbil, že se se zájemci sejde osobně a jejich konkrétní případ s nimi projedná. Lidé už dříve žádali odklad dopravních změn. Hrabal se s nimi nedávno sešel, aby jim změny vysvětlil. Následně jim poslal 12stránkový dokument, co všechno a proč se v lokalitě kvůli parkování děje. Město od října rozšiřuje placené parkovací zóny a mění hranice parkovacích pásem.

„Chci říci, že veškerá dopravní opatření ve východní části městského obvodu I byla detailně projednána s dopravní komisí, kde mají své zástupce všechny zastupitelské kluby, a všechna opatření byla dopravní komisí schválena. Neučinil jsem žádné rozhodnutí, respektive nepředložil jsem radě žádný materiál, který nezískal podporu dopravní komise,“ řekl Hrabal minulý týden na tiskové konferenci.

