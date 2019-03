S dražším parkovným pardubičtí zastupitelé asi přijdou o parkovací karty

Parkování je momentálně v Pardubicích téma číslo jedna. Pardubičtí radní už schválili poměrně výrazné zdražení parkovného v centru města. Navíc stovky lidí si kvůli zisku parkovací karty budou chtít měnit trvalé bydliště. Třeba ti, kteří ho sice v Pardubicích mají, ale jinde.



Tahání peněz lidem z kapes a běhání po úřadech však možná radní lidem alespoň trochu vykompenzují. A to tím, že se sami připraví o velkou výhodu při parkování.

„Zastupitelé mají historicky karty, které jim umožňují parkovat ve všech zónách kromě Pernštýnského náměstí. Kupují si je sice za 1 200 korun, ale považuji takovou výhodu za bafuňářský přežitek. Můj návrh na zrušení karet prošel zatím přes dopravní komisi,“ uvedl zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa.

Konečné slovo nakonec budou mít radní a zatím se zdá, že by karty mohli zastupitelům skutečně odebrat. Klíčové slovo přitom budou mít zástupci hnutí ANO, kteří v říjnu jednoznačně vyhráli komunální volby.

„Karty považuji za relikt dávnější minulosti, jsem absolutně proti takovým papalášským výjimkám. Zasadíme se o zrušení takové výhody,“ uvedl jasně šéf zastupitelského klubu ANO Jan Hrabal, který zároveň dodává, že členové hnutí si o kartu ani nezažádali.

„Žádný zastupitel za hnutí ANO 2011 takovou kartu nevlastní, tuto skutečnost jsem ihned po jednání dopravní komise prověřoval v našem klubu,“ dodal.

Podle náměstka primátora Petra Kvaše z ODS by bylo vhodné, aby nakonec o věci přece jen rozhodlo zastupitelstvo. „Jde o nařízení, takže to spadá do kompetence rady, ale v tomto případě bych byl pro, aby se rozhodovalo v zastupitelstvu. Sám osobně nic proti zrušení těchto karet nemám,“ uvedl Kvaš, který má v gesci i dopravu.

Jeho rozhodování přitom v případě hlasování bude poměrně jednoduché, je o něm známo, že nejvíce používá k cestám po městě jízdní kolo. To hůře je na tom třeba radní Vít Ulrych z KDU-ČSL.

„Kartu sice nemám, ale někdy by se mi hodila. Přece jen jako neuvolněný radní musím na radnici poměrně často přímo ze zaměstnání a s parkováním v centru to lehké není, to víme všichni,“ uvedl lidovec Ulrych s tím, že v celé věci vidí spíše symbolický ústupek v době, kdy se o parkování hodně mluví.

Výhodné parkování využívá 12 zastupitelů

„Tento návrh Pirátů je spíše symbolický a zrušení parkovacích karet pro zastupitele nebude mít téměř žádný přínos pro navýšení volných parkovacích míst vzhledem k tomu, že je v současné době užívá pouze 12 zastupitelů, kteří platí cenu stejnou jako rezidenti. Sám tuto kartu nevyužívám,“ doplnil radní Vít Ulrych.

Otázka je, kdy by se změna mohla stát oficiální. Zatím se zdá, že by to mělo být nejpozději za rok.

„Tak nyní od prvního dubna, kdy se mění systém parkování ve městě, to už nestihneme. Jako nejzazší termín tedy vidím duben 2020, ale třeba to bude dříve. Radní nechali zpracovat studii toho, jak jsou parkoviště využívaná, a pokud se ukáže nějaký zásadní fakt, tak třeba změny přijdou ještě dříve,“ dodal Pirát Vojtěch Jirsa.

Parkovací karty politiků byly naposledy velkým tématem v Pardubicích přesně před osmi roky. Tehdy politici a úředníci přišli o šedé parkovací karty, které jim umožňovaly parkovat zdarma doslova všude.

„Byli jsme zvoleni za celé město, a tak bychom měli mít možnost vykonávat svou funkci po celém městě, což znamená také dojet někam na jednání a tam zaparkovat,“ řekl přesně před osmi roky na zasedání zastupitelstva tehdejší i dnešní Petr Klimpl z ODS. „Pokud ne, tak karty raději zrušme úplně,“ dodal.

„Šedé karty jsme museli zrušit, nebyly v souladu s dopravními, ale hlavně daňovými zákony,“ řekl k tomu tehdy šéf odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který je stále ve funkci.

Pokud by totiž měli mít zastupitelé karty zdarma, měli by z takového požitku odvést daň. A pokud by si kartu s platností pro celé město měli platit, stála by kolem dvaceti tisíc korun.

„Myšlenka zrušit karty vznikla poté, co MF DNES loni zveřejnila článek o množství prominentních karet, které magistrát vydává. Minulé vedení se k tomu ale nemělo, podařilo se to až nově zvoleným radním,“ dodal v roce 2011 Bakajsa.