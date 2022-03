Polabiny a Dukla jsou pro zavedení parkovacích karet, situace je tristní

Lidé v centru Pardubic si už za dlouhé roky zvykli. Pokud chtějí své auto parkovat relativně blízko svého domu, musí každý březen radnici zaplatit 1 200 korun. Za to dostanou kartu, která je ochrání před nepříjemným pozdravem od strážníků za stěračem.

Na jednu stranu sice lidé musejí sáhnout do peněženky, na straně druhé však mají celkem slušnou šanci, že nakonec zaparkují. Radní totiž díky kartám na mnoha místech umožňují parkovat jen rezidentům.

„Myslím, že se v poslední době situace v centru celkem uklidnila,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš, který má v Pardubicích na povel dopravu.

Jenže přesně opačný stav platí třeba v Polabinách nebo na Dukle. Tedy v městských obvodech, které sousedí s centrem. Kvůli mnoha vlivům se tam situace zhoršuje a řidiči často bezradně hledají místo i dlouhé minuty. Nakonec auto odstaví v zoufalosti třeba na chodník nebo do křižovatky.

„Hlavně v některých ulicích je situace vyloženě tristní. Třeba v okolí dopravního podniku si lidé dlouhodobě stěžují, že nemají před domy místo. To jim pravidelně obsazují pracovníci dopravního podniku,“ uvedl starosta Dukly Jiří Rejda z hnutí ANO.

Jiný problém zase v posledních dnech dopadl na Polabiny. Majitel hypermarketu Albert totiž po letech splnil své výhrůžky a uzavřel bránami a betonovými bloky parkoviště u nádraží. V městském obvodu číslo 2 si novinky hned všimli.

„V blízkosti mostu kapitána Bartoše se okamžitě objevily desítky nových aut. Přes den se tam parkuje hůře než večer. Lidé tam odstaví auto a jdou na vlak. Není to pro tamní lidi dobré,“ uvedl starosta Polabin Radek Hejný.

Oba dva se tak momentálně kloní k tomu, že by město mohlo spustit systém parkovacích karet i v jejich obvodech.

„Myslím, že doba se změnila. Většina lidí by to tak zřejmě ocenila. Nyní si u nás může parkovat každý. Máme tady firemní dodávky z Hradce Králové, karavany, všechno možné, co zabírá místo ostatním. Karty by to vyřešily,“ uvedl Rejda s odkazem na to, že vedení magistrátu koncepci už měsíce připravuje. „Kvůli tomu se dělalo i sčítání parkovacích míst ve městě,“ dodal Rejda.

Ovšem podle náměstka Kvaše se ještě minimálně rok v obvodech nic nezmění. Podle něj není šance změnu zvládnout do říjnových komunálních voleb.

„Pracujeme na tom, ale situaci nám komplikuje legislativa. Největší problém je s tím, že karty se dávají na základě trvalého bydliště. Jenže na Dukle i v Polabinách jsou stovky pronajatých bytů. Byly by s tím docela velké potíže,“ uvedl Kvaš s odkazem na to, že lidé neradi mění doklady jen kvůli parkovací kartě. „Navíc ani majitelé bytů nejsou právě nadšení, když se k nim lidé hlásí,“ doplnil Kvaš.

Placené parkování jako součást kampaně

Podle něj by tak bylo nejlepší, kdyby se karty vázaly přímo na bytovou jednotku. Pak by bylo jedno, kdo místo využívá. „Pevně věřím, že se zákon v dohledné době změní. V současné chvíli by to bylo velmi složité,“ uvedl politik z ODS.

Kvaš si také myslí, že právě rozšíření zón placeného parkování se může stát jedním z hlavních témat ve volební kampani. „Strany budou jistě představovat své úmysly. Uvidíme, jak to budou cítit voliči. Ale řekl bych, že už řada z nich cítí, že mít za 1 200 korun ročně větší šanci na zaparkování před domem není úplně špatné,“ dodal Kvaš.

V poslední době se v Pardubicích zavedl také inteligentní parkovací systém pro návštěvníky centra města. Cedule s počítadly lidem ukazují, kde je kolik volných parkovacích míst. Vše doplňuje i aplikace do mobilních telefonů.