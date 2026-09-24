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Přibude parkovacích míst? Pardubice mají řešení, jak zatočit s překážejícími vraky

Hana Lanková
  17:02
V ulicích Pardubic stojí auta, která jejich majitelé dost možná už dávno nepotřebují, ale přesto dál zabírají parkovací místa. Těch je ve městě dlouhodobě nedostatek. Vedení města proto přichází s nápadem, jak tento problém vyřešit. Majitelům nepotřebných vozidel slibuje město zajištění bezplatného odtahu, ekologickou likvidaci i vyřízení odhlášení z registru. Program bude fungovat pouze dva měsíce.

Problém dlouhodobě odstavených vozidel se ale netýká pouze aut, která jsou zjevně nepojízdná nebo splňují zákonnou definici autovraku. Některá zkrátka jen jejich majitelé nepotřebují. A tak na ulicích zabírají místa, která by mohl využít někdo jiný. Rozhořčení nad parkováním v Pardubicích se tak řeší stále dokola.

Pardubice mají řešení, jak některá parkovací místa uvolnit. Majitele zdarma zbaví aut, která dosloužila. (24. září 2026)
Pardubice mají řešení, jak některá parkovací místa uvolnit. Majitele zdarma zbaví aut, která dosloužila. (24. září 2026)
Pardubice mají řešení, jak některá parkovací místa uvolnit. Majitele zdarma zbaví aut, která dosloužila. (24. září 2026)
Pardubice mají řešení, jak některá parkovací místa uvolnit. Majitele zdarma zbaví aut, která dosloužila. (24. září 2026)
9 fotografií

Právě s tím by mohl nový program města pomoci. Fungovat však bude pouze tehdy, pokud s jeho odtažením bude vlastník souhlasit.

Majitel auta, které už nepotřebuje, může požádat Služby města Pardubic o jeho odstranění. A není to nic složitého. Majitel předá plnou moc, osvědčení o registraci vozidla, případně registrační značky, pokud už nejsou na autě, a také klíčky. K žádosti by měl sdělit, kde jeho vozidlo stojí. O zbytek se postará město, které slibuje zajištění odtahu, ekologickou likvidaci i odhlášení z registru.

„Dlouhodobě odstavená auta zabírají parkovací místa, která pak chybí lidem, kteří je skutečně potřebují. Chceme proto nabídnou jejich majitelům jednoduchou cestu, jak se vozidla zbavit. Město nebude nikoho nutit ani samo rozhodovat o tom, které auto má být odstraněno. Celý postup bude dobrovolný a možný pouze se souhlasem vlastníka,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal.

Náklady spojené s manipulací a administrativou pokryje výtěžek z ekologické likvidace autovraku. Město tak počítá s tím, že program nebude mít dopad na jeho rozpočet a zároveň bude pro lidi zdarma.

„Vybudovat nové parkovací místo stojí podle jeho typu desítky tisíc korun, u parkovacích domů jsou náklady samozřejmě výrazně vyšší. Tady můžeme část míst získat zpět jiným způsobem – tím, že pomůžeme odstranit vozidla, která už jejich majitelé nevyužívají,“ doplnil Hrabal.

Nejde jen o vraky

Na problém s odstavenými auty a nedostatek míst k parkování naráží i pardubičtí strážníci. „O tom, že nebylo kde zaparkovat slýcháme často, ale mnohdy jsou to případy, kdy v docházkové vzdálenosti parkovací místa jsou. Není to ale přímo u domu, což mnoha lidem nevyhovuje. O problému s vraky a odstavenými vozidly víme. Například v blízkosti autoservisů je takových vozů mnoho. Z poslední doby jich více evidujeme třeba na Dukle, ale není to problém pouze této městské části. Říct, která z nich je na tom hůř neumím. Myslím, že je to problém všeobecně,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Nový program nemá nahradit běžné zákonné postupy při odstraňování autovraků, proto bude fungovat s časovým omezením po dobu maximálně dvou měsíců. Tím se má předejít situacím, kdy by stejné vozidlo bylo současně řešeno dobrovolnou cestou i prostřednictvím zákonného postupu.

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Zda se do programu přihlásí dostatek majitelů a kolik míst se díky němu podaří skutečně uvolnit, zatím není jasné. Podle městské policie by ale mohl pomoci například lidem, kteří už auto nepoužívají, ale sami se jeho odstranění nechtějí nebo nemohou věnovat.

„Návrh města rozhodně vítáme a jsem přesvědčen, že to nějakým způsobem pomůže. Nejde totiž jen o problém s kapacitou parkovacích míst ve městě, ale tato vozidla jsou magnetem pro lidi bez domova či drogově závislé. Není výjimkou, že z těch automobilů pak odstraňujeme injekční stříkačky a řešíme jiné problémy s tím spojené. Navíc to děsí lidi, kteří v blízkosti takových vozidel parkují,“ dodal Sejkora.

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