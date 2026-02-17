Je to málo. Dům s 244 parkovacími místy u pardubické nemocnice nestačí, říkají kritici

David Půlpán
  10:39
Řidiči, kteří složitě hledají volné parkovací místo v Pardubické nemocnici, mají naději na zlepšení. Do konce roku by se měli dočkat zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na místě někdejšího heliportu. S jeho umístěním ale nesouhlasí někteří lidé z okolí, petici loni podepsaly desítky lidí. Kraj námitky odmítl a na stavbě trvá.

Kraj se nyní snaží získat na parkovací dům stavební povolení, pak vybere firmu, která jej postaví. „Pokud vše půjde podle našich představ, rádi bychom zahájili stavbu ještě v letošním roce,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK). Parkovací dům by měl začít fungovat půl roku od zahájení stavby.

Lidé ze sousedství v petici vyjádřili obavy ze ztráty klidu, nárůstu dopravy, zhoršení ovzduší. „Parkovací dům v nemocnici je potřeba. Jsme ale přesvědčeni, že lokalita bývalého heliportu je nevhodná, dopravní napojení nešťastné a kapacita parkovacího domu nedostatečná. Chceme, aby jej kraj vybudoval tam, kde původně zamýšlel. Tedy u kolejí, ve spodní části areálu,“ uvedl jeden ze zástupců petičního výboru Jan Klíma.

Do konce roku by mělo dojít k zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na místě někdejšího heliportu. (17. února 2026)
Chystaný parkovací dům u pardubické nemocnice (17. února 2026)
Do konce roku by mělo dojít k zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na místě někdejšího heliportu. (17. února 2026)
Do konce roku by mělo dojít k zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na místě někdejšího heliportu. (17. února 2026)
6 fotografií

Před deseti lety plánovali zástupci kraje vyřešit potíže výstavbou parkovacího domu ve spodní části areálu pro 520 vozů. Stavbu připravili, ale pak na ni nenašli peníze. Později oznámili, že jej vybudují nejspíše formou PPP projektu spolu s menším parkovacím domem na místě heliportu. A poslední verze počítá jen s menší stavbou s 244 místy za sto milionů z krajského rozpočtu.

Výhodou parkovacího domu na místě heliportu jsou menší náklady. Podle územního plánu stavbě nic nebrání. Pro je i tamní městský obvod. A pro jakýkoliv parkovací dům v této lokalitě by zřejmě hlasovala i většina řidičů. Nevýhodou může být menší počet parkovacích míst a umístění. Cesta k němu povede Komenského ulicí, kudy vede cyklostezka do parku Na Vinici a kde sídlí škola Svítání, kam ráno přijíždějí autobusy s dětmi.

Petice upozornila, že příjezdová cesta k parkovacímu domu povede z křižovatky Kyjevské a Komenského ulice, na kterou se už nyní ve špičce obtížně najíždí. Podle kraje odborníci posoudili, jaké bude zatížení křižovatky po otevření parkovacího domu, a dospěli k závěru, že to nebude představovat velký problém.

„Nelze vyloučit, že lokálně dopravní intenzita vzroste, ale nemělo by se tak stát, jak napovídají závěry uvedeného posouzení, nad únosnou mez,“ napsal hejtman v odpovědi na petici. Podle petičního výboru malý parkovací dům problémy nevyřeší a kraj by měl napodobit město Pardubice. To nyní staví parkovací dům u nádraží za 134 milionů, kde bude 407 míst. Cena za jedno stání tak spadla na 330 tisíc korun.

„Velký parkovací dům lze očividně postavit poměrně levně a na místě, které je pro návštěvníky nemocnice vhodnější,“ uvedl Klíma.

Budou nová parkovací místa stačit?

Pardubický kraj chce v nemocnici ale vytvořit i další místa pro auta. V lednu začala stavba, která má přinést 186 nových míst. Součástí akce za 30 milionů bude rozšíření parkoviště ve spodní části areálu nemocnice. „V rámci řešení parkování chceme využít každý možný prostor,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Štefka (ANO).

Výsledkem by mělo být, že v celé nemocnici přibude letos a příští rok přes tři sta parkovacích míst. Spor se může vést o to, zda to bude stačit. Starosta čtvrtého obvodu Jan Procházka (ANO) ostatně v minulosti uvedl, že jakékoliv jiné řešení než parkovací dům pro 700 aut problém nevyřeší. Procházka ocenil, že kraj buduje nová parkovací místa ve spodní části areálu i fakt, že chystá parkovací dům na místě heliportu. Myslí si však, že to nebude stačit.

„Jestliže vznikne nových 330 parkovacích míst, tak kraj uvidí, že je to nedostačující a přijde na řadu jednání o tom, že bychom dole potřebovali postavit parkovací dům na stávajícím parkovišti vedle prádelny,“ uvedl Procházka. Dodal, že by tam bylo možné postavit levnější variantu montovaného parkovacího domu. „Klidně s méně parkovacích míst, ale tak, aby to zapadlo do této skládačky tří projektů, které je potřeba udělat,“ uvedl Procházka.

Naděje na konec parkovacího chaosu, u nemocnice se plánují stovky míst

Pardubický kraj redakci iDNES nesdělil, zda v budoucnu plánuje velký parkovací dům ve spodní části areálu. Hejtman Martin Netolický uvedl, že prioritou je nyní rekonstrukce pavilonu číslo 27 za půl miliardy korun. „Případný další parkovací dům budeme řešit až po vyhodnocení situace s parkováním po realizaci všech plánovaných opatření,“ uvedl Netolický.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Je moc velký. Výstavbu areálu s hotelem a bazénem developerovi zamítly úřady

Na pardubické Cihelně vzniká nový tenisový areál. Developer chtěl vedle...

Plány na výstavbu hotelu s wellness a bazénem, nového parkoviště či velké sportovní haly u pardubického zdymadla padly. Magistrát stavbu, kterou připravoval podnikatel Milan Kušta, nepřipustil kvůli...

Olympijská šampionka Maděrová kvůli nemoci mění plány. MČR vynechá

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu...

Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s takzvanou rychlodráhou. Stavba propojí další městské části s nemocnicí. Půjde o značně složitý projekt, ale má velký smysl.

Širší silnice? Ne. Spolek hájí kulturní krajinu s alejemi, starostové zuří

Silnice z Jedlové přes Bystré až na hranici kraje zatím zůstává rozbitá. (3....

Pardubický kraj vzdal plán na modernizaci silnice na Poličsku kvůli námitkám ekologického spolku, který je proti kácení stromů. Jde podle něj o plýtvání finančními prostředky a nevratnou devastaci...

Třetina lidí umírá v nemocnicích. Kraj chce počty snížit, posílí paliativní péči

Ilustrační foto.

Záchranná služba v Pardubickém kraji opakovaně jezdí k nemocným v terminálním stadiu, kterým už moderní medicína nedokáže výrazně pomoci. Převáží je do nemocnice, přestože to nemá smysl. Zdravotnický...

Je to málo. Dům s 244 parkovacími místy u pardubické nemocnice nestačí, říkají kritici

Do konce roku by mělo dojít k zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na...

Řidiči, kteří složitě hledají volné parkovací místo v Pardubické nemocnici, mají naději na zlepšení. Do konce roku by se měli dočkat zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na místě někdejšího...

17. února 2026  10:39

Už mě ta druhá místa nebaví, posteskl si brankář Will po další finálové prohře

Pardubický gólman Roman Will v utkání proti Liberci.

Věděl, že o nic extra nejde, ale i tak jste za jeho úsměvem cítili hořkost. Gólman pardubického Dynama Roman Will nestačil na poslední dvě střely nedělního finále Hockeytown Cupu a Pardubice prohrály...

17. února 2026  10:20

Když vyhrajeme, možná vyplatím odměnu, hlásí Hamza před speciálním zápasem

Pardubický fotbalista Jiří Hamza

Stoper Jiří Hamza je jednou ze zimních posil fotbalových Pardubic, s jejímž přínosem se počítalo spíš do budoucna. „Podle původní domluvy mi trenér Jan Trousil dával klidně půl roku na zapracování,“...

17. února 2026  9:41

Šofér bez řidičáku zmatkoval na křižovatce. Měl jsem drogy, přiznal strážníkům

Zdrogovaný řidič bez řidičáku zmatkoval na křižovatce, strážníkům se přiznal....

Zmatkující řidič zaujal pardubické strážníky na křižovatce ulic Palackého a Hlaváčova. Při kontrole se přesvědčili, že byl jejich instinkt správný, zjistili totiž hned několik prohřešků. K autu bez...

16. února 2026  15:53

Pardubické Dynamo odehrálo Hockeytown Cup a vyhlíží čekání na play off

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

V neděli pardubičtí hokejisté dohráli finále prvního ročníku domácího Hockeytown Cupu, švýcarskému Bernu podlehli 4:5 v prodloužení. Prakticky obratem odstartuje poslední fáze jejich přípravy na...

16. února 2026  9:52

Dlouhodobé spory mužů z ubytovny vyvrcholily vraždou, útočník svou oběť ubodal

ilustrační snímek

Od sobotního večera vyšetřují policisté násilnou smrt muže v Žamberku na Orlickoústecku. Na místě zadrželi podezřelého, který se následně ke svému činu doznal. Svého soka mlátil do hlavy i těla a...

16. února 2026  8:57

Dva góly z rohu? Bude ostré vysvětlování, zlobil se pardubický kouč Trousil

Pardubický trenér Jan Trousil během utkání proti Slavii

Pardubičtí fotbalisté v první půli Jablonec přehrávali, nebyli však důslední v zakončení a nakonec se všechno obrátilo proti nim. Po dvou nezvládnutých rohových kopech prohráli v domácím utkání 22....

15. února 2026  17:01

Show, skauti i budoucí hvězdy NBA. Aréna uvidí adepty mistrovství světa juniorů

Český basketbalista Tomáš Satoranský v duelu s Bosnou a Hercegovinou

V červnu příštího roku se v Pardubicích bude konat ostře sledované mistrovství světa basketbalistů do 19 let. Z globálního hlediska Pardubice větší sportovní akci ještě neviděly.

15. února 2026  8:13

Oberou opět favorita? Musíme do toho jít po hlavě, burcuje Vecheta před Jabloncem

Radost pardubického Filipa Vechety (vlevo) během utkání proti Slavii

Domácí kola v úvodu jarní části první ligy nejsou pro Filipa Vechetu a jeho fotbalové parťáky nějakou selankou. Entrée do druhé půlky sezony proti mistrovské Slavii, jasnému lídru tabulky, Pardubice...

15. února 2026  7:35

Šimek si vydřel místo v sestavě Pardubic: Vyvíjel jsem se, šanci nechci pustit

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Není to tak dávno, co musel „kousat“ druholigová hostování v Prostějově a sousední Chrudimi. Jeho místo v kádru účastníka nejvyšší soutěže z Pardubic bylo jeden čas tak trochu v nedohlednu, v...

15. února 2026

Basketbalisté Pardubic dál válí. Jasnou výhru proti Ostravě režíroval Bryant

Joe Bryant z Pardubic (vpravo) vede míč v utkání basketbalové ligy s Ostravou.

Rozjetí basketbalisté Pardubic smetli v 5. kole ligové nadstavby Ostravu 109:72. V souboji druhého s posledním týmem skupiny A1 prohrávali jen v úvodu, pak Joe Bryant trojkou vyrovnal na 5:5 a v...

14. února 2026  21:09

Provozování vodáren se obce na Chrudimsku vzdaly rychle, změnit to bude drahé

ilustrační snímek

Obce vlastnící Vodovody a kanalizace Chrudim se rozhodly, že si koupí provozní firmu, kterou z 95 procent vlastní rakouská Energie AG. Chtějí tak do roku 2030 ukončit provozování vodovodů zahraničním...

14. února 2026  8:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.