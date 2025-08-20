Radní Pardubic rozšířili zóny placeného parkování, změny nastanou od října

Milan Zlinský
  11:54
V Pardubicích přibudou ulice, kde se za parkování bude platit. Politici rozšíří zónu na východ od Štrossovy ulice, chtějí motivovat dojíždějící, aby více využívali MHD či kolo. Změna nastane 1. října 2025.

Dlouze připravovaná a krajně nepopulární novinka je tady. Vedení pardubické radnice od prvního října citelně rozšíří zóny placeného parkování. Jednoduše řečeno: nikdo si už za pár týdnů v širším centru města zadarmo nezaparkuje.

Novinky v parkování v Pardubicích od 1. října

Parkovací zóny A, B a C dostanou jasnější hranice. Rozhraní mezi zónami A a B nově povede po řece Chrudimce. Zóna B se rozšíří o východní část městského obvodu Pardubice I. a část třetího obvodu až za ulici Na Drážce. Součástí změn je také zrušení přenosné parkovací karty. Nově budou povolení navázána na registrační značku vozidla a kontroly se budou dělat prostřednictvím monitorovacího vozu. Tedy mnohem častěji než dosud, kdy auta museli obcházet strážníci. Rezidentní karta, která majitele opravňuje parkovat na ulici u jeho bydliště, vychází na 100 korun měsíčně, tedy 1 200 korun ročně. U druhého vozu je cena dvojnásobná. Přehled všech cen i další informace jsou na webu.

„Úpravy parkovacího systému mají za cíl zlepšit podmínky pro rezidenty v oblastech, kde je parkování dlouhodobě přetíženo. Nový systém parkování v rozšířené zóně na východ od Štrossovy ulice vstoupí v platnost od 1. října 2025,“ uvedl vedoucí kanceláře primátora Daniel Vodák.

V praxi to bude znamenat, že se bude za odstavení vozu platit i v ulicích mezi Chrudimkou a sídlištěm Dubina. Nově se tak bude hradit parkování i ve třetím městském obvodě.

„Očekáváme, že rozšíření regulace zlepší parkování například v okolí Štrossovy ulice, kde je dnes situace dlouhodobě komplikovaná. Zároveň chceme motivovat k tomu, aby dojíždějící lidé nepřetěžovali tuto lokalitu a více využívali městskou hromadnou dopravu nebo kolo,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

V tzv. zóně B vzniknou tři návštěvnická parkoviště. Budou v západním cípu Sezemické ulice, u Gymnázia Dašická a u Domova pro seniory U Kostelíčka. Město ruší i přenosnou parkovací kartu, nově bude navázána na registrační značku auta.

Radnice k novinkám spustí samostatný portál

Nový systém povolenek k parkování město spustí 1. září na speciálním portálu, případně si lidé mohou zajít pro parkovací kartu do Pernerovy ulice, kde předloží občanský průkaz a doklad, že auto vlastní či jde o vozidlo na leasing nebo je služební. Formuláře jsou na webu města a dopravního podniku.

Rezidentní karta stojí 1 200 korun, druhá karta přijde na 2 400 korun. „Výhledově nás čeká zavedení placeného parkování i na sídlištích Dukla nebo Polabiny. Je to však poměrně legislativně náročné,“ uvedl bývalý náměstek pro dopravu a také někdejší šéf městské policie Petr Kvaš z ODS.

Nicméně zdá se téměř jisté, že tato novinka se ve stávajícím volebním období radních, které končí za rok, už nestihne. „Je tam poměrně dost otazníků, které musíme vyřešit,“ potvrdil Jan Hrabal.

Pardubický magistrát utáhl šrouby, parkovné lidé zaplatí v centru všude

Změn v parkování však bude více. Už nějakou dobu se ve zmíněné lokalitě dávají pryč některé dopravní značky nebo se dělá vodorovné značení na ulicích. Důvod? Radní města „vyrábí“ nová parkovací místa. Má to ovšem jeden háček, nutné je dodat slovíčko „legální“. Ostatně se kvůli tomu dostali do rozepře politici na posledním zasedání zastupitelstva.

„Tisková zpráva radnice vyzněla tak, jako kdyby na Židově a v okolních ulicích vznikly stovky nových parkovacích míst. Tomu se ale musím smát, vždyť tam lidé parkují už nyní,“ uvedl třeba zastupitel za opoziční ODS Petr Klimpl. Náměstek Hrabal mu však odvětil, že jde právě o to, aby parkovací místa vypadala tak, jak vyhláška vyžaduje.

„V rámci revize je měněna organizace dopravy a veřejného prostoru za účelem legalizace parkování v ulicích, kde to dosud nebylo možné,“ řekl Vodák.

Město také připravilo nové mapové podklady, které mají lidem ukázat, kde platí rezidentní, kde návštěvnické či smíšené parkování. „Přehledná vizualizace bude dostupná na webu města i v informačních materiálech Dopravního podniku města Pardubic,“ doplnil Vodák.

Součástí změn je také převedení části obyvatel sídliště Karlovina ze zóny B do nově rozšířené zóny A. Rezidenti a abonenti ale nemusí nic zařizovat, neboť jejich stávající parkovací karta bude převedena automaticky. „Doporučujeme však věnovat zvýšenou pozornost novému dopravnímu značení v ulicích,“ dodal Vodák.

Příjem z parkovného podle náměstka Hrabala pošlou radní zpět do dopravy. „Čtvrtina směřuje přímo do dopravního podniku a zbylý díl do projektů na podporu dopravy, jako jsou rekonstrukce zastávek na bezbariérové nebo další zlepšení dopravní infrastruktury v Pardubicích,“ dodal náměstek.

Poslední větší změny v cenách parkovného se v Pardubicích konaly letos na jaře, a to v souvislosti s otevřením městského parkovacího domu nedaleko hokejové arény. Aby do něj lidé více jezdili, tak politici například zavedli placení v ulicích i o víkendech. Roky přitom bylo odstavení vozu ve středu města od sobotního poledne až do pondělního rána zdarma. Někde se také zvýšily ceny parkovného.

