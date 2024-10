Parkovací dům u arény si na sebe nikdy nevydělá, zlobí se opozice

Ze dvou různých úhlů se dá podívat na brzy hotový městský parkovací dům u pardubické enteria areny.

Ten, kdo do lokality jezdí často, získá jistotu, že za rozumné peníze téměř vždy v klidu zaparkuje. Naopak člověk, který ví, že služby 440 parkovacích míst nikdy nevyužije, může kroutit hlavou nad velkoryse utracenými stamiliony korun.

A právě druhý přístup zvolili na posledním zasedání pardubického zastupitelstva hlavně zástupci Pirátů a Strany zelených. „Už teď v parkovacím domě město utopilo 135 milionů. Dalších 190 milionů bude následujících 18 let splácet. Splátka komerčního úvěru spolu s provozními výdaji vychází na 19,3 milionu ročně. V přepočtu to je bezmála na čtyři tisíce korun měsíčně za jedno parkovací místo,“ uvedl Robert Hrdina zvolený za Zelené.

Důvod tak špatné ekonomiky je zřejmý. Poměrně nízko nastavené ceny parkovného v domě, který už vlastně stojí vedle malé arény. „Rozvojový fond Pardubice, který dům staví a bude ho provozovat, počítá s tím, že prvních 15 minut bude zdarma. Pak počítáme s tím, že v pracovní dny bude od 7:00 do 19:00 parkovné 20 korun za hodinu, o víkendech a ve večerních hodinách bude deset korun za hodinu,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal.

Pokud tam motorista nechá auto celý den, započítá se mu šest hodin a zaplatí maximálně 120 korun za pracovní den a 60 korun o víkendech.

„Parkovné v okolních ulicích je vyšší, konkrétně v Pernerově ulici a Na Hrádku. První hodina tam stojí 30 korun a další hodina 40 korun. My těmito velmi přátelskými cenami chceme motivovat návštěvníky centra, aby využívali služeb parkovacího domu,“ uvedl Hrabal.

Parkovné bude levnější než v okolních ulicích

I podle opozičního zastupitele Petra Kvaše z ODS je ceník velmi příznivý. Bude tam možné i dlouhodobé parkování. Za 1 200 korun za měsíc pro obyvatele městského obvodu I s trvalým pobytem, pro firmy je to 2 400 korun za měsíc.

„Na cenotvorbě jsem se podílel. Pojďme sbírat zkušenosti, pracovat s cenou a dopravní politikou v centru. Je to dlouhodobý dluh, parkovací dům už tam měl stát 20 let,“ uvedl Kvaš, který však také upozorňuje, že bez dotací z veřejných rozpočtů to nepůjde. „Teď to ekonomicky nedává smysl. Město by muselo vydělat na jedno parkovací místo až 100 korun denně, což je nereálné,“ doplnil zastupitel Kvaš.

Stavební firma Porr se zavázala zhotovit zakázku za 326 milionů korun bez DPH. Náklady se proti předpokladu zatím snížily o 13 milionů korun. Jedno parkovací místo město vyjde na 700 až 750 tisíc korun.

„Rozvojový fond bude citlivě reagovat na potřeby řidičů a neříkám, že tato cenová varianta je finální. My to budeme pečlivě monitorovat, a to i během sportovních a kulturních akcí v aréně. V tu dobu bude parkovné vyšší, chceme pomoci ekonomice parkovacího domu,“ řekl Hrabal, který doplnil, že první velká zatěžkávací zkouška čeká na parkovací dům během jarního hokejového play off.

Přesto řada politiků upozorňuje na to, že parkovací dům bude černá díra na peníze, a to ještě větší, než radní přiznávají. Ve svých odhadech totiž počítají se stoprocentní obsazeností, která však není podle mnohých úplně reálná. „Provozní model je postaven na číslech, o kterých mám pochybnosti. Přece nemůžeme počítat se stoprocentní obsazeností. To řádný hospodář nemůže takto předložit,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Dominik Bečka z pirátské strany pak byl ještě ostřejší. „Přesně před rokem, když jsme tady schvalovali stavbu parkovacího domu, tak jsem říkal, že náklady jsou ze strany vedení města hodně podstřelené a zisky nadstřelené. Dobře si pamatuji, jak mi tady bývalý primátor Martin Charvát a Helena Dvořáčková nadávali, jaký jsem populista a jak nerozumím ekonomice. Rok se s rokem sešel, oni si kvůli projektu prošli vazbou a čísla jsou ještě horší, než se čekalo,“ uvedl Bečka.

Nicméně vedení města si za cenotvorbou stojí, a to i přesto, že Pražská správa nemovitostí, která otevřela parkhaus za nedalekým Domem hudby, nasadila ceny podstatně výše. „Dům vnímáme jako veřejnou službu lidem. Cenová politika je nastavená tak, aby byl využíván, abychom chránili rezidenty z okolních ulic. Koncepčně je to správně, my si tu odpovědnost za to neseme, ale myslím si, že to bude dobré. Že ten dům bude využíván. Nelze všechno měřit přes náklady,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.