Auta 20 metrů nad zemí. Česká Třebová chystá nové věže a čeká odpor lidí

Stavbu navrhli městu autoři Studie parkování v České Třebové z Nadačního fondu Jana Pernera. Město nechalo závěry studie zveřejnit v městském zpravodaji.

„Z těch způsobů hromadného parkování je to nejlacinější záležitost, navíc se dá realizovat velmi rychle. Ale není rozhodnuto, že se to bude dělat, je to doporučení ze studie,“ řekl místostarosta České Třebové Dalibor Zelený (ČSSD). Dodal, že stavba podzemních garáží se stejnou kapacitou by stála minimálně desetkrát více.

Studie nadačního fondu, kterému město posílá sto tisíc korun ročně, obsahuje dokonce i nabídku firmy Parking Towers, která by čtyři věže pro osobní auta a dvě věže pro SUV postavila na bývalém krytu u Nového náměstí za 36,5 milionu korun.

Parkovací věže dokážou na místě pro dvě vozidla zaparkovat až dvacítku osobních automobilů. Obsluha je jednoduchá. Vozy jsou navíc chráněny proti vandalům. Zatím parkovací věže fungují zejména v areálech firem.

„Co se týká parkovacích míst ve městech, tam je přísnější legislativa, a tak je nutné dořešit nějaké detaily – například příslušné zařazení, které zatím věže nemají. Věřím, že do léta by se to mohlo povést dotáhnout,“ uvedl před časem jednatel firmy Parking Towers Patrik Lacha.

Firma už registruje zájem z několika měst, například z Karviné. „Nejčastěji je zajímá varianta pro dvanáct aut,“ upřesnil Lacha.

V Německu je to běžné, říká autor studie

Parkovací dům by však vyrostl do výšky přes dvacet metrů a ať by se konstrukce zakryla čímkoliv, stále by to byla obrovská hmota, která by sebrala výhled mnoha lidem v okolí.

„Návrh připravili akademici, ale není to dobré řešení, věže by rozhodně nebyly ozdobou města,“ uvedl zastupitel Koalice pro Českou Třebovou Milan Mikolecký.

Jeden z autorů studie Václav Cempírek namítá, že lidé intenzivně využívají osobní auta, zároveň je nikdo nechce zaparkovat tak, jak je to podle něj obvyklé třeba v Německu. Tedy pomocí i takovýchto parkovacích věží.

„Dá se to do zástavby bytových domů umístit citlivě, zakrýt, bohužel veřejnost na to není absolutně připravená,“ řekl Cempírek.

„Samozřejmě beru a chválím snahu o zajištění každého parkovacího místa. Teď jde o to, jak by to narušilo ráz Nového náměstí,“ uvedl zastupitel Petr Gregar (Nestraníci).

Problémy s parkováním navrhuje Mikolecký řešit jinak, úpravou volných ploch lze po celém městě podle něj získat přes 100 nových míst, parkovací věž považuje až za poslední možnost.

Město připouští, že věž vyroste někde jinde, anebo vůbec.

„Pokud se rozhodneme, že takovou věž budeme dělat, budeme její umístění řešit v dalších krocích a velmi citlivě po veřejné diskusi. Je otázka, kam ji dát, aby to nikomu nevadilo, a jak ji opláštit, aby zapadla do okolního prostředí,“ uvedl Dalibor Zelený.

Hotový plán, jak zlepšit parkování v České Třebové, by podle něj měli zastupitelé schvalovat letos na podzim. Pokud jde o parkování, může Česká Třebová sloužit ostatním městům v kraji jako vzor. Využila evropských dotací a vybudovala před deseti lety podzemní parkoviště s 270 místy před vlakovým nádražím. Cena za parkování je tam stále velmi nízká.