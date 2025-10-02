Lidé přišli na jednání zastupitelstva vyčinit radním, kvůli parkovacím zónám

Milan Zlinský
  15:34
Pardubičtí rezidenti na posledním zasedání zastupitelstva silně protestovali proti zavedení parkovného a dopravním úpravám na Židově. Radní však od plánu už neustoupí.
Automat na parkovišti v blízkosti pardubické arény by na tomto místě neměl...

Automat na parkovišti v blízkosti pardubické arény by na tomto místě neměl vůbec stát. Prostor je podle územního plánu určený pro jiný účel. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Lidé v průjezdu ve Smilově ulici se divili, že dostali pokutu za parkování na...
Za parkování na improvizovaných parkovištích jsou řidiči trestáni pokutou.
V parných dnech není snadné u koupaliště na Cihelně zaparkovat, zoufalí řidiči...
Řidiči třeba v okolí vlakového nádraží hledají každé místo, kde lze auto zdarma...
17 fotografií

I ti služebně nejstarší zastupitelé Pardubic by museli hodně dlouho pátrat v paměti, aby si vzpomněli, kdy jim lidé přišli naposledy takto masově vynadat.

Poslední schůzi městského parlamentu totiž navštívily desítky lidí ze čtvrti Židov, aby politikům řekly, co si myslí o jejich úpravách v dopravě. Vadí jim, že budou muset od října platit parkovné, zavedení jednosměrek i cyklopruhů.

Radní Pardubic rozšířili zóny placeného parkování, změny nastanou od října

„My tam problém nemáme, proč tam regulujete něco, co funguje,“ řekl David Tomáš, který bydlí v ulici Na Okrouhlíku a nahlas se na jednání zastupitelstva divil, že město dalo namalovat bílé čáry v jeho ulici. „Nově je tam jednosměrka. Moje cesta ze čtvrti se kvůli tomu prodloužila z 200 metrů na 1,2 kilometru, což je časově náročnější, nákladnější i méně ekologické,“ řekl.

Také ho naštvalo, že se prý veškeré informace o změnách musí dozvídat z médií, město podle něj nekomunikuje, a když k problematice hledal informace, nenašel je. Veřejnost, která na zastupitelstvo přišla s transparenty, mu zatleskala.

„Pokud něco v této věci musím vedení města vytknout, tak je to právě slabá komunikace. Informovanost lidí měla být určitě lepší. Není příjemné, když se vám u domu zničehonic objeví značka jednosměrky,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS a bývalý šéf strážníků Petr Kvaš.

Další obyvatel kritizoval to, že v Sakařově ulici ubyla parkovací místa, protože tam jsou cyklopruhy. Kvůli tomu tam auta jezdí rychleji, nedodržují povinnou vzdálenost od cyklistů. Ti jezdí raději Sezemickou ulicí, protože je to bezpečnější, řekl muž.

„Dejte možnost lidem, kteří tady pracují, šanci důstojně zaplatit parkovné nějakým ročním paušálem. A umožněte rezidentům koupit si přenosnou kartu. Nekomunikovali jste s lidmi, řeknete jim to na poslední chvíli,“ uvedla další obyvatelka čtvrti Eva Bílková.

Kritika se ozývala i z balkonu

Ta publikum docela rozpumpovala a z balkonu létaly dost kritické názory. „Všude tam máme rozbité chodníky. Tráva se seká jednou dvakrát za rok. V sobotu ráno je všude nepořádek po opilcích. Bordel máme úplně všude,“ křičeli lidé.

Když měl prezentaci Jan Hrabal, náměstek primátora odpovědný za dopravu, lidé z ochozu nesouhlasně komentovali, co říkal. Primátor Jan Nadrchal a stranický kolega Hrabala z hnutí ANO dokonce musel několikrát klidnit situaci. „Pokud nám něco chcete říct, tak pojďte dolů k mikrofonu,“ vzkazoval křiklounům primátor Nadrchal.

Náměstek Hrabal se mezitím pokoušel vysvětlit veřejnosti kroky radních. „V Pardubicích bylo v roce 2008 přes 100 tisíc registrovaných aut, loni to byl téměř dvojnásobek,“ řekl například. Pak uváděl, kolik stojí parkovné v jiných městech, a zmínil investice do dopravy. Lidé v Pardubicích platí za rezidentní kartu 1 200 korun. „Cena se nemění od roku 2000. Kdybychom ji prohnali inflační kalkulačkou, tak bychom se dostali na úplně jinou cenu,“ řekl Hrabal.

Náměstek také lidem slíbil, že se se zájemci sejde osobně a jejich konkrétní případ s nimi projedná. Lidé už dříve žádali odklad dopravních změn. Hrabal se s nimi už jednou sešel, aby jim změny vysvětlil. Následně jim poslal 12stránkový dokument, co všechno a proč se v lokalitě kvůli parkování děje.

„Veškerá dopravní opatření ve východní části městského obvodu I byla detailně projednána s dopravní komisí, kde mají své zástupce všechny zastupitelské kluby, a všechna opatření komise schválila. Jinak se stěžovateli, kteří mi dali kontakt, jsem už ve spojení a jejich situaci řešíme. Třeba detaily ve značení se upravit dají, ale jako celek opatření zavedeme. Není cesty zpět,“ řekl Hrabal.

Měsíční a roční paušál pro návštěvníky v parkovacích zónách město zavede později, až nové monitorovací vozidlo městské policie zjistí, kde nejsou přetížená parkoviště. Tam lidé z jiných měst, kteří jezdí do Pardubic například za prací, budou smět parkovat.

Ale nová pravidla platit začnou bez ohledu na protesty lidí. „Není čas na nějaké couvání a odkládání. Parkovací karty časem musíme zavést po celém městě a tohle je jen jeden z kroků. Navíc měl původně platit už loni na jaře,“ dodal Kvaš.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Nová sjezdovka F v horském středisku Dolní Morava musí zavírat se soumrakem, byť podle původního povolení mohla fungovat až do 21. hodiny. Rozhodl o tom nyní Krajský úřad Pardubického kraje. Úřad tak...

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

Jako trojka na kandidátce koalice SPOLU poslanec KDU-ČSL Marek Výborný obdržel před čtyřmi roky ve volbách v Pardubickém kraji 13 351 preferenčních hlasů, suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Tehdy...

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

Lidé přišli na jednání zastupitelstva vyčinit radním, kvůli parkovacím zónám

Pardubičtí rezidenti na posledním zasedání zastupitelstva silně protestovali proti zavedení parkovného a dopravním úpravám na Židově. Radní však od plánu už neustoupí.

2. října 2025  15:34

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Nová sjezdovka F v horském středisku Dolní Morava musí zavírat se soumrakem, byť podle původního povolení mohla fungovat až do 21. hodiny. Rozhodl o tom nyní Krajský úřad Pardubického kraje. Úřad tak...

2. října 2025  10:23,  aktualizováno  14:06

Měl být lídrem v kabině, stal se oporou na hřišti. Cítím se fantasticky, září Řezníček

Po sedmi letech se vrátil domů do Pardubic především jako mentor pro kabinu. Zanedlouho třiatřicetiletý fotbalový záložník Jan Řezníček ale všechny předpoklady otočil vzhůru nohama a ihned se usadil...

2. října 2025  9:05

Pardubice - Baník 0:1, domácí hráli dlouho v deseti, rozhodl Almási

Utrpení pardubických fotbalistů nekončí. V dohrávce pátého ligového kola podlehli Baníku Ostrava 0:1 a stále čekají na první vítězství v sezoně. Jejich snahu nabouralo vyloučení stopera Davida Šimka...

1. října 2025  19:53,  aktualizováno  20:07

Rok po povodni začali u Kutřína stavět ochrannou hráz, hotovo bude za dva roky

Stavbaři protipovodňového díla v Kutříně na Chrudimsku se dostali do klíčové fáze – začali budovat základy bezmála 18 metrů vysoké hráze. Ta má ochránit obce v povodí Novohradky. Dokončena bude v...

1. října 2025  14:35

V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v...

1. října 2025  10:32,  aktualizováno  12:21

Nesmíme polevit, velí Šotnar. Pardubicím čelí jeho bývalý zaměstnavatel

Fanoušci svůj tým konečně uvidí v plné parádě, zve na středeční domácí duel pardubických basketbalistů se Slunetou Ústí nad Labem (od 17.30) jejich trenér Jan Šotnar. A připomíná, že od léta k tomu...

1. října 2025  10:19

Čert s automatem láká v Poličce k referendu, opozice chce skoncovat s hazardem

V Poličce budou lidé během parlamentních voleb rozhodovat o hazardu ve městě. Podnik, který před půldruhým rokem rozpoutal debatu o budoucnosti heren a kasin, ale před nedávnem zkrachoval.

1. října 2025  9:01

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

1. října 2025

Krejčí: S návratem už jsem nepočítal. Z Pardubic pořád může být i fotbalové město

Čistě z osobního hlediska asi ve středu večer v Pardubicích a širokém okolí nenajdete šťastnějšího člověka, než kterým bude Jiří Krejčí. Staronovému trenérovi Východočechů se přece jen splní sen, se...

30. září 2025  14:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Labutí mláďata uvázla v bahně na dně rybníka, kolemjdoucí zalarmovala hasiče

Vypuštěný rybník na Pardubicku se stal pastí pro čtveřici labutích mláďat. Ta uvázla v bahně a bez cizí pomoci by nejspíš nepřežila. Přeloučští hasiči je společně s pracovníky záchranné stanice...

30. září 2025  12:31

Dynamo odkrývá marodku: Smejkal s Kautem nebudou hrát měsíce, co Sedlák?

Hokejové Pardubice na prahu nové extraligové sezony počítají zraněné. V sestavě aktuálně nemůžou počítat s obráncem Peterem Čerešňákem a útočníky Lukášem Sedlákem, Jiřím Smejkalem a dlouhodobě...

30. září 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.