Chcete parkovací dům? Chrudim nabídne lidem, ať si ho postaví sami

Pilotní projekt by mohl stát na sídlišti U Stadionu. Právě zde se bez porušení dopravních předpisů večer zaparkovat nedá. Auta jsou všude.

Radní v minulosti vymysleli několik způsobů, jak to změnit, ale nic nedotáhli až do konce.

Nakonec by si měli obyvatelé sídliště napěchovaného až po okraj auty, pomoci sami. Chrudim jim totiž chce dát k dispozici pozemek na místě někdejšího lesíka, který sežral kůrovec. Na něm by mohl vzniknout dvoupodlažní parkovací dům pro šedesát aut. Tím, kdo stavbu zaplatí, by ale nemělo být město.