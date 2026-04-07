Problém s parkováním má řešení. Lidem ze sídliště uleví dva parkovací domy

Milan Zlinský
  15:59
Pardubický magistrát chce u marketu Kaufland v Polabinách postavit parkovací dům. Má přispět k řešení nedostatku parkovacích míst na sídlišti. Sloužit bude návštěvníkům obchodu, zaměstnancům i rezidentům. Další parkoviště chce postavit městský obvod.
Fotogalerie3

V pardubické ulici Družby není kde zaparkovat, řidiči nechávají auta na chodníku. (3. dubna 2023) | foto: Milan Zlinský, MF DNES

Pokud se někde v Pardubicích parkuje hlavně večer vyloženě špatně, tak to jsou velká paneláková sídliště Dubina a Polabiny. Není divu, že politici přemýšlí, jak v omezeném prostoru parkoviště přifouknout. V šuplíku mají tak hned několik plánů na výstavbu parkovacích domů. Asi nejdále je v přípravě ten, který by mohl stát u hypermarketu Kaufland.

„Kvůli tomu je třeba nejdříve koupit jeden pozemek od státu,“ řekl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Řidiči třeba v okolí vlakového nádraží hledají každé místo, kde lze auto zdarma nechat. Nepohrdnou ani pláckem u mostu kapitána Bartoše.
3 fotografie

Peníze na koupi pozemku za 3,7 milionu korun schválili už minulý týden zastupitelé. Město ho ale nepořídí dřív, než zastupitelstvo obdrží a schválí investiční záměr na parkovací dům.

„K finálnímu podpisu smlouvy se státem dojde až po předložení investičního záměru zastupitelstvu, aby se předešlo situaci, kdy bychom pozemek koupili, aniž by byl projekt realizován,“ uvedl primátor Nadrchal.

Parkovací dům by mohl vzniknout na pozemcích Kauflandu v rohové části blízko kruhového objezdu. Společnost poskytne městu právo stavět. Další pozemky ještě radnice potřebuje, aby parkovacím domem zabralo co nejméně parkoviště, které je před obchodem k dispozici, dodal primátor.

Kaufland už teď má problém s nedostatkem míst, protože na parkovišti odstavují auta lidé, kteří bydlí v okolních panelových domech. Nakupující tam obtížněji zaparkují. Tento problém společnost vyřešila v ulici S. K. Neumanna, kde dala závory a dlouhodobé parkování zpoplatnila. Totéž chce udělat v Polabinách. Primátor doufá, že to společnost neudělá a počká, až bude parkovací dům postaven.

„Hledáme tímto alternativní řešení, jak zvýšit kapacitu parkování. Jsem vděčný, že se s námi o tom Kaufland baví, protože by nemusel, a přesto to vnímají pozitivně a chtějí být dobrým sousedem. Zároveň chápou, že v Polabinách je problém s parkováním, a toto řešení může být výhodné pro obě strany,“ řekl Jan Nadrchal.

Přízemí parkovacího domu by mohlo být určeno pro návštěvníky Kauflandu nebo veřejnost, která má do lokality cestu. Část parkovacích míst v jednom z pater by byla vyhrazena pro zaměstnance marketu a zbytek by byl kombinací parkovacích ploch pro rezidenty nebo pro dlouhodobá stání.

„Zatím je to koncepční návrh, který pravděpodobně projedná příští zastupitelstvo. Mezitím probíhá revize smluvní dokumentace mezi právníky města a Kauflandu, která trvá už zhruba tři čtvrtě roku. Projekt bude financovat město a k jeho realizaci musí dát souhlas zastupitelstvo, to bude pravděpodobně v září,“ dodal primátor.

Problém s parkováním je permanentní

Na celé akci spolupracuje i městský obvod Pardubice II. Podle jeho starosty Radka Hejného se zdá, že by se akce mohla podařit. „Vypadá to nadějně. Celé oblasti by to hodně pomohlo. Parkování je v některých ulicích skutečný problém,“ řekl starosta zvolený za ANO.

Podle něj už nejde jen o večery, kdy zoufalí lidé objíždějí blok několikrát, než nějaké místo najdou. Tím, jak město postupně zavádí placené zóny, je problém s hledáním místem vlastně permanentní. „S parkováním je to vážně těžké, i když se snažíme třeba změnou značení místa vyrábět, kde to lze,“ uvedl Hejný.

I proto jeho úřad připravuje stavbu vlastního parkovacího domu, který by měl stát v centru sídliště u tzv. osmnáctipatráku.

„Parkovací dům je umístěn v souladu s orientací ostatních budov v této části sídliště. Výškově je pak objekt částečně zasazen pod terén. Díky tomu je možné zpřístupnit obě podlaží kratšími rampami přímo z terénu. Návrh počítá s jednoduchou skeletovou ocelovo-betonovou konstrukcí. Stěny je možné nechat porůst popínavou zelení, čímž nedojde k narušení pohledových os a objekt maximálně splyne s terénem,“ uvedli radní obvodu ve zpravodaji malé radnice.

Parkovací domy v centru už stojí. Teď jsou na řadě pardubická sídliště

Podle Hejného se s komplikacemi sune projekt vpřed. „Nadvakrát jsme soutěžili projekční firmu. Ta se nyní tedy pouští do kreslení. Kdyby šlo vše ideálně, tak by se za dva roky mohlo stavět. Hodně bude záležet na tom, jak na tom budeme s financemi,“ uvedl Hejný, podle kterého by menší parkovací dům měl dvě patra. „Jedno bude zahloubené v podzemí,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Do vazby za útok v Pardubicích jde i cizinka, která rozumí dobře česky

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie cizinku obvinila z teroristického útoku a účasti na...

Pátrání po vzácném papouškovi pomalu končí, naděje je podle odborníka malá

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Pátrání po vzácném papouškovi arovi hyacintovém, který na konci února ulétl chovateli na Hlinecku, se dostalo do slepé uličky. Odborník Norbert Souček, který se jeho hledáním intenzivně zabýval, nyní...

Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Provoz byl několik hodin omezený

Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Železniční koridor stojí. (3. dubna 2026)

Srážka vlaku s člověkem, který na místě zemřel, dnes na více než hodinu zastavila v obou směrech provoz na koridoru mezi Prahou a Moravou v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč.

Vysoká prohra Sparty. Výsledek vypadá špatně, uznal Horák. Pešán: Je zavádějící

Sparťanský útočník Horák se neúspěšně snaží překonat brankáře Pardubic Willa.

První vzájemný duel v extraligovém play off po devatenácti letech, očekávaný, silně sledovaný. A i když dlouhou dobu vyrovnaný, nakonec semifinálový duel mezi hokejisty Sparty a Pardubic skončil...

Žádnými bludy netrpěl, uvedl znalec. Soud potvrdil za ubodání družky 17 let

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pražský vrchní soud poslal v úterý Petra G., který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na 17 let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost...

7. dubna 2026  11:15,  aktualizováno  11:28

Pardubické recepty na Spartu: větší klid v šancích a pomoci si přesilovkami

Pardubičtí hráči slaví gól proti Spartě.

V prvním extraligovém semifinále se Spartou inkasovali už ve druhé minutě, ve druhém v sedmé, takže žádná velká změna. Jenže v pozdějším případě to dost přispělo k finální porážce pardubických...

7. dubna 2026  11:11

Další obviněný z útoku na zbrojovku jde do vazby, u soudu manifestovali jeho příznivci

Několik lidí přišlo vyjádřit podporu zadrženému před Okresní soud v...

Okresní soud v Pardubicích vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu a poslal do vazby člověka zadrženého a obviněného v sobotu v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding. Soudce...

6. dubna 2026  10:48

Bývalé kanceláře ČSOB v centru Pardubic se promění na bytový dům

V budově u parku Bratranců Veverkových měla firma ČSOB Pojišťovna jedno ze...

V centru Pardubic vyrostou další byty. Tentokrát se bude stavět pouze pár kroků od pomníku bratranců Veverkových. Dělníci přebudují bývalou budovu ČSOB Pojišťovny.

6. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  11:42

Dvě soutěže pro nadané žáky? Kraj ukradl naši práci, zlobí se organizátor

Středoškoláci se zúčastnili soutěže, kterou připravila Asociace pro mládež,...

Podpora talentované mládeže v celé zemi podle odborníků pokulhává. Pardubický kraj je však výjimkou. Dvě desetiletí tu studenti připravují vědecké projekty a ti nejlepší bodují i na světových...

5. dubna 2026  8:05,  aktualizováno  10:05

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Bohačík trojkou s klaksonem rozesmutnil Pardubice, Nymburk si zajistil prvenství

Nymburští basketbalisté slaví těsnou výhru proti Pardubicím.

Tříbodový koš Jaromíra Bohačíka se závěrečným klaksonem rozhodl o vítězství nymburských basketbalistů v souboji prvního s druhým týmem ligy nad Pardubicemi 88:86. Dvacetinásobní čeští šampioni si...

4. dubna 2026  18:20,  aktualizováno  20:05

Dukla - Pardubice 0:2, domácí trefili břevno, dali si vlastní gól a zůstali na dně

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Votjěcha Patráka.

Fotbalisté Dukly záchranářský souboj nezvládli a nenavázali na poslední vítězství s Jabloncem. V 27. kole Chance ligy podlehli Pardubicím 0:2, které z boje o udržení pomalu prchají. Po hodině hry v...

4. dubna 2026  16:48,  aktualizováno  17:02

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Godwin: Hrát tuhle ligu bez tréninku? Smůla. Potřebujeme každý bod

Pardubický fotbalista Emmanuel Godwin v utkání proti Teplicím.

Před reprezentační pauzou řešil hlavně trable s disciplinárkou kvůli dvěma únorovým červeným kartám a taky mizerný výkon pardubických fotbalistů v Mladé Boleslavi, kde tým prohrál 0:2. Krajní bek...

4. dubna 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.