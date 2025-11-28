Nový parkovací dům u areny v Pardubicích je poloprázdný. A nevydělá si na sebe

Nový parkovací dům v Pardubicích není často zaplněný ani z poloviny. Ve všední den odpoledne stojí u enteria areny v průměru 111 aut. Kapacita je však 442 míst, a tak není divu, že objekt prodělává miliony.

Nelze úplně říct, že jde pro pardubické radní o překvapení. Řada opozičních zastupitelů už jim dopředu říkala, že ekonomiku letos otevřeného parkovacího domu u arény mají špatně spočítanou a že radnice bude kvůli stavbě za 300 milionů krvácet.

Statistiky městského parkovacího domu

Kapacita: 442 míst
Cena: cca 300 milionů
Průměrná obsazenost ve všední den ve 14 hodin: 111 míst
Vjezdů za 9 měsíců: 72 tisíc
Vjezdů v říjnu: přes 12 tisíc
Nejvyšší obsazenost: 100 procent 29. 4 a 10. 9. (vždy byl hokej)
Průměrná obsazenost při zápasech HC Dynamo: 80 %
Průměrná obsazenost při zápasech FK Pardubice: 50 %
Tržby: 4,5 milionu korun
Ztráta proti odhadům: 2,5 milionu
Příplatek města fondu: 7 milionů

„Provozní model je postaven na číslech, o kterých mám pochybnosti. Přece nemůžeme počítat se stoprocentní obsazeností. To řádný hospodář nemůže takto předložit,“ říkal lidem z vedení radnice zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Od jeho slov utekl rok a radní mohou jen smutně pokývat hlavou. Parkovací dům je většinou poloprázdný a těžce prodělává. Radnice musí poslat do Rozvojového fondu, kterému dům patří, přes sedm milionů korun jako příplatek mimo základní jmění a ani to celou ztrátu nepokryje. „Využití parkovacího domu je hodně pod plánem a dá se říct, že je tristní,“ uvedl opoziční zastupitel Dominik Bečka, který před investicí také hlasitě varoval.

Nutno dodat, že politici parkhaus postavit museli. Bez něj by totiž fotbalový stadion Arnošta Košťála nemohl dostat kolaudaci. Ovšem to nic nemění na tom, že nebýt právě fotbalových a hlavně hokejových zápasů v aréně, parkovací dům by byl úplně zbytečný.

Plno není ani při sportu

Ve dnech, kdy hraje v enteria areně Dynamo, je průměrná obsazenost domu 80 procent. Když se hraje ligový fotbal, tak je plno z 50 procent. Ve všední dny ve 14 hodin je ale průměrně obsazeno jen kolem 110 míst. V domě je 442 míst. To vše plyne z analýzy, kterou zastupitelům předložil Rozvojový fond. Jeho zástupci také uvádějí důvody, proč jezdí do objektu málo aut.

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025)
„Nenaplnění předpokladu tržeb za dlouhodobé parkovné, zejména u abonentů. Prodloužení opravy Wonkova mostu, což stejně jako instalování semaforů na blízké křižovatce přineslo dopravní komplikace. Levnější stání v době konání akcí na nábřeží Václava Havla a v ulici U Stadionu, kde navíc není od strážníků stoprocentní kontrola výběru parkovného,“ stojí v dokumentu.

Za 11 měsíců by měl parkovací dům dosáhnout příjmů 5,74 milionu korun bez DPH, tedy o 2,47 milionu korun méně, než město plánováno. Roční náklady na provoz domu a splácení úvěru dosáhnou 13,76 milionu. Po odečtení příjmů vznikne schodek kolem osmi milionů korun. Po započtení příplatku mimo základní kapitál, který je 7,165 milionu korun, vychází ztráta přibližně 851 tisíc korun, kterou bude nutné dorovnat.

„Problém je s dlouhodobými pronájmy parkovacích míst, mohou si je koupit jen obyvatelé městského obvodu I. Je to naprostý nesmysl, proč by si někdo kupoval parkovací místo v domě za 1 200 měsíčně, kdy ho za stejnou částku může mít v ulicích za celý rok,“ řekl zastupitel za ODS Petr Kvaš.

Parkovací dům pro čtyři stovky aut je otevřený, střecha poslouží jako tribuna

Podle Jana Kratochvíla, šéfa Rozvojového fondu, který se o parkovací dům stará, však ekonomika objektu není zdaleka tak špatná. „Musíme brát v potaz, že kdyby město zaplatilo za parkovací dům najednou a ze svého, tak nyní posílám na radnici šest milionů zisku. Jde čistě o to, že musíme splácet úvěr. Obsazenost není zdaleka tak špatná, možná jsem do analýzy trochu nešťastně vybral všední den ve 14 hodin, kdy jde z pohledu parkování o nejhorší chvíli. Hlavně během dní, kdy se hraje extraliga jsme zaplnění až po střechu,“ doplnil Kratochvíl.

Analýza teď proto navrhuje změny, zlevnit parkovné pro abonenty nebo zavést zaměstnanecké parkování. Pro zaměstnance by mohlo být vyčleněno až 200 míst, přičemž firmy by musely objednat minimálně 40 a maximálně 80 míst. Parkovací místa by zaměstnanci mohli využívat pouze v časech od 6.45 do 17.15. Jedno místo by mohlo stát 700 korun za měsíc. „Budeme muset tedy opět zlevňovat a vlastně dotovat firmám jejich parkování,“ komentoval plán Bečka.

Zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych má zase obavu, co bude s domem, až Dynamo Pardubice začne hrát své zápasy v nové hale, kterou chce na Cihelně postavit majitel klubu Petr Dědek. „Doplácet sedm milionů za první rok provozu je docela hodně. To mne překvapilo. Pokud hokej někdy skutečně odejde, situace se logicky ještě zhorší,“ dodal zastupitel Ulrych.

