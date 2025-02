Dobrý nápad. Pardubice chtějí novou cestou propojit zámek s Chrudimkou

Pokud se ten plán podaří dotáhnout, lidé v Pardubicích dostanou od města novou vycházkovou trasu. Zastupitelé za ODS totiž vyrazili za možností postavit mezi pardubickým zámkem a parkem Na Špici zajímavou propojku. Ta by cestu mezi oběma častými cíli lidí značně zkrátila.

„Mezi Labskou ulicí a břehem Chrudimky by mohla vzniknout pěší propojka. Lidé by se rychleji a bezpečněji dostali od zámku a z Tyršových sadů k řece a do parku Na Špici. Město tam roky drží klíčovou parcelu,“ řekl opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS, který chtěl s kolegy návrh projednat na pondělním zasedání zastupitelstva města.

Nyní lidé buď musí cestou od zámku využít poměrně úzkou frekventovanou Labskou ulici nebo ji obejít kolem Tyršových sadů a zdymadla. Nová cesta by sady i park Na Špici nejen pocitově hodně přiblížila.

„Před 20 lety, když jsem byl předseda komise rozvoje městského obvodu I, se nám podařilo propojit Tyršovy sady kolem tenisových kurtů s Labskou ulici. Druhá myšlenka, která tehdy ale padla na ekonomických důvodech, byla propojit Labskou ulici s břehem Chrudimky,“ řekl Klimpl.

Rád by nyní nápad starý dvě dekády uskutečnil. Propojku je možné udělat, protože ji navrhuje na pozemcích, které patří městu. Vedou mezi rodinnými domy. Teď je tam z Labské ulice plot a pozemek je zarostlý.

„Je to vlastně prázdná stavební parcela. Občas se někdo na městě ptá, zda by ji mohl koupit. My to však odmítáme, protože si ji držíme jako rezervu právě pro tuto novou cestu,“ uvedl zastupitel za ODS a šéf komise pro pozemky a reklamu Dušan Stránský.

Trubky vedou nad zemí hned za parcelou

Zatím se vyskytl jediný problém, který by plán na propojku mezi Labskou ulicí a břehem Chrudimky mohl zhatit. A tím jsou zelené trubky horkovodu z Opatovic, které za parcelou vedou nad zemí.

„To je technický problém. Nabízí se zakopání trubek. Lávka by byla složitá, je třeba zachovat bezbariérovost. Pokud bychom získali povolení Povodí Labe, mohla by se na protipovodňovém valu prodloužit cyklostezka, která teď končí u lávky přes řeku. Tím by i pokračovalo otevírání břehů řek lidem,“ řekl Klimpl.

Veterán mezi pardubickými zastupiteli před několika měsíci o svém nápadu mluvil s primátorem Janem Nadrchalem. A jemu se plán zamlouval. „Podle mě to smysl dává. Ale záleží na jednání s elektrárnou. Znamenalo by to propojení s parkem Na Špici. Dalo by se tam pohodlně projít,“ řekl primátor z ANO.

Primátor, který sedí v dozorčí radě opatovické elektrárny, doplnil, že se musí objednat k vedení firmy a probrat s nimi možnosti. „Otázka je, v jakém stavu horkovod je, jestli by nestálo za to ho zmodernizovat. Když se domluvíme na podmínkách, můžeme se pustit do projekčních prací,“ řekl Nadrchal.

Kdo bude platit případné zapuštění horkovodu po zem, teď není jasné. „Jsou možné tři varianty, zaplatí to firma v rámci modernizace horkovodu. Varianta dvě je, že to budeme platit my, protože oni to nebudou potřebovat. Třetí možností je, že se podělíme napůl,“ dodal primátor Nadrchal pro ČTK.

Podle mluvčí společnosti Elektrárny Opatovice Hany Počtové je firma připravena s radnicí jednat.