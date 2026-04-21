Hazard na staveništi. Lidé zákaz vstupu do areálu ignorují, hrají si tu děti

V přírodní oblasti Červeňák v Pardubicích skončilo kácení náletových dřevin a začaly práce na obnově. Místo bude ještě minimálně rok zavřené a nesmí tam chodit lidé. Zákazy ale nerespektují, řekla Kateřina Rašková z odboru rozvoje a strategie magistrátu. Lidé riskují, že se vážně zraní, dodala.
Město obnovuje dvacetihektarový areál, který býval vojenským cvičištěm, od podzimu loňského roku. Vstupy do areálu jsou zatarasené, což není pro lidi překážkou. Návštěvníci se vystavují nebezpečí a zároveň ohrožují i firmu, která provádí stavební práce. Obsluha v bagrech nemá rozhled a nemusí chodce vidět, uvedla Rašková.
„Když vidíte, jak si dva malí kluci hrají v místě, kde se dělají skrývky, tak to je opravdu o život. Je to fakt nebezpečné. Pohybuje se tam těžká technika a pokračují demolice, je to prostě stavba. Není možné dovolit lidem, aby se tam procházeli, běhali nebo tam chodili na procházky, když se pohybují po staveništi,“ řekla Rašková.
Oplotit celou oblast z bezpečnostních důvodů nejde. „Jsou tam brány, cedule a upozornění, že je tam zákaz vstupu. Mělo by to ještě trvat zhruba rok, tedy do jara příštího roku. Máme domluvenou spolupráci s městskou policií, ale problém je, že lidé zákazy nerespektují. Zábrany poškodí a musíme je znovu opravovat,“ řekla Rašková.
Kácení náletových a invazivních dřevin stihla firma udělat dřív, přestože ho plánovala dělat dvě sezony. Město avizovalo, že práce skončí do tří let, hotové by ale nakonec mohly být v předstihu, řekla Jana Kohlová z ateliéru Panoram, která dělala územní studii obnovy Červeňáku.
„Původně jsme si mysleli, že kácení budeme dělat postupně dva roky, ale nakonec se to podařilo zvládnout během jedné sezony, což je lepší. Myslím si, že do dvou let to bude hotové, pokud nenastanou nějaké komplikace během výstavby,“ řekl Kohlová.
Kácet se muselo podle architektky hodně. „Kácely se svídy, myrobalány, hlohy a podobně. Ten rozsah byl opravdu obrovský. Naopak tam zůstalo například spousta krásných dubů,“ řekla Kohlová.
Pardubický přírodní park Červeňák se změní za 75 milionů. Bude se dost kácet
Bývalé armádní cvičiště město získalo v roce 2019. Obnovuje ho za více než 75 milionů korun. Areál je plný opuštěných armádních staveb, které je potřeba zbourat nebo opravit. Stavební firma zdemolovala důstojnický klub, který byl v dezolátním stavu, a místo něj postaví vyhlídku. Obnovuje také mostní oblouk, který tam zůstal jako pozůstatek vojenské činnosti.
„Teď se ještě odstraňují stavební zbytky a všechno se sváží na hromadu. Některé části by se měly recyklovat, něco se odveze na skládky. Jsou tam zbytky bunkrů, některé jsme se rozhodli zrušit. Byly využívané bezdomovci. Naopak se tam třeba očišťují některé zákopy, které zůstanou zachované jako vzpomínka na vojenskou činnost,“ řekla Kohlová.
4. června 2024