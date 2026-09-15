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Tady se začaly psát dějiny Pardubic. Ze zanedbaného místa vzniká park

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  10:58
Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na...

Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na pétanque (15. září 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na...
Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na...
Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na...
Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na...
8 fotografií
Každý, kdo šel od pardubické nemocnice směrem ke zvonici, kostelu sv. Jiljí a hřbitovu v Pardubičkách, minul pár domků, školu a také obrovskou neudržovanou plochu v podobě plevele a keřů za drátěným plotem. Teď v Pardubičkách vzniká nový park, který nabídne posezení i hřiště na pétanque. Úpravy za zhruba 4,5 milionu korun jsou přitom jen první etapou proměny.

Kromě jedné nepříliš viditelné informační tabule nic nenasvědčovalo tomu, že jde o historicky cenné území. Právě zde přitom archeologové objevili stopy po prvním osídlení Pardubic ze 13. století. Teprve po zániku zdejší vesnice během husitských válek se začalo rozvíjet současné centrum města.

Plánů na zušlechtění plochy, která byla v zuboženém stavu prakticky od 90. let, už bylo v minulosti několik. Ale teprve letos se věci daly viditelně do pohybu. Na části území totiž dokončuje čtvrtý městský obvod nový park.

Ten nabídne například hřiště na pétanque, altán s posezením, místo pro grilování, lavičky i osvětlení. A co je možná nejdůležitější, mlatové cesty propojí prostor s okolím. Lidé se tak od Kyjevské ulice dostanou k parku na Vinici nebo k Červeňáku. Stavební práce by měly skončit do konce září.

„Nejdůležitější pro nás bylo celý prostor zpřístupnit lidem a vytvořit tam místo, kde se budou moci potkávat. Nechtěli jsme jen upravenou travnatou plochu, ale prostor, který bude mít různé možnosti využití,“ řekl starosta čtvrtého městského obvodu Jan Procházka (ANO).

Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na pétanque (15. září 2026)
Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na pétanque (15. září 2026)
Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na pétanque (15. září 2026)
Součástí nově vznikajícího parku bude posezení, griloviště i třeba hřiště na pétanque (15. září 2026)
8 fotografií

Místo původně vlastnil kraj, pozemek v minulosti daroval městu. Na přípravě projektu pracuje městský obvod od roku 2023. Jednou z hlavních novinek je propojení oblasti s okolím. Mlatová cesta spojí Kyjevskou ulici s cyklostezkou, která vede směrem k Červeňáku. Další cesta povede ke školní zahradě, nově bude možné mezi areálem školy a parkem procházet přes branku.

„Chtěli jsme, aby to nebylo jen místo, kterým člověk projde, ale aby měl důvod se tady zastavit a strávit nějaký čas. Proto jsme prostor doplnili o posezení, pétanque, griloviště nebo místo pro menší akce. Zároveň jsme mysleli na to, aby park přirozeně navazoval na okolí a mohli ho využívat i lidé, kteří sem přijdou ze školy nebo přijedou na kole,“ uvedl místostarosta Josef Vamberský (Společně pro Pardubice).

Výraznou součástí úprav bude také zeleň. Část trávníků nechá obvod pravidelně sekat, jiné plochy se budou sekat méně často, aby v nich mohly růst trávy a byliny. Vznikají také záhony a prostor pro stromy. Zachován zůstane starý ořešák, který je dominantou prostoru. Doplní ho například babyky a jeřáby oskeruše. „Chceme, aby byl park přírodnější a aby tam zůstala určitá rozmanitost,“ vysvětlila Petra Vašíčková z odboru životního prostředí městského obvodu IV.

Obvod měl v rozpočtu na práce vyhrazeno přibližně osm milionů korun. Nakonec je výsledná cena přibližně 4,5 milionu korun.

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Současná úprava je první etapou proměny oblasti. Druhá část území patří městu Pardubice a v budoucnu by v ní mohl vzniknout archeopark připomínající počátky osídlení Pardubic.

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