S kým jsme se sešli? Nepovíme, vzkázala staronová koalice Pardubického kraje

Na každém jednání zastupitelů v Pardubicích se opozice vyptává primátora a radních na jejich schůzky v uplynulém období. Lidé se tak dozvědí o problémech, které se teprve řeší.

Když ale chtěla opozice reprezentovaná ANO a Piráty zavést to samé v Pardubickém kraji, narazila. Není jasné, proč to koalice 3PK, Koalice pro Pardubický kraj, ODS a TOP 09 a STAN odmítá.

„Má to sloužit jako náhled k tomu, co politik řeší a s jakou intenzitou. Aby si politická konkurence i občan dokázali představit, co za kterým rozhodnutím stojí, jak vzniká a na koho se obrátit, kdyby se chtěli k němu vyjádřit,“ řekl Filip Mezera (Piráti).

Nevěřil jsem tomu, ale diáře fungují, řekl starosta Rejda

Krajský zastupitel ANO a starosta pardubického pátého obvodu Jiří Rejda na jednání vysvětloval, že stačí jen stručně popsat, s kým kdo jednal. Nic víc.

„Já jsem se na městském obvodě také tomu ze začátku bránil, ale zjistil jsem, že nám to usnadňuje jednání zastupitelstva,“ řekl Rejda.

Náměstek hejtmana Roman Línek z Koalice pro Pardubický kraj uvedl, že se zveřejňováním diářů udělal špatnou zkušenost.

„Asi dva roky jsme dávali veškeré naše diáře na stránky kraje, v té době nám vykradli barák, měl jsem tam napsanou dovolenou, škoda byla 200 tisíc korun. Mohla to být náhoda, ale nebyla. Od té doby jsem pro zveřejňování výsledků práce, ale ne toho, kde a kdy sedím, to je podle mne za hranicí osobní svobody,“ řekl Línek během ustavujícího zastupitelstva Pardubického kraje.

Opozice namítá, že nic takového nechtěla. Diáře nejsou v Pardubicích a nebyly by ani v Pardubickém kraji veřejně přístupné. A o dovolené toho kterého politika se podle opozičníků nikdo nedozví.

„My ty kalendáře vidíme zpětně, nevidíme, co bude například pan primátor dělat 1. listopadu,“ uvedl zastupitel ANO Jan Hrabal.

„Tohle je opravdu velmi silný prvek transparentnosti, nevymýšlíme nic nového, divného,“ řekl zastupitel ANO Martin Kolovratník.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD je ale proti s vysvětlením, že transparentnost je něco jiného, než si myslí opoziční politici.

„Spočívá především v otevřenosti veřejné správy ve vztahu k hospodaření, financování, příprav rozpočtu, majetkových záležitostí. Pardubický kraj byl vždy v tom maximálně otevřený a tak to bude i nadále, nesnažme se definovat, co je transparentnost,“ řekl Netolický.

„Jeho vysvětlení ohledně transparence je zcela mimo,“ glosovali to Piráti na Facebooku.

Soupis schůzek pro zastupitele byl přitom poměrně krotký požadavek vzhledem k tomu, že Pardubický kraj má dlouhodobě rezervy ve zveřejňování informací - zejména ze zasedání rady.

Zveřejňované zápisy z jednání radních jsou totiž bez důvodových zpráv v mnoha případech nesrozumitelné a nejasné. Z téhož důvodu až dosud byla nesrozumitelná i jednání zastupitelů.

Veřejnost se o politických rozhodnutích dozvídala zejména prostřednictvím tiskových zpráv, které ale ne vždy obsahovaly korektní informace. Pověstné v tom byly krajské tiskové zprávy o přípravě dálničních přivaděčů se zcela nereálnými termíny dokončení.

Opoziční Piráti slibují, že se pokusí zajistit, aby informace o rozhodnutích radních byly dostupné. „Pokusíme se to prokopnout. Budeme tlačit na to, aby proces rozhodování byl srozumitelný, aby si lidé mohli najít to, co je zajímá,“ řekl Mezera.