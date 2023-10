Pardubický kraj je chudý, opravy nestíhá, v zastupitelstvu ale vládne idyla

Rok před volbami vládne v krajské politice s dominantním hejtmanem Martinem Netolickým (3PK) v jeho třetím volebním období téměř idyla. Způsob řízení kraje prakticky nikdo nezpochybňuje, investice a rozdělování dotací také ne.

Kraj v posledních letech mohutně s pomocí dotací i úvěrů investuje. Nyní dokončuje největší dílo v historii – dvoumiliardovou stavbu centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice, politici nedávno otevřeli povedenou galerii v Automatických mlýnech, budují ze státních peněz dálniční přivaděče, nový pavilon v Orlickoústecké nemocnici už slouží a nová nemocnice následné péče v Moravské Třebové také.

Rok před volbami vystupují opoziční ANO a Piráti na jednání zastupitelstev smířlivě. Zvlášť hnutí ANO. „Střednědobý plán investic kraje odpovídá realitě a možnostem, které máme. Problém vidím v možných úsporách a zbytečných výdajích,“ uvedl poslanec a krajský zastupitel Martin Kolovratník, který byl před třemi lety volebním lídrem hnutí ANO.

„Jsme často svědky rozhodnutí na poslední chvíli, změny v projektech vedoucí ke zbytečným vícenákladům, pumpování peněz do ztrátových bodů infrastruktury bez jakéhokoli realistického finančního výhledu do budoucna,“ uvedl zastupitel Daniel Lebduška, který povede do voleb opoziční Piráty jako lídr. Vadí mu, jak kraj přistupuje k pardubickému letišti, které kraj provozuje společně s městem Pardubice.

„Stálo by proto za to přestat věšet nám i veřejnosti bulíky na nos a otevřeně říct, že současná Rada Pardubického kraje ani nepočítá s tím, že někdy letiště nebude výrazně ztrátové, a rovnou by měla s predikovanou ztrátou počítat v rozpočtu kraje,“ uvedl Lebduška.

Na opravy je peněz málo, na nová muzea dost

Pardubický kraj je vinou nespravedlivého dělení daní relativně chudý, vláda při schvalování konsolidačního balíčku navíc odložila na neurčito slíbenou změnu rozpočtového určení daní, která by mu přihrála stovky milionů korun navíc. Některé výdaje kraje ale mohou vzbudit dojem, že má peněz dost.

Kraj chce s pomocí dotací investovat kolem dvou set milionů do technického muzea ve Vysokém Mýtě, dal desítky milionů do tvrze Bouda, v Dolní Lipce chce z bývalé výtopny vybudovat za 140 milionů muzeum historických lokomotiv. Dává peníze na ztrátové letiště a je ochoten převzít od Pardubic jeho další podíl. Nebo rozděluje dotace na profesionální sport, statisíce posílá filmařům, kteří v kraji chtějí točit, i když jde třeba o klasické české letní komedie.

Miliony utratí za jízdy historických vlaků na Králicku. Letos si koupí za tři čtvrtě milionu porouchanou parní lokomotivu a začne ji opravovat. Pro opozici to vše není téma. „Toto kritizovat nebudu. Ty zmíněné věci patří dlouhodobě k tváři kraje a měli bychom své okolí rozvíjet,“ uvedl Kolovratník.

Vedení Pardubického kraje říká, že nemá dost peněz, aby lidé mohli civilizovaně zaparkovat u Pardubické nemocnice, kdysi slíbený parkovací dům kraje je u ledu. A vlastně ani není jasné, zda by jej stavěl, kdyby peníze měl, protože to je špatné všude. „Jde nám o rovnoměrný rozvoj kraje. To parkování je problém ve všech pěti nemocnicích,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Raději ultrazvuk, než ubytovnu pro lékaře

Chybí prostředky na opravu silnic, dopravní obslužnost o víkendu je v obcích a v některých městech ubohá. Nejsou peníze na opravu dosluhujících budov nemocnic. Když měl generální ředitel krajských nemocnic Tomáš Gottvald na jednání zastupitelstva vysvětlit, proč neopraví rozpadající se ubytovnu pro zdravotníky v Chrudimské nemocnici, uznal, že je v katastrofálním stavu, nicméně raději koupí ultrazvukový přístroj do nemocnice.

„Není to jen Chrudim, zázemí jsou v ne úplně uspokojivém stavu i jinde,“ uvedl Gottvald.

Pro návrh rozpočtu na rok 2023 hlasovali loni v prosinci všichni přítomní krajští zastupitelé, jen starosta Chrudimi a zastupitel kraje z hnutí ANO František Pilný se zdržel.

MF DNES řekl, že kraj by měl kvůli chybějícím prostředkům přehodnotit své priority. „Na prvním místě musí být zdravotnictví, které je podle mne v rozkladu. Poté doprava, ať už jde o opravy silnic, které jsou ve špatném stavu či zajištění dopravní obslužnosti. Taky se rád svezu parním vláčkem, ale když k němu jedete po rozbité silnici, na které prorazíte gumu, nedává to celé smysl,“ řekl Pilný.

