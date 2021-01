Pardubický kraj má připravený rozpočet, kvůli daňovému balíčku nevykrvácí

Přestože loňské tahanice v parlamentu o superhrubou mzdu v kombinaci s dopady pandemie mohly připravit Pardubický kraj o obrovské částky, výsledek je pro správce krajské kasy podstatně veselejší.

Na daních by měl kraj letos dostat čtyři miliardy korun, tedy stejnou částku jako loni. A je to dokonce zhruba o sto milionů korun víc než v roce 2018.

Kolik dá kraj letos na velké investice Nemocnice následné péče Moravská Třebová - 302 milionů

Centrální příjem Orlickoústecké nemocnice - 297 milionů

Výstavba centrálního příjmu Pardubické nemocnice - 257 milionů

Přeměna Automatických mlýnů na galerii v Pardubicích - 242 milionů

Obnova interiérů na zámku Pardubice - 52 milionů

Rekonstrukce stravovacího provozu Pardubické nemocnice - 26 milionů

Modernizace spalovny nebezp. odpadů Pardubické nemocnice - 23 milionů

Výstavba výjezdových stanic ZZS v Seči a Mor. Třebové celkem - 33 milionů

„Pohybujeme se kolem čtyř miliard, což je částka, která je pro nás akceptovatelná. Není to ale na žádné vyskakování,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Krize související s pandemií komplikuje velké investice. Právě letos má odstartovat největší investiční akce kraje v historii – stavba nového urgentního příjmu v Pardubické nemocnici, která vyjde na miliardu a půl.

Nemocnice navíc zaplatí za technologie další půlmiliardu. S financováním nejenom této akce má pomoci dvoumiliardový úvěr, který by měl kraj splácet do roku 2031.

Politici tvrdí, že rozpočet to utáhne i společně s financováním nové nemocnice v Moravské Třebové, přestavbou Automatických mlýnů a dokončením urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice.

Šance na velké peníze z EU je ohrožena

Původně se zdálo, že kraji by mohly pomoci rychlé peníze z Evropské unie určené na zmírnění následků epidemie koronaviru. Zprvu politici čekali z projektu REACT až tři miliardy korun pro stavby v nemocnicích, později polovinu a teď dokonce netuší, zda nějaké peníze vůbec uvidí.

„Dozvěděli jsme se, že kraje nemohou být žadateli o dotace, ale mohou to být pouze poskytovatelé péče. Hledáme varianty, jak to provést, nápady máme,“ řekl Netolický. Pokud by region peníze z Unie získal, uvolnila by se podle něj možnost vybudovat nový lůžkový pavilon ve Svitavské nemocnici.

Kraj letos chce šetřit. Individuální dotace pokrátí automaticky o dvacet procent, dotace v rámci jednotlivých programů o 40 procent. Ušetří i na provozních příspěvcích pro většinu svých organizací, které dostanou o dvě procenta méně než v předkrizovém roce 2019.

Radní jdou do zastupitelstva s návrhem, aby všechny změny rozpočtu mohli na základě zmocnění schvalovat sami. Jinak by to byla pravomoc zastupitelstva. Politici tvrdí, že se to tak dělá už dvacet let a umožňuje to větší pružnost.

„Je povinnost rady následně informovat o změnách zastupitele. Nezažil jsem, že by rada udělala něco, co by zastupitelstvo udělalo jinak. Tato praxe asi bude pokračovat nadále a není důvod ji měnit,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL).