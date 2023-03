Nákup jízdenek v autobusech za hotové zdržuje, Pardubický kraj slibuje změny

Linkové autobusy v Pardubickém kraji mají mnohdy zpoždění, protože řidiči kvůli pomalému odbavování cestujících nejsou schopni především ve špičkách dodržet jízdní řád. Cestou z toho by měla být elektronizace nákupu jízdenek tak, aby si je lidé mohli co nejpohodlněji pořídit z domu.

„Osmdesát procent cestujících platí hotově, což nám zdržuje nástup. I to, že si žáci a studenti kupují jízdenky v autobusech, což si myslím, že je špatně,“ uvedl náměstek hejtmana a senátor Michal Kortyš (ODS) při nedávném jednání zastupitelstva Pardubického kraje. Dodal, že jízdné by si měli lidé v budoucnu zaplatit v e-shopu.

Když se loni v červnu změnili dopravci v linkové autobusové dopravě v Pardubickém kraji, objevily se dva problémy. Firma BusLine na východě kraje neměla dost řidičů, a tak některé autobusy nejezdily. A i když vyjely, nedorazily včas, neboť odbavení cestujících zabralo příliš mnoho času a nebylo možné dodržet jízdní řády. Zatímco řidiče společnost BusLine postupně našla, na jízdní řády se lidé stále nemohou spolehnout.

Děti si kupují jízdenky, a pak nestihnou školu

„Dostávají se ke mně stesky starostů a ředitelů škol, že to jednou za týden přijede pozdě, když si děti kupují týdenní jízdenky u řidiče. Odbavení těch dvaceti dětí, které tam stojí, trvá minuty. Zpoždění se nabaluje, musí se to řešit, takto to dál nejde,“ řekl krajský zastupitel a senátor Petr Fiala (3PK), který je předsedou výboru zastupitelstva pro dopravu a dopravní obslužnost.

Nový systém připravuje společnost Oredo, kterou si zřídil Pardubický a Královéhradecký kraj pro integraci dopravy. Oba kraje musí proto postupovat společně.

Jak to dopadne, není jasné, ze strany Pardubic se totiž ozývají výhrady k tomu, jak Oredo pracuje a co chystá. „Chtějí rozšiřovat něco, co je už zastaralé,“ uvedl na adresu Oreda Kortyš.

Cestující zatím platí za jízdenku hotově, prostřednictvím karty IREDO, popřípadě bankovní kartou. Nákup konkrétní jízdenky online na rozdíl od Českých drah není možný. To by se mělo změnit.

„Nyní jednáme o možnosti zřízení nákupu jednorázových a jednodenních síťových jízdenek IREDO prostřednictvím mobilní aplikace. Tuto novinku bychom rádi zákazníkům nabídli již v letošním roce,“ uvedl Jiří Klemt z tiskového oddělení Královéhradeckého kraje.

Při další modernizaci v následujících letech by kraje chtěly do mobilní aplikace doplnit i možnost pořízení časově omezených jízdenek i celoročního síťového dokladu.

V autobusech vyjde nákup jízdenky dráž

Jisté je podle Kortyše to, že po zavedení elektronického jízdného zaplatí lidé, kteří budou zdržovat řidiče, víc. „Za hotové to bude dražší, podstatně dražší, než když zvolí jinou elektronickou formu,“ uvedl Kortyš.

Jiné kraje jsou dál. Například Středočeský kraj hodlá postupně od příštího roku zavést nový systém placení jízdného, u něhož řidič nebude muset asistovat. Do autobusů už by lidé neměli nastupovat jen předními dveřmi, ale všemi tak, jako jsou zvyklí v MHD. Jízdné zaplatí uvnitř vozu v automatech, anebo budou mít předplacené karty, které budou namátkově kontrolovat revizoři.

„Nově už nebudou muset cestující čekat ve frontě na zastávkách. Nezřídka za nepřízně počasí. Autobus přijede, cestující se vymění a pokračuje dál,“ uvedl před časem Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy Středočeského kraje. Změna by měla ulevit řidičům, odbavovat cestující a vybírat od nich drobné není žádný med.