Policie vypátrala čtrnáctiletou Sabrinu z Chrudimi, je v pořádku

Autor:
  22:19aktualizováno  23:14
Policie vypátrala hledanou čtrnáctiletou Sabrinu, která v pátek 24. října odešla z dětského domova v Chrudimi a nepodala o sobě žádnou zprávu. Dívku se podařilo najít, je v pořádku, informoval kolem 22:45 na webu policie její mluvčí Tomáš Dub.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Dívka u sebe neměla u sebe mobilní telefon ani léky, které pravidelně užívá.

Policisté vyhlásili pátrání v systému Osoba v ohrožení, uvedli, že hledaná má sklony k sebepoškozování a měla by užívat léky. Žádali veřejnost o spolupráci, veškeré informace o pohřešované přijímali na lince 158.

V Brně se ztratila pětiletá děvčátka. Policisté ukázali video z pátrání

Do akce se zapojili nejen hlídky v terénu, ale i psovodi a kriminalisté, kteří prověřovali možné kontakty dívky.

26. října 2025

