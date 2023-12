Těžko jsme mohli brát úplatky, když nás nechtěli, říká šéf stavební firmy

Magistrát města Pardubice. Rozvojový fond Pardubice. Služby města Pardubice. VAK Pardubice. Několik malých stavebních a dodavatelských firem. A také velká nadnárodní stavební společnost Porr. Tam všude v úterý 21. listopadu probíhala policejní razie v souvislosti s kauzou, pro kterou se vžil název „pardubická chobotnice.“

S obviněním skončilo 19 lidí včetně bývalého primátora Martina Charváta, jeho někdejší náměstkyně Heleny Dvořáčkové či šéfa krajské hospodářské komory Jozefa Koprivňanského. Všichni tři momentálně sedí ve vazební cele.

Policie však dělala prohlídky u mnoha lidí, které alespoň zatím neobvinila. Mezi takové patřili i manažeři firmy Porr, která nejprve za 400 milionů opravila Letní stadion a pak vedle něj za podobnou sumu začala budovat parkovací dům. „Dostal jsem do ruky dokument o nařízení domovní prohlídky u našich dvou kolegů,“ uvedl generální ředitel firmy Porr Dušan Čížek.

Ten pro regionální Deník nabídl nový pohled na celou kauzu. Podle něj připomíná devadesátá léta, ve kterých si zločinci se zakrýváním rozkrádání veřejných peněz moc hlavu nelámali. „Nestačil jsem se divit. Prvních devět bodů z příkazu k prohlídce bych s nadsázkou přirovnal ke klasické okresní kriminalitě z konce 90. let, kdy si firmy vzájemně dohadovaly kšefty pro město s referenty stylem, že se dohodlo, že to podá jedna firma, která všechno spočítá a donese to na úřad,“ uvedl Čížek, který svými slovy trochu bortí obhajobu politiků i lidí z čela radnice, že šlo o sofistikovanou kriminalitu, kterou šlo jen těžko běžnou kontrolou odhalit.

„V některých případech se dokonce elektronicky odesílala nabídka postupně za několik firem z jednoho počítače. Je to neuvěřitelné, myslel jsem si, že to už v České republice dávno není možné. Je to nesporná kriminalita, úplně jasná,“ řekl Dušan Čížek.

Co se týče jeho firmy, tak podle zjištění médií se policejní vyšetřování týká obou staveb. Více se ví o případu parkovacího domu. „Panu Charvátovi je líto, že je takto dehonestován, ale nelituje toho, že vybrali toho nejlepšího znalce v Česku a dali mu 240 tisíc za to, že tak rychle zpracoval posudek,“ uvedl Charvátův právník Pavel Jelínek.

Podle podezření, které detektivové prověřují, se v tendru na parkovací dům u malé hokejové arény snažili Charvát s Dvořáčkovou vyloučit firmu Porr, přestože do veřejné soutěže podala nejlepší nabídku. „Tuto společnost chtěli z řízení vyřadit, a naopak tím poskytnout prospěch druhému ze soutěžitelů veřejné zakázky, společnosti Chládek a Tintěra,“ stojí v soudním příkazu k domovním prohlídkám, který zveřejnil web Seznam Zprávy.

Podle Čížka nejde o žádné překvapení. Ostatně on sám už v létě do médií mluvil o porušování zákonů. „Vydali rozhodnutí o zrušení výběru zhotovitele. To si budu pamatovat do konce života. Nyní se ukázalo, že se při jednání členů výběrové komise mluvilo o tom, že Porr má nejlepší nabídku, radili se, co s tím, a navrhli vypracovat znalecký posudek, na jehož základě naši firmu vyloučí,“ uvedl Čížek.

Stadion podražil o 38 milionů

Ten zároveň odmítá další díl vyšetřování, který se týká samotného stadionu. U něj podle kriminalistů bývalý primátor Charvát vylákal pod záminkou víceprací 38 milionů. Pomáhat mu při tom měl referent městského odboru rozvoje a strategie.

„Při zasedání rady a zastupitelstva města Pardubic měli prezentovat lživě aktuální stav projektu revitalizace fotbalového stadionu a účelově žádali o navýšení finančních prostředků na různé položky, ačkoli měli vědět, že tomu tak není a navýšení rozpočtu nebylo nutné,“ stojí v dokumentu policie.

Podle Čížka však jeho lidé, prokurista společnosti Porr Karel Köhler a stavbyvedoucí Michal Věříš, s tím nemají nic společného. „Policie v jejich případě zmiňuje údajnou korupci, nikoli konkrétní paragraf. To je pro mě nepochopitelné. Veškeré vícepráce byly provedeny a zkontrolovány, všechno jsme jednoznačně dokladovali. Je to běžný postup na každé veřejné zakázce. Zadavatel si objednal řadu věcí navíc, což je běžné,“ uvedl Čížek.

Ten dokonce zvažuje právní kroky proti policii, protože se mu nelíbí, že u kolegy Köhlera dělali kriminalisté domovní prohlídku. Podle Čížka zbytečně. „Město i Rozvojový fond Pardubice dělaly všechno pro to, aby stadion a parkovací dům stavěl někdo jiný. Připadá mi zvláštní, že ve spojitosti se zakázkami, kde jsme vysloveně nechtění a reprezentace města dělá všechno pro to, abychom to nemohli stavět, jsme s ní jeli v nějakém korupčním schématu. To nedává smysl,“ dodal ředitel firmy Čížek.