K bytům novou zeleň. Pardubický developer se chce podílet na zvelebení ulic

Milan Zlinský
  8:34
Společnost CFIG přestaví v centru Pardubic bývalé potraviny na moderní bytový dům. Navíc majitelé firmy nabízejí radnici, že zainvestují do úpravy okolních ulic včetně nového kruhového objezdu u Kostelíčka.
Vizualizace nového bytového domu, který v Pardubicích na Karlovině postaví firma CFIG. (19. srpna 2025) | foto: CFIG Real Estate

Postavíme, prodáme a dobře vyděláme. To ostatní je nám už docela jedno. Asi tak by se dal popsat postup většiny developerů, kteří v minulosti stavěli v Pardubicích. Ale časy se alespoň pomalu mění. Nedávno třeba společnost Stako zvelebila okolí svého bytového domu na místě bývalé tiskárny ve Smilově ulici. Dokonce za své peníze vytvořila novou ulici a průchod k pasáži.

Nyní se zase do veřejného prostoru chystá investovat společnost CFIG, která má v plánu stavět velký bytový dům na místě bývalých potravin na křižovatce ulic Bubeníkova a Štrossova. „Blížíme se k začátku projektu, který odstartuje demolicí bývalého obchodu Kubík. Samotné práce by měly začít ještě letos. Až dům dokončíme, rádi bychom se podíleli na zvelebení okolních ulic,“ uvedl Martin Chovanec, zakladatel skupiny CFIG.

A plánů je hned několik. Předně se bude muset změnit křižovatka před samotným domem. Ta je v zatáčce, navíc jsou vedle ní hned dva poměrně nepřehledné přechody pro chodce. „Dopravně se to tam celé změní. Uprostřed křižovatky bude ostrůvek, aby přecházení bylo bezpečnější. Byli bychom rádi, aby ho doplnila třeba zeleň. Už na tom s radnicí spolupracujeme,“ uvedl Chovanec, který jde ve svých vizích ještě dál.

Firma chce totiž pomoci se zazeleněním Bubeníkovy ulice, tedy jejího úseku od Prokopova mostu k nové rezidenci. „Nyní tam chybí jakákoli zeleň. Je tam jediný strom, navíc docela chudák. Už připravujeme projekt na výsadbu dřevin, jež v ulici jednak přežijí a hlavně ji udělají příjemnější pro lidi,“ řekl Chovanec, který podobný projekt chystá i pro ulici Jana Palacha. Právě tam letos společnost otevřela své nové sídlo s názvem Palachovka.

Primátor města Jan Nadrchal pochopitelně podobnou iniciativu vítá. Podle něj by domluva měla být poměrně snadná. „Jsme jedině rádi, že aspoň nějaký investor dbá na okolí svého projektu. V Bubeníkově ulici by šlo vysázet stromy podobně, jako jsme to nedávno udělali podél krajského úřadu v Jahnově ulici. Určitě by to této části města pomohlo,“ uvedl politik zvolený za hnutí ANO.

Křižovatka u Kostelíčka se změní, postaví objezd

A spolupráce firmy CFIG s radnicí by mohla jít ještě dál. Evidentní je, že velký dům s téměř 80 byty celou lokalitu ještě více dopravně zahltí. A to si vyžádá třeba přeměnu křižovatky u Kostelíčka, která je poměrně nepřehledná a často se na ní bourá. „Určitě se kvůli domu zvýší intenzita dopravy. Budeme muset křižovatku změnit. Chceme tam postavit kruhový objezd, který bude mít šišatý tvar,“ uvedl primátor.

A podle Chovance je jeho společnost připravena poskytnout až dvacet milionů na to, aby kruhový objezd vypadal k světu. „Jsem smutný z toho, jak vypadají kruháče v Pardubicích. Většinou jen štěrk nebo kamení. Když jsem koukal na Tour de France, tak jsem viděl, jak skoro každá křižovatka byla něčím zajímavá. Chceme proto magistrátu pomoci s tím, aby před Kostelíčkem mohl být třeba vodní prvek nebo umělecké dílo. Ten prostor si to určitě zaslouží,“ řekl Chovanec.

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Někomu by se jeho postoj mohl zdát až podezřele štědrý. A dá se říct, že by měl alespoň částečně správný pocit. Firma CFIG totiž při výstavbě domu slušně ušetří kvůli tomu, že nebude muset k bytům stavět příliš mnoho parkovacích míst. Nabídne jich tak pouze 37.

„Developer plní předepsané normy. Ty se změkčily a takto to vychází. A to i přesto, že všichni tušíme, že majitelé skoro 80 bytů budou mít dohromady určitě více než 37 aut. Někdo to tak může vnímat, že jde z jejich strany o úlitbu právě za to, že těch míst nebudou muset stavět tolik,“ uvedl Jan Nadrchal.

Na druhou stranu však hned dodává, že on osobně to tak nebere. „Chovají se odpovědně, o všem společně diskutujeme. Bylo by krásné, kdyby se tak chovali i ostatní developeři,“ dodal primátor.

V plánovaném domě bude většina bytů malometrážních s dispozicemi 1+kk nebo 2+kk. Pár jich bude velkých a budou mít i velkou terasu. Stavbaři budou používat moderní technologie, v plánu je třeba podlahové vytápění nebo rekuperace. „Zatím se byty dobře prodávají. Dá se říct, že drtivá většina těch menších už má své majitele. Věříme, že se prodají nakonec i ty největší,“ dodal Martin Chovanec.

Vstoupit do diskuse

Politika nad přírodou? Ochránci odmítají zásadní změnu rezervace Maštale

Premium

Politici Pardubického kraje přišli uprostřed léta s návrhem na zmenšení rozlohy přírodní rezervace Maštale o více než polovinu. Iniciativa přichází bez konzultace se státní Agenturou ochrany přírody...

26. srpna 2025

Incident kvůli nevěře v Hlinsku. Pobodaný muž skončil v nemocnici

Násilný konflikt dvou mužů v Hlinsku na Chrudimsku od sobotního večera vyšetřují policisté. Dvaatřicetiletý muž tam nožem zaútočil na o dva roky staršího soka, kterého musel do traumacentra...

26. srpna 2025  12:58

