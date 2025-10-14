Kasárna jdou k zemi, novou školu v Pardubicích začnou stavět příští rok z jara

Milan Zlinský
  12:59aktualizováno  14:04
Demolice objektů v areálu bývalých Masarykových kasáren na Višňovce v Pardubicích skončí v první čtvrtině příštího roku. Hned potom tam město začne stavět novou základní školu. Akce bude stát miliardu korun.

Pošmourné říjnové ráno. Mrholení, padající listí. A do toho vymlácená okna, pokácené stromy a demoliční četa v akci.

Těžko mohlo vedení města naplánovat vhodnější kulisy pro prohlídku likvidace někdejší chlouby Československé lidové armády. K zemi míří sedm velkých objektů, které od třicátých let minulého století tvořily panorama jižní části Pardubic. Někdejší kasárna musí udělat místo nové základní škole.

Demolice objektů v areálu bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích. (13. října 2025)
Demolice objektů v areálu bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích. (13. října 2025)
Demolice objektů v areálu bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích. (13. října 2025)
Demolice objektů v areálu bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích. (13. října 2025)
Demoliční firma od léta dělala v areálu přípravné práce a nyní v něm začínají pracovat větší stroje. „Demoliční firma si převzala areál na začátku léta. Baráky odstrojila, jsou pryč okna, veškeré dřevěné prvky, podlahy, keramické obklady. Třídit se bude dřevo, železo, beton a další. Odváží se to na recyklační linku a část používá jako drť do dalších staveb,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za Žijeme Pardubice.

Demolice v areálu je rozsáhlá, byť město nebourá všechny stavby. Firma ničí třeba několikapatrový hlavní objekt u vstupní brány, který je směrem na Dražkovice, a pak dál část z nich, které pokračují k ulici Pod Břízkami. A někdy to je bolestný pohled. Většina domu má relativně nedávno opravovanou střechu a krovy, budovy jsou zateplené. Uvnitř jednoho z objektů byla velmi moderně zařízená kuchyň, téměř celá z nerezu.

„Armáda do areálu před lety docela dost investovala, hodně se toho tady opravilo. A pak najednou vojáci řekli, že jdou pryč, a areál začat chátrat. Než se majetek přepsal na město, tak se tady hodně věcí rozkradlo, dost toho zničili vandalové,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Demolice kasáren vyhnala tradiční Retroměstečko na okraj Pardubic

V posledních letech se v kasárnách konala vlastně jen jedna velká akce za rok. Vždy na začátku září obsadili areál vyznavači nostalgie, kteří pořádali akci Retroměstečko. Ke starým autům, hasičské a hlavně armádní technice se kulisy někdejších ubikací, skladů nebo garáží skvěle hodily. Letos poprvé se akce musela přesunout do bývalých kasáren na Hůrkách.

„Ovšem ani tam dlouho nevydrží. I tam se totiž v brzké době plánuje výstavba. Retroměstečko je fajn akce, ale nemůžeme kvůli ní držet vojenské a skanzeny. Asi by bylo dobré, aby se pořadatelé výhledově domluvili s vojáky na letišti,“ dodal Nadrchal.

Škola jako největší investice

A stavba školy bude jasně největší investiční akcí volebního období, ve kterém poprvé působí jako primátor města. „Je to za poslední období největší městská investiční akce. Třídí se na bouraništi, aby na skládce nebyl problém s příjmem materiálu a nabourané suti,“ řekl Martin Hebr z odboru majetku a investic pardubické radnice, který má na starosti technický dozor na stavbě.

Kvůli ní se dá čekat zvýšený provoz vozidel. Auta budou vyjíždět směrem na Dražkovice a nebudou jezdit přes město. Materiál budou vozit do areálu firmy SK-EKO Pardubice v Semtíně po I/37. „Také je domluvené, že hlučné práce bude firma provádět v běžnou pracovní dobu, rozhodně ne o víkendech nebo pozdě večer,“ dodal Hebr.

V areálu kasáren zůstává odstavné parkoviště, i když ho bourací práce o něco zmenšily. Řidiči ho hojně využívají, protože stojí na den pět korun, o víkendu nic. Ostatně i v pondělí byla část bývalého „buzerplacu“ téměř plná.

„Nám se podařilo domluvit se společností, která realizuje bourací práce, že parkoviště v Masarykových kasárnách bude fungovat do konce demolic. Jeho kapacita je snížená na polovinu,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Po skončení demolice chce město hned začít stavět základní školu. Podle projektové dokumentace město očekává, že stavba školy potrvá 18 měsíců. „Otevření školy cílíme na školní rok 2027/2028, ale s ohledem na harmonogram stavby vidíme, že zprovoznění školy bude spíše až v září 2028,“ řekl Rychtecký.

Nová základní škola nabídne zázemí pro 540 žáků. Město za bourání zaplatí téměř 23 milionů korun. Náklady na školní projekt vyčíslilo na 976 milionů korun. Jde o největší investici do školství od roku 1989.

„Máme požádáno o dotaci 350 milionů korun. Nicméně odcházející vláda nedala do fondu žádné prostředky, jsme pod čarou a čekáme na uvolnění peněz,“ dodal náměstek Rychtecký.

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i...

12. října 2025  8:22

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

12. října 2025  7:23

