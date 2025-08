„Třída Míru není žádná Broadway,“ zpívá v jednom z textů pardubická kapela Vypsaná fixa. Při pohledu na architekturu hlavního bulváru ve městě je evidentní, že srovnání s ulicí v New Yorku skutečně nesnese. A co hůř, ona by neobstála ani při porovnání s Hradcem Králové či Olomoucí.

Překotný vývoj města na přelomu 19. a 20. století může za to, že v Pardubicích je velmi málo skutečně městských domů. Konkrétně na třídě Míru jich není více než pět. Vyjímá se Palác Hybských, obchodní dům Grand a pak Machoňova pasáž. Právě ta nyní na konci července slaví sté výročí od otevření.

A byla to tehdy v roce 1925 velká událost. Místní tisk popisoval zájem kupujících, ale také kritizoval podobu sochařské výzdoby. „Pasáži se kvůli ní říkalo U čtyřech panáků,“ řekl historik Matěj Bekera z Východočeského muzea.

Po architektonické a umělecké stránce je to velice kvalitní stavba, je to dílo významného architekta, který navrhl obrovské množství staveb. „Ve východních Čechách žádná jiná taková pasáž není, pro region je to hezká ukázka velkoměstského pokusu 20. let udělat výrazný obchodní prostor,“ řekl Bekera.

Na místě pasáže stál od 16. století dům, který patřil Českým bratřím. Měli tam modlitebnu. Později tam bývala kovárna. Ve 20. století přízemní dům v roce 1917 koupili stavitelé Antonín Kratochvíl a František Veselý. Na přelomu let 1923 a 1924 ho zbourali. Původně si přáli postavit obyčejný bytový dům s obchody v přízemí, plány ale změnili.

„Vypracovali vlastní vizualizaci čtyřpatrového domu, ale nakonec se rozhodli oslovit architekta Ladislava Machoně. Ten upravil původní návrh a zpracoval reprezentativní pojetí budovy s artdecovými detaily a výstavní padesátimetrovou pasáží,“ řekl Bekera.

Pasáž, kde zářily neonové reklamy, byla vyzdobena v duchu doznívajícího dekorativismu. Na podobě domu spolupracovalo více umělců. Malíř Alexandr Vladimír Hrstka namaloval dvě lunety, dochovala se jedna. Sochař Karel Pokorný dozdobil neglazované rámy kolem oken. Sochařskou výzdobu dostal na starost Karel Dvořák, který vyrobil sochy v prvním patře. Představují rybáře, textiláka, truhláře a slévače.

„Plastiky se následně staly předmětem veřejné kritiky. Místním se nelíbily především jejich proporce, a proto pasáž překřtili, říkali jí U čtyřech panáků. Dobový tisk díla hanlivě nálepkoval jako kreténské figury z Alp,“ řekl Bekera.

Do výzdoby stavby také patřila řemeslně zpracovaná tříramenná svítidla, jejich originály se nedochovaly, ztracené osvětlení nahradily proto kopie. Stavební práce na budově s 31 byty a s pasáží skončily v červenci 1925 a na konci léta ji stavitelé otevřeli veřejnosti.

„Obchodní nabídku pasáže tvořila oblíbená kavárna a cukrárna Josefa Hofmana. Mezi další nájemce patřilo kadeřnictví Jaroslava Vostrého, prodej dětské konfekce Antonína Karáska, hudební nástroje nabízela známá královéhradecká firma Červený, kožešiny Pavlína Udržalová, obuv Josef Klor a elektroniku František Šťastný. Mezi širokou nabídkou podniků nesměl chybět ani koktejlový bar,“ řekl Bekera.

Pasáž po revoluci však dlouhé roky pustla. Vše se změnilo v roce 2013, kdy skončila dva roky dlouhá kompletní oprava. „Pasáž jsme museli opravit kvůli jejímu havarijnímu stavu. Náklady se nakonec vyšplhaly na 180 milionů bez DPH,“ řekl v dubnu 2013 Martin Charvát, tehdejší šéf Rozvojového fondu, kterému dům patří.