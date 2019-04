Pardubice vydaly o tisíc méně parkovacích karet než loni. Kde auta stojí?

Čáry máry fuk a tisíc aut je pryč. Alespoň na papíře.



Pardubičtí radní před měsícem rozhodli, že od letošního dubna budou moci parkovat v centru Pardubic jen lidé, kteří tam mají trvalé bydliště nebo provozovnu. Od novinky si slibovali dvě věci - že přibude volných parkovacích míst a že se lidé začnou masově hlásit do středu města.

Zatím se dá říct, že to první vychází, a to druhé téměř vůbec. „Loni jsme touto dobou měli vydáno čtyři tisíce parkovacích karet. Nyní jich je k začátku týdne 3 005. Změna je pozitivní v tom, že máme v centru města 3 677 míst, takže konečně můžeme říct, že na všechny by se mělo dostat,“ uvedl Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku, který parkovací karty vydává.

Úbytek karet je na první pohled zarážející. Ukazuje se, že ve středu města je velké množství bytů pronajatých a jejich obyvatelé karty získávali díky nájemním smlouvám. Tato praxe v dubnu skončila a lidé nyní vymýšlejí, co se svým autem dělat dál.

Pelikán: Rozdíl je vyšší než jsme čekali

„Ten rozdíl je o něco vyšší, než jsme čekali. Na druhou stranu změna trvalého bydliště chvíli trvá, takže mám za to, že ještě nějakých 200 karet vydáme,“ doplnil Tomáš Pelikán.

Nicméně i to by znamenalo, že se najednou ve městě objeví 800 aut, která nebudou mít oficiálně kde parkovat. A to není úplně malá flotila. Jen pro srovnání, obří parkoviště pod Palácem Pardubice má kapacitu něco málo přes 500 míst. Logické tak je, že se začne zvyšovat tlak na parkování v docházkové vzdálenosti od města. Asi nejhůře změny pocítí lidé ve čtvrti Na Spravedlnosti.

„V posledních týdnech je najít místo pro zaparkování horší a horší. Bydlím kousek od centra a lidé tam od nás v klidu dojdou,“ stěžuje si obyvatel pátého městského obvodu Jan Sýkora.

Na problémy se chystá i tamní starosta Jiří Rejda. Podle něj se blíží doba, kdy i v jeho městské části budou zavedené parkovací karty. „Myslím, že to tak jednou dopadne. Uvidíme, jak to bude vypadat, až si lidé na nový systém parkování zvyknou, ale výhledově s kartami na Dukle a Višňovce počítáme,“ uvedl starosta z hnutí ANO.

Rozjezd nového systému selhal, kasárna byla ráno zavřená

Obecně se ale dá říct, že start nového systému parkování se v Pardubicích příliš nepovedl. Jeho součástí totiž je i otevření Masarykových kasáren, kde vzniklo od pondělí záchytné parkoviště pro 300 aut. Trochu problém byl však v tom, že ráno byla brána zavřená a nebyl nachystaný ani parkovací automat. Parkoviště město otevřelo až po urgenci novinářů.

„V pondělí nastaly komplikace v Masarykových kasárnách, kde vzniklo odstavné parkoviště s parkovným za pět korun. Ráno se na nás obraceli řidiči, kteří se nemohli dostat dovnitř,“ potvrdila mluvčí pardubických městských strážníků Lucie Klementová.

Problém byl i na mnoha místech města, kde buď nebyly vůbec, nebo nefungovaly automaty. Na to však radnice upozorňovala předem v tiskových zprávách.

„Ceny parkovného zatím zůstávají stejné. Důvodem jsou technické problémy při přeprogramování automatů. Předpokládáme, že se to firmě podaří během následujícího týdne. Nové ceny parkovného by tak mohly začít platit po Velikonocích,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš.