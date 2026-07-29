Už zase. Otec na skok vystoupil z vlaku, před očima mu ujel i s malou dcerkou

Děvče naštěstí mělo u sebe telefonní kontakt na tatínka.
„Průvodčí zkontaktoval otce a současně celou situaci oznámil na linku 158 s tím, že vlak mimořádně zastaví v České Třebové. Tam si dívku převzali strážníci a vyčkali s osamělou pasažérkou až do příjezdu jejího otce. Nepříjemný zážitek tak skončil šťastným shledáním,“ popsala mluvčí pardubické policie Iveta Kopecká.
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Chlapec zůstal na peroně, zbytek rodiny odjel vlakem. Pomohli policisté
V sobotu se v Pardubicích podobně stalo, že osmiletý chlapec zůstal na nástupišti, zatímco otec s druhým synem a koly nastoupili do vlaku. Policisté osamělé dítě na nádraží nenašli, podařilo se jim to až v MHD.
Policistka upozornila, že hlavně o prázdninách při cestování do zoo, za koupáním nebo na festivaly by rodiče měli dávat na děti pozor, aby se jim neztratily náhle v davu.
„Právě v takových situacích může obyčejné telefonní číslo výrazně usnadnit a urychlit bezpečný návrat dítěte k rodičům,“ poznamenala.
Ztraceným dětem doporučila, aby nepanikařily, zůstaly na místě, oslovily policistu, průvodčího nebo někoho důvěryhodného. Měly by zavolat rodičům nebo předat telefonní kontakt na ně. S cizím člověkem nemají nikdy odcházet.