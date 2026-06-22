Kauza manipulace zakázek v Pardubicích. Situaci projedná koalice městské části

Koaliční partneři pozvali na setkání starostu, jestli přijde, nemají potvrzeno. Jinak ale od něj očekávají odpovědi na otázky kolem celé kauzy a zeptají se ho také na to, zda zvažuje rezignaci. Starosta v pondělí písemně sdělil, že vinu odmítá a rezignovat nehodlá.
„Předjímat výstup z tohoto jednání si netroufám, ale mám v plánu iniciovat svolání mimořádného jednání zastupitelstva. Je nezbytné, aby všichni zastupitelé dostali odpovědi na své dotazy. A předpokládám, že podle toho, jak se panu starostovi povede odpovědět na naše dotazy, povede k tomu, zda zastupitelstvo přistoupí k odvolání starosty,“ řekl Klčo.
|
Starosta pardubického obvodu odmítl obvinění z korupce, čelí výzvě k rezignaci
V kauze patrně figuruje také tajemník Aleš Herák. Jiní úředníci nebo politici z úřadu nejspíš obvinění podle informací ČTK nejsou. Případné odvolání tajemníka je o poznání složitější. „Vše musí mít správné procesní náležitosti, zjišťuji k tomu podrobnosti,“ uvedl Klčo s tím, že klíčové je pro něj v tuto chvíli precizní právní a procedurální ověření celého postupu. U tajemníka obvodního úřadu zjišťuje, kdo a zda k takovému kroku vůbec má zákonné pravomoci.
„Rád bych podotkl, že nikdo z nás v radě obvodu ani zastupitelstvu nezná podrobnosti případu a je třeba jednat s rozmyslem. Odsoudit člověka jen na základě kusých informací a domněnek jde snadno, ale napravit napáchané škody na životech lidí už velmi těžko. Nelze však přehlížet odpovědnost k řádnému vedení městského obvodu a je nutné vyvrátit všechna podezření,“ řekl Klčo.
|
Policie prověřuje osm lidí a sedm firem kvůli zakázkám na pardubickém obvodě
Policie zasahovala na radnici městského obvodu VI v Pardubicích loni 10. dubna. Minulý týden v pátek obvinila osm lidí a sedm firem.
„Konkrétní případy komentovat nebudu, obecně mohu říci, že nám policie klade za vinu zjednání výhody při veřejné zakázce, zneužití pravomoci a přijetí úplatku. Žádný úplatek jsem nikdy nepřijal. Ze spisu nevyplývá, že bych svou činností způsobil nějakou škodu. K usnesení jsme podali stížnost,“ uvedl v pondělí v písemném vyjádření starosta.