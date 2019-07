Čára nakreslená umělci se podobá dopravnímu značení, malování úřad zatrhl

O projektu slovenského umělce Martina Vongreje, který se společně s dalšími jedenácti autory zapojil do uměleckého festivalu organizovaného městskou galerií, se bude v Pardubicích asi ještě dlouhou vést mezi lidmi diskuse.

Ve veřejném prostoru se měla mimo jiné objevit čára, respektive kruh symbolicky propojující areál bývalé Prokopky a galerii GAMPA na Příhrádku.

Příprava uměleckého záměru podle vyjádření galerie zabrala několik měsíců a neobešla se bez mnoha jednání a vysvětlování úřadům, které s neotřelým nápadem za určitých pravidel nakonec souhlasily.

Čára například nesměla zasahovat do silnic I., II. a III. tříd, dopravního značení a podobně. Ještě v pondělí a úterý ji umělci stihli nanést vodou ředitelnou barvou za Tyršovými sady, pozornost svojí kousek po kousku odměřovanou linií kružnice získali ještě na Karlovině, až po ulici Sladkovského, kde museli s malováním skončit.

„Můžeme se jen domnívat, jakou roli hrály sociální sítě, kde se kvůli tomu strhl největší humbuk. Povel jsme dostali shora. Ač jsme se celou věc snažili ještě dovysvětlit, diskuse byla natolik zacyklená a v některých situacích až hysterická, nemělo smysl v tom další kroky podnikat,“ řekla kurátorka výstavy Šárka Zahálková.

Povolení k akci vydala radnice městského obvodu Pardubice I. Podle úředníků například čáry neměly být širší jak 10 centimetrů, neměly být zaměnitelné s vodorovným dopravním značením a barva měla být na bázi křídy, kterou lze lehce smýt.

„Realizátoři však tyto podmínky nedodrželi a proto je ve středu odbor dopravy magistrátu vyzval k okamžitému odstranění kreseb. Požadoval také, aby do doby, než se tak stane, ukončili další činnost. V případě neodstranění výše zmíněných čar, které jsou zaměnitelné s vodorovným dopravním značením, bude magistrát nucen nechat odstranit kresby a náklady pak organizátorům bude fakturovat,“ uvedl mluvčí magistrátu města Pardubice Radim Jelínek.

Do celé věci byla zapojena i městská policie, která úředníky na nedodržování podmínek upozornila.

„Čáry musí kvůli nedodržení parametrů autor odstranit do pátku 12. července, zákaz platí od středy. Když bychom dnes někoho nachytali, jak neodstraňuje, ale maluje, zabráníme mu v tom,“ řekla mluvčí městské policie Lucie Klementová.

Podle Šárky Zahálkové přerušení jedné z instalací celou výstavu s vernisáží naplánovanou na 16. července nijak neohrozí.

„Účel to z našeho pohledu splnilo, protože to upozornilo na veřejný prostor a dění v něm. Je to jen jedna z několika instalací ve veřejném prostoru. Další vznikají u řeky Chrudimky na hraně bývalého vojenského prostoru,“ řekla programová ředitelka galerie a dodala, že určitý otisk kruhu bude přeci jen k vidění od 16. července do 29. září k vidění v prostorách městské galerie GAMPA.

„Každopádně spolu s účastníky vernisáže celý nezrealizovaný kruh spolu s dalšími realizacemi objedeme na kolech i s doprovodným komentářem,“ dodala Zahálková.