Na rušné pardubické křižovatce odstartoval jeden z nejsledovanějších stavebních projektů letošního roku. Demoliční čety zbouraly starou samoobsluhu a investor začíná budovat základy pro 78 nových bytů. Slavnostní akt se však neobešel bez rozmarů počasí. Klepání na základní kámen Rezidence Kostelíček totiž doprovázel na pardubické poměry slušný liják.
„Tak aspoň při tom klepání dáme pryč deštníky,“ hlásil majitel skupiny, která se primárně zaobírá půjčováním peněz, Martin Chovanec.
Nicméně akt proběhl a stavba za desítky milionů korun se může rozjet. Bude se stavět na místě bývalé prodejny, která šla v posledních týdnech k zemi.
„Jsem rád, že je obchod pryč. V poslední době místo jen hyzdil a navíc se u něj zdržovali bezdomovci a další pochybné existence,“ uvedl starosta prvního obvodu Filip Šťastný z hnutí ANO.
Bude se stavět na poměrně malé parcele na rušné křižovatce a vlastně ve vnitrobloku. Stavbaři nemají ani kde postavit zázemí stavby, takže koupili vedlejší dům, ve kterém dělníci budou pobývat. „Bude to náročná stavba, už demolice nebyla jednoduchá. Je to výzva,“ uvedl Chovanec, který Pardubicím slibuje nadstandardní stavbu.
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V plánu je 78 bytů v sedmi nadzemních podlažích. Investor se navíc chce pustit do velké proměny okolí. „Budeme se například podílet na stavbě chodníků, úpravě přechodu pro chodce, cyklostezky nebo na přestavbě křižovatky U Kostelíčka. S dopravním podnikem už řešíme i zavěšení trakce pro trolejbusy nebo úpravu zastávky MHD před domem,“ uvedl Chovanec.
Přibude stromořadí, parkovací místa však chybějí
Ostatně zástupci vedení města si přístup developera pochvalují. Je k ním prý velmi vstřícný. „Bylo by dobré, kdyby se takto chovali všichni investoři. Je to dobrá spolupráce, všechno důležité spolu řešíme. Například nyní město s firmou připravuje výsadbu stromořadí v Bubeníkově ulici,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z ANO.
Možná i proto politici přimhouřili oko, když se jednalo o počtu parkovacích míst u domu. Jasné totiž je, že 37 plánovaných stání ani zdaleka nemůže pokrýt poptávku movitých lidí, kteří si byty koupí.
„Nyní bude na místě bývalé prodejny několikapodlažní dům, což se do okolní zástavby hodí. Co se nehodí, je malé množství parkovacích míst. To zatíží zase okolí. Protože podle zkušeností byly i předchozí stavby vždy, co se parkování týká, nedostatkové,“ uvedl opoziční zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák.
Ten je známý svou kritikou vedení města a ani v tomto případě neudělal výjimku. „Kvůli parkování jsem stavbu odmítl schválit. Bohužel developer, který toho po městě skoupil hromadu, slíbil hnutí ANO, že udělá v křižovatce vodotrysk, a tak mu to bez řečí schválili,“ dodal Filip Sedlák.
Stavba v těsné blízkosti řeky Chrudimky má technické limity kvůli spodní vodě. Podle opozice to však nemělo vést k tomu, že město investorovi ustoupí v počtu parkovacích míst.
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Developer byty už i prodává. Některé z nich mají už svého majitele. K mání však ještě jsou především jednotky 2 + kk o velikosti kolem 55 metrů čtverečních. Takový byt se dá v rezidenci pořídit za zhruba 6,5 milionu korun. V nabídce jsou však i dva luxusní a veliké byty 4+ kk o výměře přes 150 metrů. Za ně zájemce dá téměř 20 milionů.
Developer věří, že projekt oživí architekturu ve středu Pardubic. „Architektura budovy dotváří kompaktní hmotu městského bloku a nově vzniklé nároží dodává místu novou identitu. Obytná funkce je navíc doplněna aktivním parterem a komunitní zahrádkou ve vnitrobloku,“ řekl autor projektu, architekt David Tichý.