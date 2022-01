Dlažba na bulváru se po pár letech rozpadá, sousední ulici vylijí betonem

Rozbitá dlažba. Nekončící opravy. Do toho soud s firmou Syner, která pro Pardubice třídu Míru a Sladkovského ulici dláždila. Takový je současný stav projektu, který měl před šesti lety výrazně pozvednout úroveň centra krajského města.

„Třída Míru byla projektována a měla být dodána tak, aby zátěž vydržela,“ řekl primátor města Martin Charvát s tím, že nic z toho se nakonec nestalo.

Dlažba ve Sladkovského ulici a u věžáku Magnum není schopná zvládnout poměrně silnou automobilovou dopravu včetně tlaku od trolejbusů a menších náklaďáků.

„Peníze máme na to, abychom si udělali zásobu kostek a opravili část, která je nejhorší. Viděli jsme, jak to vypadalo letos po prvním sněhu, okamžitě se dlaždice zvedly nahoru a bylo to nebezpečné nejen pro cyklisty,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš, který má na starosti dopravu, a dodal, že město už nemá další materiál na neustálé výměny polámaných dlaždic.

Ty proto ze Sladkovského ulice zmizí úplně, tak aby město mělo zásobu alespoň pro třídu Míru, kde politici budou chtít dlaždice zachovat.

„Do Sladkovského ulice musíme zasáhnout z prostého důvodu. Stav třídy Míru je už takový, že nemáme z čeho opravovat ulámané dlaždice, protože už není k dispozici materiál na Službách města. Tím si uděláme do budoucna zásobu kostek, až budeme opravovat celou třídu Míru, protože právě to nás čeká,“ uvedl Petr Kvaš.

Problémy hned od začátku Město opravilo třídu Míru za evropské dotace, rekonstrukce zhruba za 90 milionů korun skončila v roce 2015. Záhy se na žulové dlažbě objevily skvrny od jídla či motorových vozidel, které nejde vyčistit. Dlažba se pak začala i viklat. Na celé situaci je poměrně zarážející, že přesně tento scénář předpovídali mnozí dopředu. Nicméně politici z tehdejšího vedení radnice v čele s primátorkou Štěpánkou Fraňkovou od dlažby necukli. „Stačí se podívat, co dokážou trolejbusy udělat na zastávkách, kde jsou žulové kostky nebo asfalt. Vznikají rigoly, díry a terénní vlny. Ty však dlažba neudělá, ta se rozpadne,“ uvedl v roce 2014 dnes už bývalý zastupitel Pardubic a také architekt Milan Košař. Podobné obavy měl třeba i šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán nebo bývalý šéf stavební firmy Chládek a Tintěra Libor Joska. Opravu projektoval architekt Jaromír Walter, podle kterého měla dlažba dopravu vydržet. Nechal si kvůli tomu udělat i posudek od ČVUT.

Náhradní dlažbu přitom měla městu dodat firma Syner, jenže ta to celkem logicky udělat nechce.

S radnicí se totiž už roky soudí o konečnou cenu díla. Magistrát jí zaplatil o zhruba 11 milionů korun méně, než bylo původně ve smlouvě. Primátor Charvát rozhodnutí vysvětloval tím, že některé práce liberecká společnost nakonec dělat nemusela, a tak je magistrát neproplatil.

„Soud už běží šest let a bohužel konec není stále v dohledu. Za mne to je tristní situace a musím říct, že nefungující soudy jsou jedním z hlavních limitů naší země,“ uvedl primátor Charvát.

U věžáku Magnum se bude bagrovat

Město nyní opraví obě ulice samo. Bude se sanovat podloží, odborníci budou zjišťovat, zda je dostatečně stabilní. U budovy Magnum pak znovu položí dlažbu, aby se zachoval ráz obchodní třídy.

Ve Sladkovského ulici pak dělníci položí nejspíše světlý beton, podobný, jako je třeba na promenádě v Tyršových sadech. Náklady budou podle primátora zhruba 12,3 milionu korun.

„Beton se nám zatím jeví jako ideální. Ten se totiž nepřehřívá jako asfaltové povrchy, má podobnou barvu jako dlažba. Očekáváme, že bude mít dostatečnou kvalitu. Promenáda v Tyršových sadech funguje,“ řekl Charvát.

Větší problém se však dá očekávat u věžáku Magnum. Tam se zřejmě s opravou dlaždic budou dělníci prát i v dalších letech.

„V té části třídy Míru od Paláce Magnum k ulici Pernerova se jedná o změnu technologie pokládky původních dlaždic. Nicméně musíme dlaždice vyjmout a udělat úplně jinou technologii pokládky. Je to technologie, kterou schválil architekt i zhotovitel stavby,“ řekl Kvaš, podle nějž je zásah do ulic více než žádoucí.

„Nenazval bych to rekonstrukcí, ale spíše odstraněním havárie. Třída Míru je v tuto chvíli v naprosto neutěšeném stavu. Je přitom ve správě městského obvodu a ten už nemá finance na to, aby ji tímto způsobem udržoval,“ dodal Kvaš.