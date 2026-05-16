Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova

  8:20
Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, chce na jejím místě postavit budovu pro Fakultu zdravotnických studií.
Budova pardubické společnosti Telegrafia, kde se v minulosti vyráběly telefony i další přístroje, půjde k zemi. (12. května 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Bývalá chlouba průmyslu ČSSR Tesla Pardubice už nefunguje dávno. Ostatně drtivá většina areálu někdejší firmy se už před časem přeměnila na byty a vlastně celou novou moderní čtvrť.

Ovšem jedna vzpomínka na výrobce třeba kvalitních magnetofonů stále zůstávala. Velká budova Telegrafie hned u kolejí železničního koridoru vyvolávala trochu smutnou nostalgii. Byla totiž notně zchátralá. A byť se roky mluvilo o tom, že nakonec jako jediná zůstane stát, opak je pravdou.

Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, připravuje její demolici. Místo ní postaví budovu pro Fakultu zdravotnických studií. Přípravné práce začnou už nyní a demoliční práce se naplno rozjedou v červenci. „Odstranění původní budovy Telegrafie je nezbytným krokem k výstavbě nové budovy pro Fakultu zdravotnických studií. Univerzita Pardubice klade důraz nejen na kvalitu a bezpečnost provedení prací, ale také na šetrný přístup k životnímu prostředí a ohleduplnost vůči okolí, zejména k blízké nemocnici a obytné zástavbě,“ řekl kvestor školy Petr Gabriel.

Telegrafia stojí blízko Pardubické nemocnice a zdravotnické záchranné stanice, pro univerzitu je to výhodné, protože fakulta vyučuje zdravotnické nelékařské obory a studenty tam posílá na praxi. Stávající budova fakulty je v Průmyslové ulici v Pardubičkách.

Demolice začne postupným rozebíráním budovy s pomocí strojní techniky s demoličními kleštěmi. Materiál se bude přímo na místě třídit a odvážet. „Přípravná fáze, která zahrnuje mimo jiné zajištění potřebných legislativních kroků, instalaci dočasného dopravního značení, zařízení a oplocení staveniště, vyklizení objektu a třídění odpadu, začíná 12. května 2026. V rámci bouracích prací vznikne stavební jáma, která bude sloužit jako příprava pro budoucí novostavbu,“ uvedla tisková mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková ještě před začátkem prací.

Telegrafia, později známá jako Tesla Pardubice, vznikla roku 1919 jako československý výrobce telefonní, rádiové a později radarové techniky. V areálu postupně rostly další budovy. Po znárodnění v roce 1945 se podnik stal součástí národního podniku Tesla a během socialismu patřil k nejvýznamnějším elektrotechnickým závodům v Československu.

Po roce 1989 se podnik rozpadl na menší firmy, část výroby zanikla a areál chátral. Později měnil vlastníky, patřil tchajwanské společnosti Foxconn, Pardubickému kraji a Pardubicím a nakonec developerovi, který areál proměnil na bytovou čtvrť Nová Tesla.

Ze starých časů zbyla pouze Telegrafia na kraji lokality u železniční trati. A tak to mělo podle dřívějších plánů i zůstat. Jenže před dvěma roky stavebně-technický průzkum budovy, který prováděl Kloknerův ústav při ČVUT, uvedl, že budovu zachránit nelze. Experti postupně provedli sondy a statické posouzení celé Telegrafie a rozhodli, že skelet budovy musí dolů. Což je možná škoda.

„Lidé, kteří pracovali v Tesle, říkají: tudy jsme chodili do práce, aspoň čelo té budovy by tam mělo zůstat jako vzpomínka. A nezůstane,“ uvedl starosta IV. městského obvodu Jan Procházka a dodal, že jeho radnice bude chtít průběh demolice pečlivě kontrolovat. „My jako obvod budeme účastníci řízení, budeme si hlídat, kudy nám budou jezdit náklaďáky se sutí z demolice, aby nám nejezdily přes obytnou část obvodu,“ řekl nedávno.

Kamení daly na koleje u Přelouče děti. Policie hledá skupinku z fotografie

Policie hledá skupinku dětí na snímku kvůli objasnění případu položení kamenů...

Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, daly na koleje dvě děti. Policisté věc předali k vyřízení Drážnímu úřadu, uvedli to ve čtvrtek v tiskové zprávě. Podle...

Rozestavěná D35 bude hotová do léta 2027, dál se musí řešit financování

Dopravní konference v Litomyšli 2026 (13. května 2026)

Finanční apetit Ředitelství silnic a dálnic bude v příštích letech růst. Z letošních 81 miliard korun se výdaje na stavbu silnic a dálnic mají napřesrok zvýšit o téměř deset miliard, o rok později to...

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Rekonstrukce mostu na silnici I/35 u Zámrsku si vyžádala stavbu mostního...

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad trať během noční...

Na Veselém Kopci roztočí mlýn a otevřou stodolu, poslední stavbu skanzenu

Stodola u statku z Mokré Lhoty byla poslední stavbou, kterou je završeno...

Návštěvníci skanzenu na Veselém Kopci letos poprvé uvidí areál v podobě, jakou mu před téměř 60 lety naplánoval jeho zakladatel Luděk Štěpán. Otevře se poslední chybějící stavba – roubená stodola.

Prořízl si hrdlo, přežil náhodou. Spisovatel s bipolární poruchou bourá stigma

Premium
Pardubický spisovatel David Svoboda (14. května 2026)

V autobuse přišla první myšlenka na sebevraždu. O pár hodin později si prořízl hrdlo a upadl do bezvědomí. Přežil jen zázrakem. Dřív se bál říct si o pomoc, dnes o svém příběhu mluví otevřeně a bez...

15. května 2026

Modernizace za miliardu. Pacienty svitavské nemocnice čeká léčba na staveništi

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Svitavy se za čtyři roky dočkají prakticky nové nemocnice. Krajští radní tento týden vybrali dodavatele, který modernizaci za 1,367 miliardy korun včetně daně provede. Stavba bude rozdělena na etapy...

15. května 2026  13:52

Zrušení městských obvodů. Koalice Progresivní Pardubice má hlavní motto do voleb

Společnou kandidátku koalice Progresivní Pardubice stvrdili svým podpisem...

Progresivní Pardubice. Tak zní před komunálními volbami název nového politického subjektu na politické mapě Pardubic. Trend spojování stran pokračuje v podání Pirátů, TOP 09 a Zelených, kteří...

15. května 2026  10:24

Tomášek o námluvách s Pardubicemi: Měly jasnou vizi, složení týmu se mi zamlouvalo

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

V temných dobách, kdy v Pardubicích v seniorském hokeji začínal, představoval coby talentovaný a šikovný mladík jeden z mála prvků, které nervózním a trudnomyslným fanouškům Dynama zvedaly náladu....

15. května 2026  8:02

Majáles láká i na pohár Dynama. Vystoupí Cristovao, Macháček a další hvězdy

Jiří Macháček s kapelou Mig 21 na Majálesu Pardubice 2025. (16. května 2025)

Sázka na mladší publikum nebo přítomnost hokejistů Dynama Pardubice s pohárem pro mistry České republiky. To jsou hlavní dvě novinky letošního ročníku Pardubického majálesu. Zpěváka Tomáše Kluse,...

14. května 2026  13:11,  aktualizováno  15:47

Kamení daly na koleje u Přelouče děti. Policie hledá skupinku z fotografie

Policie hledá skupinku dětí na snímku kvůli objasnění případu položení kamenů...

Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, daly na koleje dvě děti. Policisté věc předali k vyřízení Drážnímu úřadu, uvedli to ve čtvrtek v tiskové zprávě. Podle...

14. května 2026  10:41

Rozestavěná D35 bude hotová do léta 2027, dál se musí řešit financování

Dopravní konference v Litomyšli 2026 (13. května 2026)

Finanční apetit Ředitelství silnic a dálnic bude v příštích letech růst. Z letošních 81 miliard korun se výdaje na stavbu silnic a dálnic mají napřesrok zvýšit o téměř deset miliard, o rok později to...

13. května 2026  15:30,  aktualizováno  19:09

V Dynamu po titulu opět přichází převrat. Pardubický klub mění vedení

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Zisk titulu pro hokejové Pardubice zároveň zjevně znamená nebezpečnou situaci pro lidi z vedení klubu. Zhruba dva týdny po vybojování trofeje pro vítěze extraligy v Dynamu končí jeho generální...

13. května 2026  16:07

Petice ani tlak médií nepomohl, opozice si holubníky v Pardubicích neprosadila

Holubi přelétávají nad vojenským holubníkem francouzské armády.

Návrh opozice na pořízení holubníků, které by měly omezit výskyt nechtěných opeřenců v Pardubicích, zatím neprošel. Magistrát během roku prý aspoň prověří humánnější způsoby regulace holubů, než je...

13. května 2026  10:44,  aktualizováno  14:15

Příbrami se vzdálila baráž, Chrudim si výhrou pomohla v boji o udržení

Momentka ze zápasu FC Zbrojovka Brno - Fotbal Příbram

Příbramští fotbalisté po gólech inkasovaných v závěru zápasu prohráli v dohrávce 28. kola druhé ligy na hřišti Chrudimi 0:2. Středočechům se tím výrazně vzdálilo třetí místo, které jako poslední...

12. května 2026  19:50

Pro obec konala dobro, ale pomáhala si protizákonně. Starostka skončila u soudu

Starostka Dobříkova přišla o funkci kvůli lži o stezce (12. května 2026)

Krajský soud potrestal starostku Dobříkova Nikolu Kajsrlíkovou stopadesátitisícovou pokutou a tříletým zákazem činnosti ve funkci starostky za tři přečiny, kterých se dopustila ve vedení obce. Trest...

12. května 2026  16:01,  aktualizováno  16:31

