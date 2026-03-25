Pardubicemi letí zpráva, že muž láká děti do dodávky. Je to fáma, říká policie

  11:02
Zejména na sociálních sítích se v posledních dnech šíří zvěsti o černé dodávce, jejíž řidič v Pardubicích láká děti do auta. Na zprávu už zareagovali policisté, kteří okolnosti prověřili. Mluvčí Markéta Janovská ujistila, že jde o fámu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Zpráva se po sociálních sítích šíří od soboty 21. března. Ve Svítkově podle ní řidič černé dodávky láká děti do auta. Ve skutečnosti v ulici Ke Stájím zastavilo vozidlo, ze kterého vystoupil muž a šel vynést odpadky.

„Následně zde mluvil s nezletilým chlapcem, který si hrál ve skupině dalších dětí. Policie zná totožnost řidiče i dítěte a nejedná se o žádnou černou dodávku,“ řekla Janovská.

Policie aktuálně prošetřuje další okolnosti události, patrně jde o jedno velké nedorozumění.

Zároveň apeluje na rodiče, aby poučili své děti, jak se mají chovat, když jsou venku samy, případně když je osloví cizí člověk.

„Nikdo tím nic nepodcení, ale dosud zjištěné skutečnosti nenasvědčují tomu, že by dětem v dané lokalitě hrozilo nějaké nebezpečí,“ dodala Janovská.

Nejčtenější

Oceli jako na desetipatrový panelák. V Explosii staví nezničitelnou budovu

Nestává se každý den, že bychom mohli nahlédnout do odhalených útrob budovy v pardubické Explosii, kde se bude míchat bezdýmný střelný prach. Stavbu jsme zastihli ještě ve fázi, kdy bylo možné vidět...

K požáru haly se přihlásila organizovaná skupina. Policie pátrá po konkrétním vozidle

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Policie se zabývá požárem průmyslové haly v Pardubicích. Za tím podle dostupných informací stojí skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů....

První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci Palestiny

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dvojici obviněnou z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Muže a ženu přivedli k jednání těžkooděnci. Policie je obvinila za...

Hala pro Jílka i lanovka nad městem. Miliardář Dědek má megalomanský plán

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Má to být jedna z největších soukromých investičních akcí v republice v příštích třech letech. Stavba multifunkční hokejové haly v Pardubicích, která má být největší na světě. Cena 15 miliard korun,...

Policie kvůli požáru haly v Pardubicích obvinila tři lidi z teroristického útoku

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Policie obvinila tři zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním žhářským útokem v hale v Pardubicích. „Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce...

Pardubicemi letí zpráva, že muž láká děti do dodávky. Je to fáma, říká policie

ilustrační snímek

Zejména na sociálních sítích se v posledních dnech šíří zvěsti o černé dodávce, jejíž řidič v Pardubicích láká děti do auta. Na zprávu už zareagovali policisté, kteří okolnosti prověřili. Mluvčí...

25. března 2026  11:02

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

25. března 2026  10:22

Soud na Slovensku poslal do vazby osobu zadrženou kvůli žhářství v Pardubicích

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Bratislavský krajský soud už v pondělí poslal do předběžné vazby osobu zadrženou v souvislosti s pátečním úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Uvedl to mluvčí soudu Pavol...

25. března 2026  9:55,  aktualizováno  10:13

Dokončení tunelu Homole na D35 se dále protahuje, silničáři řekli i dobrou zprávu

Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že kvůli složitým geologickým podmínkám...

Řidiči se na konci roku neprojedou nový dálničním tunelem Homole u Vysokého Mýta, jak původně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) avizovalo. Zdržení nakonec bude delší, než byly první odhady.

25. března 2026  10:10

První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci Palestiny

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dvojici obviněnou z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Muže a ženu přivedli k jednání těžkooděnci. Policie je obvinila za...

24. března 2026  16:46,  aktualizováno  20:11

Policie kvůli požáru haly v Pardubicích obvinila tři lidi z teroristického útoku

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Policie obvinila tři zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním žhářským útokem v hale v Pardubicích. „Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce...

24. března 2026  13:30,  aktualizováno  18:54

Indický řidič zablokoval dopravu v Pardubicích, nezvládl couvání s kamionem

Kamion zablokoval centrum Pardubic. Tvořily se dlouhé kolony. (24. března 2026)

Kuriózní dopravní situace nastala kolem poledne v centru Pardubic. Indický řidič slovenského kamionu tam po neúspěšném couvání zůstal stát napříč frekventovanou ulicí Jana Palacha, kde zablokoval...

24. března 2026  14:45

Sběr textilu ve městě selhal. Radní mění firmu kvůli nepořádku a rezignaci nad vývozem

Takto vypadal sběr nepotřebného textilu například v ulici U Marka nedaleko...

Vedení pardubické radnice nebylo spokojené s tím, jak vypadal sběr starého textilu ve městě. Rozvázal proto smlouvu s firmou TextilEco a kontejnery do ulic dodá společnost Dimatex CS. Stejný problém...

24. března 2026  10:43

Zvrat se nekonal. Klíčový svědek podržel obžalované v kauze parkovacího domu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Dnešní pokračovaní soudu s bývalým primátorem Pardubic Martinem Charvátem a dalšími obžalovanými z kauzy parkovacího domu zvrat nepřineslo. Klíčový svědek ve větvi stavebního dozoru potvrdil verzi...

23. března 2026  16:21

Firmy v Česku reagují na útok v Pardubicích. Posilují bezpečnostní opatření

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Řada firem po celé republice, které se specializují na výrobu dronů a zbraní, po pátečním možném teroristickém útoku na halu v Pardubicích posílily svá bezpečnostní opatření. Jiné považují svou...

23. března 2026  15:27

Východní část pardubického nádraží dostává původní podobu. Otevře se v červnu

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit...

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit cestujícím. Správa železnic tam do té doby dokončí nákladnou modernizaci a přesune stavební práce do druhé části památkově...

23. března 2026  13:49

Soud potrestal zneužívání holčiček, jejich matka se obžalovaného zastávala

Ilustrační snímek

Sedm a půl roku vězení dostal dnes u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby šířil dětskou pornografii a dlouhodobě sexuálně zneužíval nezletilé neteře své...

23. března 2026  13:21

