Věžák už stojí. Nabídne vkusný hotel v centru města i novou pasáž

Původní plán byl jiný. Společnost RS Group chtěla věžák Epiq v centru Pardubic využít jako hotel jen z poloviny. Nakonec však ubytování bude nabízet drtivá většina z devíti nadzemních pater. Manažeři vycítili díru na trhu, protože v Pardubicích je mimořádně málo ubytovacích kapacit.
„Po vyhodnocení poptávky na trhu jsme se rozhodli, že objekt bude využitý jako hotel. V Pardubicích není dost kvalitních pokojů. Jeho součástí je i kongresové centrum a wellness. V přízemí bude restaurace,“ řekla mediální zástupkyně investora Ilona Muchová a doplnila, že stavba pokračuje podle naplánovaného harmonogramu.
Stavbaři hodně spěchají. Potřebují hotel otevřít v prvním pololetí roku 2027. Přesně za rok totiž v Pardubicích startuje MS basketbalistů do 19 let. „Dokončení projektu plánuje developer na jaře 2027, tedy před významnou sportovní akcí, která proběhne v Pardubicích na přelomu června a července – mistrovství světa v basketbalu juniorů, u kterého se předpokládá obrovský zájem diváků ze zahraničí,“ uvedl dlouholetý pardubický zastupitel za ODS Petr Klimpl.
A pravda je, že patra naskakují na výškové budově hodně rychle. Dá se říct, že co se týče objemu, je Epiq vlastně hotový. „Aktuálně pokračují práce na fasádě a zasklení objektu. To se dělá už ze tří stran budovy – z jihu, západu a severu. Na východní straně se současně dělají fasádní rastry, které budou součástí finálního architektonického řešení objektu.
V interiéru pokračují sádrokartonové práce ve 3., 4., 5. a 6. nadzemním podlaží. Od konce května byly práce rozšířeny také do 8. podlaží. Současně byla zahájena montáž ocelové konstrukce v 9. podlaží,“ uvedl investor v nedávné zprávě o stavu výstavby.
Na terase mají hokejisté jednou oslavit mistrovský titul
Zvláštností vysoké budovy bude terasa s unikátním výhledem na Pardubice a okolí. Když v listopadu 2024 stavba začínala, architekt stavby František Troják vyřkl přání, aby na ní hokejisté v roce 2027 slavili prvenství v lize. „Moc by se mi líbilo, kdyby tady třeba na jaře roku 2027 pardubičtí hokejisté slavili mistrovský titul,“ řekl Troják.
Hráči ho nakonec získali o rok dříve, ale ani oslava obhajoby by na terase nad městem nemusela být špatná. V každém případě Pardubice díky věžáku Epiq získají další dominantní a moderní stavbu.
„Zlaté lamely a tmavé sklo vytvářejí siluetu, která do centra Pardubic přirozeně patří. Architektura působí současně, klidně a sebevědomě, aniž by sklouzávala k okázalosti. Důraz je kladen na čistotu linií, pečlivě vybrané materiály a vyvážené proporce, které dávají domu jeho osobitý charakter,“ uvedl o svém díle architekt Troják.
Epiq po dokončení nabídne 119 hotelových pokojů, převážně dvoulůžkových, doplněných o apartmány ve vyšších patrech budovy. Pokoje jsou podle investora navrženy s důrazem na komfort, klid a kvalitní zázemí pro krátkodobý i delší pobyt.
Součástí hotelu je wellness a fitness zóna, která umožní hostům skutečně vypnout přímo v centru města. Nechybí konferenční prostory vhodné pro firemní akce, setkání i menší kongresy. „Investor postaví i novou pasáž, která propojí Masarykovo náměstí a náměstí na třídě Míru,“ doplnil zastupitel města Petr Klimpl.
|
V centru Pardubic vyroste další věžák, definitivně zruší Masarykovo náměstí
O zástavbě proluky mezi budovou ČSOB a věžákem Magnum se mluvilo řadu roků. Nakonec se u projektu vystřídalo několik možných investorů a dlouho se čekalo, až se ho někdo vážně ujme a hliněný plácek přemění na něco smysluplného.
„Jsem moc rád, že konečně po 15 letech zmizí tento nevzhledný plácek v centru města. Navíc developer se rozhodl postavit architektonicky zajímavou a výraznou stavbu, za což jsem rád. Myslím, že právě taková architektura do center měst patří,“ uvedl při startu stavby primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.