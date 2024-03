Čistila jsem krev, na matku jsem se nedívala, řekla žena souzená za vraždu

Oba obžalovaní čelí obvinění z vraždy zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Za to jim hrozí 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný.

Hlavní líčení začalo v devět hodin ráno výpovědí obžalované Nelly Barákové, která tvrdí, že z vraždy matky se vina necítí, provinila se údajně pouze tím, že uvažovala o společném životě a rodině s partnerem Davidem Kučerou, který je druhým obžalovaným.

„Připoutala jsem se k němu, stala jsem se na něm závislou a nechala se manipulovat. V tom spočívá moje vina,“ řekla před soudem třiačtyřicetiletá Baráková, která má magisterský právnický titul. Podle spisu trpí Aspergerovým syndromem.

„Nezastírám, že můj vztah s matkou byl nestandardní a že mi její smrti není líto tak, jak by mělo být, ale v žádném případě to neznamená, že jsem si přála, aby zemřela,“ řekla.

Podle spisu měla se svou matkou špatné vztahy a roky se s ní soudila o majetek. Když si ale našla o tři roky staršího partnera, chtěl se pár dostat k majetku seniorky. Přispět k tomu mělo i dceřino těhotenství, které dvojice využila jako záminku pro setkání se seniorkou. Žena však mezitím potratila.

Seniorka již dříve vytušila, že jí jde o život a o majetek, a proto se odstěhovala do Libišan, aby o ní dcera a její druh neměli informace. Jenže Kučera novou adresu vypátral a dvojice se objevila v Libišanech před domem, kde seniorka bydlela.

„(Matka) rozhodně obavy o svůj život mít nemusela, šest let před tím jsme byly v kontaktu pouze v rámci soudních sporů, které jsem vyhrávala,“ řekla dnes Baráková.

Běžný kontakt s matkou podle svých slov obnovila až ve chvíli, kdy otěhotněla. „Věděla jsem, že její city ke mně nikdy nebudou plnohodnotné, ale líbil se mi její zájem o mé dítě. Proto jsem jí nejdřív neřekla o tom, že jsem potratila. Měla jsem strach, že to zase opadne,“ dodala.

Návštěva obžalovaných u seniorky v den vraždy byla podle výpovědi Barákové domluvená, Kučera měl udělat nějaké práce na domě.

Bylo to 30. listopadu 2022. Po hádce s matkou tehdy dcera přiznala, že potratila. „Matka stála proti mě a chtěla mi dát facku, partner ji zachytil, stáhl na zem, sedl jí na záda a opakovaně tloukl její hlavou o dlaždičky,“ popisovala Baráková.

Kučera pak podle ní sáhl po těžké váze a začal poškozenou bít do hlavy. „Chvíli jsem byla paralyzovaná a nebyla schopná ničeho, když ale vzal vázu, tak jsem se snažila zasáhnout. Vázu jsem chytila, ale silně jsem se poranila na ruce, takže jsem se šla ošetřit od koupelny,“ vypovídala dále obžalovaná. Matka ji v tu chvíli nezajímala.

Kabelku mrtvé matky si měla nechat „jako dárek“

Mezitím, co si Baráková ošetřovala v koupelně řezné rány, vzal její partner elektrickou vrtačku a dvěma vrtáky o průměru šest a osm milimetrů vyvrtal bezvládné seniorce v pravém uchu a na pravé straně krku pět otvorů. Tento útok poškozená neměla šanci přežít.

„Z koupelny jsem slyšela dvě zapnutí vrtačky, trvalo to několik vteřin. Když jsem se vrátila, tak mi říkal, že do člověka ještě nevrtal,“ říkala bez větších emocí obžalovaná. Kučera jí také řekl, že do těla seniorky vrtal kvůli tomu, že chtěl čin kamuflovat jako vraždu z nenávisti.

Poté oba obžalovaní podle spisu začali zakrývat stopy. Kučera odjel na nákup a pro čistící prostředky. „Volal mi, co má koupit, tak jsem říkala, ať vezme banány na jídlo. Přivezl ještě makový závin,“ řekla obžalovaná. „Já jsem zatím čistila krev, na matku jsem se nedívala, je to strašné,“ dodala.

Pachatelé se také okamžitě zmocnili věcí zemřelé. Z peněženky vybrali sedm tisíc korun, vzali i klíče od mercedesu a značkovou kabelku. „Tu jsem si měla podle partnera nechat jako dárek od matky,“ řekla Baráková.

Po vraždě partneři odjeli do Prahy, kde bydleli. Cestou podle obžalované zahodili do vodní nádrže náhradní klíč od domu a vyhodili do kontejneru rozstříhané oblečení, co měli na sobě. Druhý den se pořezaná žena nechala ošetřit na poliklinice a s partnerem se vrátila na místo činu. Cestou nakoupili další čistící prostředky.

„Partner čistil vrtačku, já měla do pytlů sesbírat střepy od vázy a setřít máminu krev. Tělo jsme položili na pohovku, pomáhala jsem,“ popsala. Pak jsme zase odjeli a partner pytel vysypal z mostu do řeky u Lysé nad Labem,“ dodala.

Výslech obžalované byl prozatím přerušen, pokračovat bude odpoledne. Výslech druhého obžalovaného je v plánu ve čtvrtek.