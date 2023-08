Chystal se zapálit syna družky. Chtěl jsem ho postrašit, hájí se muž u soudu

Podle obžaloby muž v červenci 2011 v afektu vzal kanystr s benzinem, šel do pokoje, kde spal na matraci syn jeho družky, a polil jej hořlavinou. Napadený se probudil, vyběhl do vedlejší kuchyně, kde už si útočník bral sirky a pokoušel se jimi škrtat.

Kvůli silnému rozrušení a křiku dalších členů domácnosti se mu to nepodařilo a mladík utekl z domu na zahradu. Muž se za ním rozběhl, hodil po něm kamenem, kterým ho zasáhl do hlavy, ale zraněný stihl přeskočit plot a utéct.

„Chtěl jsem ho postrašit, nikdy jsem ho nechtěl zabít,“ řekl v pondělí obžalovaný. Motivem jeho činu podle něj bylo špatné chování družčina syna, který střídal střední školy, pil alkohol, chodil na diskotéky, dělal doma nepořádek a nepracoval. „V afektu jsem udělal hloupost, že jsem ho šel takhle nevhodným způsobem postrašit,“ uvedl muž.

Podle nyní již dospělého muže se jej chtěl obžalovaný zbavit stejně jako jeho matka. Pomáhal jim při montáži oken, kterou se v minulosti živili, ale málo mu platili. On proto na oplátku ukradl vrtačku, později tak byl odsouzen za další drobné majetkové delikty. Ačkoliv obžalovaný tvrdil, že se vzájemně smířili, podle mladíka se už téměř nestýkali.

Obžaloba také muže viní z pohlavního zneužití, sexuálního nátlaku a znásilnění tří nezletilých dívek. V minulosti k nim jezdily, někdy u nich i přespávaly. Pouze u posledního případu z roku 2022 muž připustil dílčí vinu, když ji zranil na pohlavních orgánech.

„Při skotačení a hraní došlo k tomuto, měla v kalhotkách krev, řekla to tetě, že jsem s ní chtěl souložit. Byla na mne naštvaná, dal jsem prst, kam jsem neměl, zabořil se mi do jejího přirození,“ popsal událost obžalovaný. Popřel, že by dívka byla svlečená, podle něj měla na sobě tričko, tepláky a kalhotky. V přípravném řízení uvedl, že se nechal svést dvanáctiletou dívkou.

Právě poslední případ spustil policejní vyšetřování. Dívka se svěřila kamarádce z rodiny obžalovaného a později vypluly na povrch i další žalované činy, které se podle spisu staly již dříve.

Jednání bude pokračovat i v dalších dnech, je naplánované do 25. srpna a na 13. a 14. září.