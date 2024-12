Pardubice chtějí mít v centru sochu koně, rozhodne o ní soutěž

Krajské město je spjaté s koňmi, jako městský znak využívá erb pánů z Pardubic, kterým byla stříbrná polovina koně se zlatou uzdou v červeném poli, v Pardubicích se také koná prestižní dostihový závod Velká pardubická.

„Bylo by dobře, abychom tady koňskou sochu měli. Chceme, aby socha vznikla po debatě s odbornou a laickou veřejností. V příštím roce vypíšeme soutěž, která určí místo i parametry, co by socha měla ztvárňovat. Jestli to má být torzo, celé tělo nebo socha s jezdcem,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).

Jednu sochu koně má město od konce dubna zhruba na rok zapůjčenou. Je to velká ocelová socha od Michala Gabriela. Je instalovaná na louce mezi Příhrádkem a zámeckými valy.

„Ukázalo se, že lidem se to líbí,“ uvedla náměstkyně. Podmínky soutěže, na kterou je vyčleněno půl milionu korun, si ještě město musí ujasnit. V minulosti radnice nechala udělat sochu letce Jana Kašpara a stavitele železnic Jana Pernera, obě jsou realistické a v životní velikosti.

„Uvidíme, jestli to necháme umělcům volně, aby přišli s vlastním návrhem, nebo je budeme směřovat k tomu, jestli socha má být realistická. Názory se různí. Osobně bych dala přednost realistické soše, protože z alternativních prací vycházejí díla, která ne každý občan přijme,“ řekla náměstkyně.

Socha by měla ideálně stát v širším centru města. V lednu se zástupci radnice sejdou s architekty a projdou si vhodná místa. Debatovat se možná bude i o ploše, kde je teď sousoší s Rudoarmějcem z roku 1957. O jeho přestěhování například na hřbitov se ale nerozhodlo. Návrh se nicméně opakovaně vrací do veřejné debaty.

„Bylo by to jedno z řešení, kdyby Rudoarmějec byl přemístěn, tak by tam socha koně mohla být. Mohla by s výhledem na zámek odkazovat i na Pernštejny. Ale přemístění Rudoarmějce je závislé také na penězích. Socha je těžká, je v místě trolejového vedení a nedá se jen jednoduše rozebrat a převézt,“ řekla náměstkyně.

Převoz za miliony

Její převoz by stál několik milionů korun, dodala. V minulosti také politici uvažovali o tom, že postaví sochu na kruhovou křižovatku. Možné to ale nebude.

„Byla diskuze, jestli sochu dát na kruhový objezd při příjezdu do Pardubic. Narážíme ale na to, že by nebyly splněny bezpečnostní rozhledy. Úplně se toho nevzdáváme, se silničáři diskutujeme, jestli bychom tam nenašli umístění pro jiné dílo, které by odkazovalo na závodiště,“ řekla Klčová.

Kromě sochy by radnice ráda měla v Pardubicích turistický fotopoint, vetší města je mají. „Jsou fotopointy typu I love Karlovy Vary. My se s tím úplně neztotožňujeme. Mohli bychom tam mít čistě jenom nápis Pardubice a nebo k němu náš erb. Musíme pro něj najít vhodné místo, aby ho lidé snadno našli a bylo to za ním fotogenické,“ řekla Klčová.

Fotopointy mohou vypadat jako brány nebo třeba 3D nápisy udělané z různého materiálu. V některých městech jsou zhotovené tak, aby se na ně dalo vlézt. „Možností ztvárnění je hodně, jestli to má být kontaktní nápis nebo nějaký rám ve tvaru srdce, erbu, to je na debatě,“ řekla Klčová.