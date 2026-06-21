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V Dražkovicích otevřeli sanatorium s domovem pro seniory, nabídne 230 lůžek

David Půlpán
  8:44
V Dražkovicích u Pardubic začalo ve dvou nových budovách za bezmála 400 milionů korun fungovat soukromé zařízení, které propojuje domov pro seniory s moderní léčebnou dlouhodobě nemocných.

Pacienti z Pardubic a okolí, kteří po hospitalizaci potřebují dlouhodobou ošetřovatelskou péči, nově mohou využít sanatorium následné péče v Dražkovicích. Zástupci investičního fondu ESG SeniorCARE ve čtvrtek slavnostně otevřeli zařízení, které v tamním sanatoriu nabízí 120 lůžek následné péče. V sousední budově bude fungovat i domov pro seniory se 110 lůžky. Starat se o ně bude dohromady 140 zaměstnanců.

Budovy jsou bezbariérové, pokoje maximálně dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením, komplex má vlastní kuchyň. Podle primátora Pardubic Jana Nadrchala z ANO je to dobrý koncept. „Jsme vděční za každé lůžko na území města i kraje,“ řekl.

V Dražkovicích bylo otevřeno soukromé zařízení spojující sanatorium s domovem pro seniory. (18. června 2026)
V Dražkovicích bylo otevřeno soukromé zařízení spojující sanatorium s domovem pro seniory. (18. června 2026)
V Dražkovicích bylo otevřeno soukromé zařízení spojující sanatorium s domovem pro seniory. (18. června 2026)
V Dražkovicích bylo otevřeno soukromé zařízení spojující sanatorium s domovem pro seniory. (18. června 2026)
10 fotografií

Neobvyklé je propojení dvou zařízení. Sanatorium má za cíl pacienta doléčit a propustit, seniorcentrum nabízí dlouhodobé bydlení s celodenní péčí pro lidi, kteří už nemohou žít sami doma. Jejich financování je odlišné. Pobyt v seniorcentru si platí klienti, péči v sanatoriu proplácí zdravotní pojišťovna. „Byť nějaký malý doplatek tam bude také,“ řekl provozní ředitel domovů SeniorGarden Jiří Dušek.

Výhodou může být i přechod nemocných ze sanatoria do domova seniorů v sousední budově. „Díky našemu modelu mohou investoři získat nejen výnos, ale také možnost využití místa v některém z našich domovů, ať už pro sebe či své blízké,“ uvedl ředitel investičního fondu Zdeněk Fiala. Upozornil, že počet lidí starších 85 let v Česku během příštích 15 let vzroste z 220 tisíc na 450 tisíc, a proto lze očekávat, že budou chybět lůžka v následné péči a v domovech pro seniory.

Jde se plnit díra na trhu. V Pardubicích a okolí porostou domovy seniorů

Sanatorium následné péče má nyní obsazeno čtyřicet lůžek, kapacitu naplňuje postupně, nejvýše po pěti pacientech týdně. „Sanatorium poskytuje hlavně ošetřovatelskou péči, máme však praxi i v oblasti paliativní péče. Naším cílem je stabilizovat stav pacientů například po operacích, v ideálním případě jej zlepšit tak, aby se klienti mohli co nejdříve vrátit domů,“ uvedla ředitelka sanatoria Bohdana Opočenská.

Domov pro seniory začne přijímat zájemce postupně od září. Za pobyt klienti zaplatí 38 tisíc korun měsíčně. Už nyní má podle Duška o 50 žadatelů o místo víc, než jaká je kapacita.

Dohoda: Nebudeme se přetahovat o personál

Příchod nového hráče na poli zdravotní péče však sledoval Pardubický kraj s obavami, že mu moderní sanatorium bude přetahovat zaměstnance z nemocnic a že nové zařízení převezme část péče, kterou nyní zajišťují krajské nemocnice. „První jednání bylo napjaté,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK). Obě strany ale podepsaly dohodu, že si nebudou zaměstnance vzájemně přebírat. „Samozřejmě pokud někdo chce změnit místo, tak mu v tom nezabráníme ani my, ani nemocnice, ale principiálně se snažíme chovat férově,“ řekl Dušek.

Kraj uznává, že nová lůžka následné péče jsou potřeba. „Stárnutí populace je v této chvíli tak rychlé, že oněch 120 lůžek určitě klienty najde a v rámci celého zdravotnictví se nemusíme obávat, že by některé z našich zařízení trpělo nedostatkem pacientů,“ uvedl hejtman. Dodal, že kraj nemá prostředky na to, aby budoval nová zařízení, a musí se zaměřit na to, aby rekonstruoval ta, která už fungují. „V rámci Pardubického kraje bezesporu přistoupíme k přestavbě léčebny dlouhodobě nemocných v Rybitví, která pochopitelně tomuto zařízení nemůže nyní konkurovat,“ uvedl.

Fond ESG SeniorCARE buduje a provozuje domovy pro seniory po celé republice. Provozuje domov v Chrudimi, staví domovy v Hořicích a Žamberku.

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