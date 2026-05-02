Pardubice opraví část památkové rezervace v centru města, zaplatí 10 milionů

Milan Zlinský
  8:07aktualizováno  9:13
V létě má začít rekonstrukce Wernerova nábřeží a dalších historických ulic za radnicí v Pardubicích. Akce bude rozdělena na tři etapy a vyjde zhruba na 10 milionů korun. Dojde i k omezení provozu, některé ulice budou uzavřeny částečně, jiné úplně.
Většina ulic v historickém jádru Pardubic potřebuje důkladnou opravu. Hlavně chodníky a povrchy vozovek.

Je to osm roků, co si lidé z vedení pardubické radnice stěžovali na tristní stav ulic za historickou budovou magistrátu. Chodníky a silnice na Wernerově nábřeží či v Bartolomějské ulici byly plné záplat, děr, nerovností. A tak se zdálo, že je nutné udělat rychlý zásah.

„Nebojím se stav některých ulic v historickém středu města označit za zoufalý,“ uvedl v únoru 2018 někdejší starosta prvního obvodu a radní města Jaroslav Menšík z ANO.

Pardubice opraví zničené ulice v historickém jádru

Politici se chlubili tím, že se vlastně už pracuje na projektu a že práce budou moci v dohledné době začít. „Zastupitelé města by měli záměr schválit už na svém únorovém zasedání, poté by měly začít práce na projektové dokumentaci,“ řekl tehdy primátor Pardubic Martin Charvát z ANO.

Jenže od té doby se na místě nic moc neudálo. Projekt usnul a noví radní se k němu vracejí až nyní. Wernerovo nábřeží a okolní ulice by se měly začít zvelebovat letos v létě. „V ulici Bartolomějská a na Wernerově nábřeží už jsme vyměnili všechny inženýrské sítě. Pokud vše půjde podle plánu, práce zahájíme na začátku léta a hotovo by mělo být na podzim,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Většina ulic v historickém jádru Pardubic potřebuje důkladnou opravu. Hlavně chodníky a povrchy vozovek.
Většina ulic v historickém jádru Pardubic potřebuje důkladnou opravu.
Většina ulic v historickém jádru Pardubic potřebuje důkladnou opravu. Hlavně chodníky a povrchy vozovek.
Není sporu o tom, že daná lokalita si zásah zaslouží. Zatímco třeba Pernštýnské náměstí nebo cesta k zámku vypadá dobře, trochu zastrčené ulice na tom jsou hůř. Vlastně se dá mluvit o ostudě.

„Po rekonstrukci se tu bude chodit mnohem lépe. Nerovnosti a schody zmizí, povrchy se srovnají a pohyb po lokalitě bude pohodlnější i bezpečnější. Úpravy zároveň pomohou i lidem s omezenou pohyblivostí. Součástí úprav bude i nový městský mobiliář – lavičky, koše nebo stojany na kola, které spojují kov a kvalitní dřevo a dobře zapadnou do okolí,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Akce vyjde na 10 milionů

Akce je rozdělena do tří etap, které na sebe plynule navazují. V ulici Bartolomějská dělníci obnoví cestu z původních dlažebních kostek v šíři tři až pět metrů. U ulice Pod Sklípky a na Wernerově nábřeží vznikne nová cesta rovněž z historických kostek, zároveň je v plánu sanace mostku a oprava nábřežní zdi.

„Prostor doplní nový městský mobiliář, zábradlí i vstupy k vodnímu náhonu. Součástí budou také stanoviště pro komunální odpad a vzniknou dřevěné platformy nad hladinou Mlýnského náhonu. Úpravami projdou i zdi v průchodu do ulice Pernštýnská. V ulici Kostelní bude doplněna dešťová kanalizace a vybudována nová komunikace kombinující původní a nové dlažební kostky, přičemž etapa bude ukončena u přechodu pro chodce směrem do ulice Sukova,“ řekl náměstek Hrabal a doplnil, že celá akce vyjde na zhruba 10 milionů korun. Stavět bude pro město společnost Inženýrské stavby Mencl.

S plánovanou rekonstrukcí souvisí také dopravní omezení. V průběhu stavby jsou v plánu částečné i úplné uzavírky ulic a omezení průjezdu.

„Vjezd do některých úseků bude umožněn pouze vozidlům stavby, rezidentům a dopravní obsluze, zároveň bude nutné počítat s dočasným zrušením parkovacích míst a změnami dopravního značení. Omezení se dotknou také chodců – některé úseky budou uzavřeny nebo zúženy, nicméně přístup k nemovitostem zůstane zachován pomocí provizorních koridorů, případně dočasných lávek či obchozích tras. Žádáme všechny obyvatele i návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti, sledovali aktuální dopravní značení, a pokud možno se této oblasti po dobu rekonstrukce vyhnuli,“ dodala mluvčí magistrátu Ivana Dolanová.

Celá oblast je součástí Památkové rezervace Pardubice. Ta vznikla v roce 1964, když bylo výnosem ministerstva kultury historické jádro města, vymezené původním rozsahem městských hradeb, areálem zámku s obranným systémem valů a prostorem dřívějších vodních příkopů, zařazeno mezi nejkrásnější památky tehdy Československé republiky. Součástí rezervace je kromě zámku a středověké části Pardubic, zahrnující i vodní kanál napájející Císařský náhon či masné krámy na Wernerově nábřeží, také Pernštýnské náměstí se Zelenou bránou, kostel Zvěstování Panny Marie a kostel sv. Bartoloměje.

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....

Pardubice opraví část památkové rezervace v centru města, zaplatí 10 milionů

Většina ulic v historickém jádru Pardubic potřebuje důkladnou opravu. Hlavně...

V létě má začít rekonstrukce Wernerova nábřeží a dalších historických ulic za radnicí v Pardubicích. Akce bude rozdělena na tři etapy a vyjde zhruba na 10 milionů korun. Dojde i k omezení provozu,...

2. května 2026  8:07,  aktualizováno  9:08

Nymburk pokořil stovku i ve druhém čtvrtfinále, Děčín nad Brnem znovu vede

Vojtěch Hruban z Nymburka útočí v zápase s Ostravou, brání Dominik Heinzl (7) a...

Nymburští basketbalisté vyhráli suverénně i druhé utkání čtvrtfinále play off s Ostravou. Stejně jako ve čtvrtek nadělili úřadující šampioni soupeři stovku, tentokrát zvítězili 101:67. Roli favorita...

1. května 2026  17:50,  aktualizováno  22:03

Pardubický Červeňák se památkou nestane, město chce most i tak opravit

Přírodní park Červeňák

Most Červeňák v Pardubicích se nestane kulturní památkou. Ministerstvo kultury se návrhem ekologického spolku Chráníme stromy odmítlo zabývat. Město stejně chce most opravit.

1. května 2026

Nymburk deklasoval Ostravu, Písek nestačil na Pardubice a přišel o Sýkoru

J. T. Shumate z Nymburka zasmečoval do ostravského koše.

Nymburští basketbalisté zahájili ligové čtvrtfinále demolicí Ostravy, kterou porazili 113:69. V zápase proměnili 16 trojek. V zakončení z dálky exceloval J. T. Shumate, jenž trefil šest ze sedmi...

30. dubna 2026  20:26,  aktualizováno  22:17

Dynamo slavilo s fanoušky. Jsem šťastný, že jsme vám vrátili titul, vzkázal Dědek

Oslavy extraligového titulu v Pardubicích.

Stovky hokejových fanoušků přišly ve čtvrtek na Pernštýnské náměstí v Pardubicích oslavit vytoužený titul domácího extraligového celku. Velká část příchozích dorazila v klubových dresech či alespoň...

30. dubna 2026  19:18

„Hockeytown“ nespal, titul se slavil dlouho do rána. Série večírků však nekončí

Celou mistrovskou hru Dynama ze střídačky zaštítil hlavní trenér Filip Pešán....

Dynamo! Mistři! Tak jsme první, no a co? Erupce nadšení v ulicích, hospodách i v domácnostech. Hokejové město v úterý večer tlačilo svoje Dynamo k zisku zlatého grálu. Nakonec vše explodovalo krátce...

30. dubna 2026  10:53

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

30. dubna 2026

Požár továrny na letadla ve Vysokém Mýtě řeší policie jako obecné ohrožení

Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu....

Policie prověřuje požár výrobní haly leteckého výrobce JMB Aircraft ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku pro podezření z obecného ohrožení. Zahájila úkony trestního řízení, nikoho nezadržela, sdělila...

29. dubna 2026  16:49

Obce si došlápnou na rychlé řidiče, Chrudim vyhlásí soutěž na nové radary

Ilustrační snímek

Měření rychlosti na Chrudimsku bylo až dosud výjimkou. Nově bude spíše pravidlem. Radní v Chrudimi totiž v pondělí schválili vyhlášení soutěže, která umožní během tří let rozmístit stacionární měřiče...

29. dubna 2026  14:41

Na stavbě dálnice odstřelili poslední kus skály, mluvčí se na videu odvázala

ŘSD mezi Litomyšlí a Janovem odpálilo poslední velkou nálož

Akčním videem Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že stavbaři ukončili odstřely tvrdé horniny na stavbě dálnice D35 kolem Litomyšle. Problematický skalnatý masiv, který při budování komunikace...

29. dubna 2026  11:28

Obří investice a jedno velké „konečně“. Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta

Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové...

29. dubna 2026  10:43

OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....

29. dubna 2026  10:42

