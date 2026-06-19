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Potápěči hledají muže, který chtěl v Pardubicích přeplavat Labe a už se nevynořil

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  10:44
Policisté dnes v Pardubicích na Labi pátrají po dvaatřicetiletém muži. Jeho kamarád ohlásil, že muž chtěl v noci přeplavat Labe, ale už se nevynořil. Na místě jsou i potápěči, policie to uvedla na síti X.
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Pátrací akce po muži v Pardubicích na Labi (19. června 2026) | foto: Policie ČR

Oznamovatel ohlásil, že se jeho kamarád ztratil kolem druhé hodiny v noci. Čtyři potápěči po něm pátrají nedaleko od soutoku Labe a Chrudimky od rána.

Pátrací akce po muži v Pardubicích na Labi (19. června 2026)

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„Pátráme nejen na Labi. Hlídky prověřují i jiná místa, kde třeba muž mohl vylézt z vody,“ uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.

Na místě je kolem deseti policistů, zapojené jsou i další hlídky. Pomáhají i strážníci a hasiči.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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