Potápěči hledají muže, který chtěl v Pardubicích přeplavat Labe a už se nevynořil

Oznamovatel ohlásil, že se jeho kamarád ztratil kolem druhé hodiny v noci. Čtyři potápěči po něm pátrají nedaleko od soutoku Labe a Chrudimky od rána.
„Pátráme nejen na Labi. Hlídky prověřují i jiná místa, kde třeba muž mohl vylézt z vody,“ uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.
Na místě je kolem deseti policistů, zapojené jsou i další hlídky. Pomáhají i strážníci a hasiči.
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