Pardubická radnice postaví v centru města novou světelnou křižovatku. Bude na Sukově třídě nedaleko nového parkovacího domu. Bez ní by fotbalová CFIG Arena ani nedostala kolaudaci.

Největší radost při létání s blériotem přichází po přistání, směje se pilot Rudzinskyj

Za pár měsíců to bude přesně devatenáct let od pádu jeho historického dvouplošníku na letecké show v Bratislavě. Během nacvičené sestavy do něj zezadu narazil kolega s druhým letadlem a šel k zemi....