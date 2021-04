Pardubický památník Zámeček má novou podobu i ředitele

Práce na modernizaci Památníku Zámeček jsou v plném proudu, co je však u konce, je hledání nového ředitele příspěvkové organizace, která bude památník provozovat.



Ve výběrovém řízení uspěl historik Viktor Janák, jehož úkolem nyní bude vytvořit kolem sebe tým lidí, se kterým se pustí do postupného budování renomé místa, kde v roce 1942 Němci zavraždili na dvě stovky vlastenců včetně těch z vyhlazených Ležáků.



V současnosti se tak konají další výběrová řízení na ostatní pracovníky nově vznikajícího muzea. „Jsem velmi mile překvapen, kolik zájemců o tyto pozice se přihlásilo, a budu věřit, že se nám podaří sestavit takový kolektiv, který si bude rozumět jak po stránce lidské, tak i pracovní,“ uvedl budoucí ředitel památníku Viktor Janák.

Zámeček nyní město nákladně modernizuje. Oproti původním plánům cena díla notně vzrostla a zatím se zastavila na 33 milionech. „Záměr je správný a zaplaťpánbůh za něj, ale nelíbí se mi, že rozpočet naskočil o několik milionů korun. Původní limit měl být dvacet milionů korun,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

Město plánuje v novém památníku prohlídky pro školy nebo pořádání výstav. Stavba stojí na místě bývalé cvičné střelnice záložního policejního pluku Böhmen, kterou nacisté v létě roku 1942 proměnili na popraviště gestapa.



Od 3. června do 9. července 1942 zde bylo popraveno 194 českých vlastenců, jejichž těla byla zpopelněna a popel vysypán do Labe. V roce 1949 vznikl na místě popraviště památník.

„Přesah zde je nejen nadregionální, ale také časový, jelikož expozice nekončí rokem 1945, ale pokračuje do současnosti, do doby soudů s nacistickými katany, které v případě pardubického popraviště trvaly do konce 20. století. Tento přesah bude dle mého hrát jistě důležitou roli,“ řekl Janák.

Součástí expozice bude i film

Expozice bude obsahovat i úvodní krátký film o přerodu prvorepublikové atmosféry do nacistického teroru s dobovými obrazy z Pardubic, doklady administrativní preciznosti nacistického aparátu, předměty dochované z popraviště, audionahrávku deníku Jaroslava Charypara, který odvážel z popraviště mrtvé, krátké filmy se svědectvími přeživších či pamětníků.



Část historických materiálů bude prezentována v tištěné formě, část pomocí dataprojektorů, LCD displejů a reproduktorů.

„Některé dobové exponáty nám přitom do stálé expozice bezplatně poskytuje Východočeské muzeum v Pardubicích. Součástí expozice tak budou unikátní dobové artefakty, jako jsou pouta a předváděcí řetízky, obušky, popravčí kůl, rakev či popravčí pušky, ale i dochované části oděvů,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Práce na modernizaci začaly loni v dubnu. Dokončena je hrubá stavba monolitických konstrukcí na objektu budoucí expozice, pokračují práce na dokončení vstupní rampy. V jarních měsících budou následovat práce ve venkovní části, včetně nově navržených terénních a sadových úprav. Stavební část by měla být hotova v letních měsících, areál by se po instalaci expozice měl otevřít veřejnosti na podzim letošního roku.

„Po dokončení modernizace Památníku Zámeček by pak ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, která chystá projekt na obnovu Larischovy vily, na nějž město přispělo částkou 15 milionů korun, mohlo vzniknout unikátní místo, které nemá v evropském kontextu obdoby,“ uvedl Rychtecký s tím, že radní jednali společně s legionáři se zástupci Foxconnu o vytvoření stálé stezky a koridoru přes pozemky společnosti.