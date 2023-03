Arnošt se na Labe letos nevrátí. Výletní loď je v horším stavu, než se čekalo

Už je to více než rok, co obří jeřáb zvedl z hladiny Labe výletní loď Arnošt z Pardubic. Měla následovat oprava a v těchto dnech se více než dvacet let staré plavidlo mělo vracet do svého přístaviště u arény. Ovšem nevrátí. Nastaly totiž komplikace.

Loď Arnošt z Pardubic Osobní motorová výletní loď Arnošt z Pardubic, pojmenovaná podle prvního českého arcibiskupa, byla vyrobena v roce 2001 a po deseti letech provozu prošla modernizací. V roce 2011 se dopravní podnik s původním provozovatelem (Pardubická plavební a. s.) dohodl na tom, že Arnošta zmodernizuje a bude plavidlo provozovat sám. Nyní probíhá další velká oprava. Základní parametry lodi

Délka: 27,20 metru

Šířka: 5,19 metru

Boční výška: 2,92 metru

Ponor: 90 centimetrů Kapacita: 75 osob

Motor: naftový

„Loď Arnošt je bohužel v horším stavu, než jsme předpokládali. Dopravní podnik vede jednání, jakým způsobem postupovat dál,“ uvedla nedávno náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO s tím, že je otázka, zda se vůbec loď bude opravovat. Nikdo nevěděl, zda parník vyhoví požadavkům na instalaci vlastního transformátoru.

Ten se nakonec na palubu vejde, ale celý proces plánované opravy se čekáním na nový plán zdržel. Vlastní rekonstrukce tak vlastně stále ještě ani nezačala. Pardubice tudíž druhý rok po sobě nebudou mít oblíbené výletní plavidlo k dispozici.

„V průběhu léta bychom chtěli mít opravený plášť lodi, vnitřní žebra, nádrže. Aby se mohly na podzim a v dalších měsících dostrojovat interiér, strojovna a kormidelna. Taková naše představa je, že nechceme přijít o příští plavební sezonu, nejdéle do března či dubna příštího roku už by měla loď stát v přístavišti,“ řekl Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku, který plavidlo provozuje.

S variantou, že by loď vyplula letos na podzim, podnik zatím nepočítá. Generálka totiž bude hodně důkladná a těžko by se dala stihnout za pár měsíců. Loď přitom musí být generálně opravená každých deset let. Je z roku 2001.

Loni na jaře podstoupila technickou prohlídku ve firmě Jesko CZ v obci Hlavečník na Pardubicku. A ta nepřekvapivě odhalila, že náklady na opravu půjdou strmě nahoru.

„S financováním této, po deseti letech provozu nejnáročnější akce vypomáhá město Pardubice částkou 2,5 milionu korun. Konečná částka bude však jasná až po provedení prohlídky lodi na souši a po provedení prohlídek stavu pláště lodi a vnitřních nádrží,“ uvedla po vyzvednutí lodě mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.

Příspěvek města nepokryje ani třetinu opravy

Nyní už je zřejmé, že původně přislíbený příspěvek města by nepokryl ani třetinu odhadované ceny opravy. Cena z původně predikovaných pěti milionů korun totiž stoupne patrně až někam na 12 až 15 milionů korun.

Opravy měly začít loni, ale lodní registr upozornil dopravní podnik, že od ledna 2025 musí mít lodě připojené na přístavní přípojce vlastní transformátor na palubě. Dopravní podnik proto musel dopracovat projektovou dokumentaci, kterou letos na jaře lodnímu registru předá ke schválení.

„Z hlediska bezpečnosti musí mít loď oddělovací transformátor, je to složité, loď má velkou spotřebu. Zařízení je poměrně těžké pro konstrukci plavidla. Nebylo jasné, kam ho umístit, aby nebyla ohrožena stabilita plavidla. Snad se nám podařilo kombinací technologie a snížením hmotnosti a rozměrů transformátor na loď umístit,“ řekl Tomáš Pelikán.

Podle něj má smysl loď opravovat, o plavby je mezi lidmi zájem, opakovaně volají, kdy se Arnošt na Labe vrátí. „Pořízení nového plavidla by bylo nákladnější,“ dodal Pelikán, který je zároveň pardubickým zastupitelem za Společně pro Pardubice.

Dopravní podnik loď Arnošt provozuje od roku 2012. Má přístaviště za zimním stadionem, jezdí směrem na Brozany, Kunětice nebo Srnojedy a lze jí absolvovat také čtyřhodinovou plavbu do Přelouče. Loď si je možné také pronajmout pro soukromé plavby nebo třeba svatbu. Přímo na palubě funguje také restaurace.