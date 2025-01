Události roku 2025 v kraji: Otevřou obchvat, další úsek dálnice i klíčový most

Část 1/5

1 Otevře se severovýchodní obchvat Pardubic

Betonáž finálního taktu pylonu na lanovém mostě, který bude součástí severovýchodního obchvatu Pardubic. (19. listopadu 2024)

Stavba severovýchodního obchvatu Pardubic je podle stavitelů odhadem více než ze dvou třetin hotová. Silničáři ji tak chtějí uvést do předčasného užívání už na konci roku 2025. Na trase bude i největší lanový most v Česku, hotový by mohl být do léta.

„Jednáme se zhotovitelem o optimalizaci harmonogramu. Pokud se to podaří, předčasné užívání stavby bude v samém závěru roku. Původní zasmluvněný harmonogram přesahuje do roku 2026,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Obchvat chtěli mít silničáři původně hotový už na jaře roku 2025. To ale delší dobu neplatí. Podle Rýdla mají silničáři k dispozici všechny potřebné pozemky na celé trase budoucího obchvatu. Loni v létě začali stavět na nevyvlastněných pozemcích v délce 300 metrů, které jim dosud chyběly.

Severovýchodní obchvat bude dlouhý 4,2 kilometru a spojí sídliště Cihelna s Dubinou. Obchvat stavební firma staví od prosince 2022, náklady budou 1,4 miliardy korun.