Noční binec v centru ustane s koši a policisty, míní radnice i majitelé barů

Střepy, odpadky, stopy po zvracení i jiných tělesných procesech. Sobotní či nedělní rána na Pernštýnském náměstí v Pardubicích hlavně během léta nevybízí právě k procházce či pořizování rodinných fotografií. Byť právě to se tam často děje.

„Nedávno mi známá volala, že se účastnila v sobotu dopoledne svatby na radnici. Říkala, že pohled kolem byl dost odporný. Příliš to slavnostní chvíli a focení na schodech radnice nevylepšilo,“ uvedla starostka prvního obvodu Alena Stehnová z hnutí ANO.

I ona se minulý týden účastnila debaty mezi podnikateli z historického centra a politiky. A dá se říct, že schůzka byla úspěšná.

„Měl jsme z toho dobrý pocit. Shodli jsme se na několika opatřeních, která by měla tlumit dopad víkendových nocí na náměstí a okolí. V prvé řadě budeme instalovat více nádob na separovaný sběr, aby lidé měli odpad kam odkládat. Především sklo a plasty. Také posílíme uklízecí četu,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Nepořádek kolem barů a diskoték je letitý problém historického centra Pardubic. Letos se však k tomu přidal ještě jeden fenomén. Skupina mladých mužů cíleně napadala ostatní, a to často i za použití hrubého násilí. Několik případů už vyšetřují kriminalisté.

„Řekl bych, že léto na Pernštýňáku nebylo nijak výjimečné. Ovšem banda několika jedinců přitáhla pozornost médií a musím říct, že to tentokrát bylo ku prospěchu věci. Je evidentní, že se do celé věci více vložila Policie ČR, která některé případy vyšetřuje jako trestný čin,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš.

Podnikatelé: Ať je policie na náměstí celou noc

Provozovatelé barů by byli rádi, kdyby na náměstí stáli strážníci ideálně třeba celou noc. To by logicky mělo dopad na případné páchání násilností či vandalismu. Jenže to není možné.

„Ty čtyři hlídky, které máme v noci v ulicích, musí rotovat po městě, aby mohly případně zasáhnout kdekoliv. Těžko mohou stát na jednom místě, když se tam nic neděje. Přesto vnímám, že na centrum je potřeba dohlédnout více a mám pocit, že se tak již děje,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych. „Strážníci se na zmíněnou lokalitu zaměří, i to ze schůzky vyplynulo,“ doplnil primátor.

Podle starostky Stehnové samotní provozovatelé přicházeli na debatě s podněty, které mají hlavně od příštího léta situaci na náměstí zklidnit.

„Říkali nám, že chtějí omezit vynášení skla z podniků a provést i další kroky. Je samotné štve, že si mladí donesou vlastní alkohol a ten si pak venku rozlévají. Bude to na delší dobu, ale klíčové je vyjasnit si pozice, kde jaká strana může pomoci. Pak se výsledek dostaví,“ uvedla Alena Stehnová.

Situace kolem nočního života v Pardubicích se vyhrotila na přelomu července a srpna, kdy se přímo před okny radnice odehrálo několik drsných incidentů. K těm museli přispěchat i záchranáři.

„Minulý pátek jsme zasahovali s kolegyní u muže po napadení. Rvačky a hádky jsou totiž nejčastějšími příčinami našich zásahů. Náš páteční pacient požil větší množství alkoholu a utrpěl lehká poranění horní poloviny těla, po ošetření jsme ho převezli do pardubické nemocnice,“ vyprávěl jeden z mluvčích pardubické záchranky Aleš Malý.

Radní přitom mají poměrně silný nástroj, jak situaci v centru během nocí zklidnit. Je to omezení otevírací doby. Ovšem k tak drsnému instrumentu nechtějí radní sahat. Alespoň zatím.

„To je až úplně poslední věc. Tak daleko nejsme. Věřím, že se situace zlepší i bez těchto omezujících věcí. Jsme rádi, že hospodští ekonomicky přežili covid, a nechceme jim podnikání komplikovat,“ ujistila Stehnová.