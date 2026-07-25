Chlapec zůstal na peroně, zbytek rodiny odjel vlakem. Pomohli policisté

„Tatínek nastupoval s dětmi a koly do vlaku. Jenže zatímco bylo jedno dítko ve vlaku, druhé čekalo na nástupišti. A zde začíná nečekané dobrodružství,“ popisuje mluvčí pardubické policie Markéta Janovská. Dveře se totiž zavřely, vlak odjel a muž zavolal na policii, že na nádraží zůstalo jedno z jeho dětí.
Policie tedy na pardubické nádraží vyslala hlídku. „Ta však osmiletého chlapce nenašla. Policisté se spojili s otcem, kterého napadlo, že by chlapec mohl jet MHD směrem domů, kde však nikdo nebyl,“ líčí Janovská.
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Dle slov Janovské se chlapce podařilo najít hlavně díky dobré spolupráci mezi policií a dispečinkem pardubické MHD. „Malého výletníka jsme našli a odvezli zpět na nádraží,“ uzavřela mluvčí s tím, že chlapec od policie dostal plyšového pantera.
„Tatínek zachoval absolutně chladnou hlavu, což neskutečně oceňujeme, kvitujeme,“ uvedla Janovská. „Nepokoušel se otevřít dveře a nějakým způsobem z vlaku s druhým dítkem vyskočit,“ dodala.