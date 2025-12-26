Klenot mezi nádražními budovami bude napřesrok hotov, v pardubické hale bude tepleji

  10:56
Už šestým rokem prochází památkově chráněný objekt pardubického nádraží celkovou rekonstrukcí. Na opravu hlavní výškové budovy dokončenou před dvěma lety navázaly práce na renovaci odbavovací haly i obou křídel moderně působícího nádraží. Rekonstrukce, která je dnes za polovinou, se vyšplhá na rekordní částku 1,5 miliardy korun.

Již na jaře budou moct cestující nasát atmosféru citlivě zrekonstruované nádražní haly, kterou na konci 40. let vyprojektoval architekt Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou.

Zatím však při nákupu jízdenky, občerstvení či cestě na nástupiště musejí trpělivě snášet provizorní podmínky dané rekonstrukcí za provozu. Přestože se mohutná konstrukce lešení v létě přesunula nad hlavy cestujících k odjezdové tabuli, okénka opravených pokladen a dalších obchodů jsou zatím prázdná a větší část haly stále nepřístupná.

Odjezdová hala pardubického nádraží byla otevřena v roce 1958 a dodnes její interiér nedoznal přílišných změn. To by se nemělo změnit ani po skončení stávající rekonstrukce. Přesto se cestující dočkají většího komfortu, například i díky vytápěné podlaze.
Stavbaři totiž pracují na složitých a časově náročných podlahách, které budou tvořeny replikami mozaik včetně luxferových částí.

„Podařilo se nám získat mozaiky, které na 95 procent vypadají stejně jako původní. Podlahu bychom chtěli mít do konce roku hotovou, ale obávám se, že nás bude čekat spousta překvapení, je to stará budova,“ uvedl na konci léta stavbyvedoucí Marek Fibich ze společnosti Chládek a Tintěra. Dělníci podle jeho slov museli vybourat 22 centimetrů podlah až na vrch stropní konstrukce suterénu.

Nedávno začala také pokládka podlahového vytápění. Jde o novinku, která výrazně zlepší pobyt při čekání na vlak. Původní podlahové topení již nebylo z větší části funkční. Pardubice tak nadále budou mít odjezdovou halu, o které městské legendy vyprávěly, že je v ní ze všech nádraží v republice nejtepleji.

Železničáři vrátí pardubické nádražní hale zašlý lesk, hotovo bude v roce 2027

„V rámci výpočtu vytápění se pracovalo s průměrnou vnitřní teplotou 19 °C, což se týká i přilehlých obchodních jednotek. Vstupní parametry byly voleny tak, aby tepelný komfort byl lepší než v minulosti,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Hotová už je střecha budovy či práce na zasklení a dokončovací práce probíhají také na první části haly. Kompletně jsou obnoveny i dvě rozměrné mozaiky – na východní straně je to ikonická mapa republiky s historickými památkami a na západní stylizovaná hvězdná obloha se zvěrokruhem a dominantními hodinami.

Vrátí se i obchodníci

Největší omezení pro cestující včetně odklizení lešení skončí na jaře. „Současná fáze stavby, která potrvá do března, představuje z pohledu cestujících největší omezení. Poté však již další omezení v plánu nejsou,“ dodal Gavenda.

Na jaře je plánován také návrat obchodníků do původních prostor, z nichž část provozuje své služby v provizorních podmínkách před budovou.

Kromě nového obchodu s tiskem bude na nádraží nově otevřena také nová prodejna s občerstvením. O koho se bude jednat, není jasné. Podle Správy železnic nájemce zatím ještě není vysoutěžený.

Drážní dominanta v Pardubicích získala opět svůj lesk, hala na opravu čeká

Citlivá renovace, na které železničáři spolupracovali se synem významného architekta, však nepočítá s návratem všech historických fotografií, jak je po celém vnitřním obvodu haly mnozí pamatují.

Nikdo dnes už ani neví, kde původní černobílé fotografie jsou a kolik jich vlastně bylo.

„Informace o celkovém počtu fotografií neměl ani zesnulý architekt Řepa (syn autora), který byl do přípravy projektu zapojen. V rámci rešeršní práce při zpracování stavebně-historického průzkumu se celkový počet taktéž nepodařilo dohledat. Projektová dokumentace proto předpokládá jejich obnovení v současném rozsahu v souladu s požadavky památkové péče,“ dodal Gavenda.

Do konce příštího roku bude odjezdová budova kompletně opravena včetně dvou křídel sloužících kromě jiného pro zajištění provozu dráhy. Dojde k dispozičním úpravám v zázemí zaměstnanců a k rozšíření kancelářských prostor. Do suterénních prostor se umístí nové technologie vytápění a chlazení. Komplexní rekonstrukcí projde i bytový dům, který opravy protáhne až do roku 2027.

