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Od písečných dun po horské bezlesí. Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody

Hana Lanková
  12:01
Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody. (26. června 2026)

Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody. (26. června 2026) | foto: Hana Lanková, MF DNES

Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody. (26. června 2026)
Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody. (26. června 2026)
Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody. (26. června 2026)
Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody. (26. června 2026)
22 fotografií
Na pardubickém zámku pokračují práce na novém návštěvnickém centru a rozsáhlé expozici přírody. Kraj rekonstruuje prostory bývalých hospodářských budov z dotací EU. Výstavu obohatí mimo jiné i realistické modely rostlin. Otevření plánuje Východočeské muzeum na podzim roku 2027.

Plánovaná expozice představí přírodní bohatství Pardubického kraje od nížin Polabí až po horské partie Králického Sněžníku. Návštěvníci se postupně ocitnou v různých typech prostředí. Měnit se bude nadmořská výška i charakter krajiny, od písečných dun přes lesní a suťové biotopy až po horské bezlesí. Jednotlivé části doplní také tematické místnosti s rybníkem nebo rašeliništěm.

Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody. (26. června 2026)
Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody. (26. června 2026)
Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody. (26. června 2026)
Na pardubickém zámku vzniká nová expozice přírody. (26. června 2026)
22 fotografií

Velkou pozornost věnovali pracovníci muzea rostlinám. Původně zvažovali využití sušených exponátů, ale od toho nakonec ustoupili. Barvy květů časem vyblednou a nelze je dlouhodobě zachovat ve stejné podobě. Nakonec se proto rozhodli pro sérii realistických modelů, které věrně napodobí ty živé.

„Hledali jsme vhodné řešení poměrně dlouho. Zkoušeli jsme různé způsoby konzervace, ale nakonec jsme se rozhodli pro vlastní modely, vyrobené ručně,“ řekla botanička Východočeského muzea Lenka Šafářová. Při výrobě využívají konzervátoři širokou škálu materiálů včetně silikonů, textilu, kovů či speciálních modelovacích hmot.

Kromě rostlin nabídne expozice také preparované živočichy ze sbírek muzea a celou řadu interaktivních prvků.

Výstava má být součástí nového návštěvnického centra, které vzniká v rekonstruovaných hospodářských budovách zámku. Nová pokladna, moderní toalety, obchod se suvenýry, občerstvení i prostory pro menší výstavy nebo přednášky budou součástí nových prostor. Na nádvoří postupně vzniká nová zeleň a kavárna.

„Když jsme budovali nový vstup do suterénu a sociální zázemí, narazili jsme na nedostatečné založení objektu, takže bylo nutné podchytit základy a postupně je po částech podezdít,“ řekl Jan Všetečka ze společnosti Archatt.

Stavební práce začaly v říjnu 2024 a náklady dosáhly 80 milionů korun. Částku 68 milionů pokryla evropská dotace, zbytek šel z rozpočtu Pardubického kraje. Během rekonstrukce překvapily stavbaře komplikace spojené se stavem historických budov, ale termín dokončení by měli zvládnout dodržet.

Startuje obnova pardubického zámku, za větší rámus dostanou návštěvníci slevu

„Z dotací Evropské unie byly podpořeny i projekty revitalizace zámeckého paláce, rekonstrukce společenského sálu a předcházející stavba depozitáře, díky které došlo k uvolnění historických prostor, uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

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