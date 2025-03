Pardubice připraví tendr na opravu mostu Červeňák, která zachová jeho podobu

Zastupitelé se sešli v pondělí na neveřejné prezentaci záměru, projednávání bodu s účastí veřejnosti trvalo 20 minut. Jindy debaty na podobná témata bývají delší.

„Konečně po dlouhých letech jasně udáme směr, jak obnovíme provoz na mostu. My se nevydáváme cestou restaurování, nebudeme to celé znovu nýtovat. Zachováme pohledovou podobu mostu a ráz území, které má díky mostu stejnojmenný název,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

Předkladatel Hrabal se zavázal, že tendr bude připravený do zářijového zastupitelstva. Kdyby se to nestihlo, požádá o odklad. „Jsem rád, že most není nutné demolovat a že se zachová co nejvíc v současné podobě,“ řekl zastánce mostu zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice).

Starý nýtovaný most, jehož některé části pocházejí ještě z 19. století, přemosťuje Chrudimku. Most byl nejdřív ve městě, kde přestal vyhovovat, od roku 1937 je na současném místě, kde ho používal na svém cvičišti železniční pluk.

Dřívější posudky městu sdělovaly, že most stěží unese sám sebe. Vedení radnice bylo skeptické v tom, jestli ho má smysl opravit. Za záchranu mostu vystupovali aktivisté, požádali i ministerstvo kultury, aby ho vyhlásilo kulturní památkou.

Město teď má technické návrhy, jak most opravit. První za necelých 26 milionů korun bez DPH by zachoval současnou podobu mostu s železným nýtovaným obloukem. Druhou možností je strhnout staticky narušenou středovou část a místo ní dát lávku pro pěší a cyklisty za necelých 18 milionů korun bez DPH. Zastupitele si vybrali první variantu.